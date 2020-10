Niño de Englewood enfrenta cargos por delitos graves después de que los agentes dijeron que amenazó con 'matar a todos' en dos escuelas

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

ENGLEWOOD, Florida (WFLA) – Luego de una investigación de un mes, agentes del condado de Charlotte arrestaron a un niño de 12 años en relación con amenazas dirigidas a dos escuelas de la zona.

No estamos identificando al estudiante de secundaria debido a su edad. Actualmente enfrenta 11 cargos de delitos graves por enviar amenazas de muerte por escrito.

Los agentes dicen que la investigación comenzó el mes pasado después de que el padre del niño llamara a la policía para denunciar mensajes inapropiados que estaba recibiendo. Los mensajes finalmente se intensificaron para incluir amenazas a la escuela secundaria LA Ainger en Rotunda West y la escuela primaria Moody en Bradenton.

Los investigadores dicen que “el sujeto dijo que iba a matar a todos en las escuelas”.

Durante toda la investigación, la Unidad de Delitos Mayores de la oficina del alguacil trabajó en conjunto con los Oficiales de Recursos Escolares para manejar e identificar adecuadamente cualquier posible amenaza.

Este fue el mensaje que se envió a los padres de los estudiantes de la Escuela Primaria Moody el 21 de septiembre.

“Familias de la escuela primaria Moody, les llamo para informarles que el Departamento de Policía de Bradenton ha informado al personal de seguridad del distrito escolar que fueron alertados de una supuesta amenaza contra nuestra escuela. La supuesta amenaza fue reportada por la oficina del alguacil del condado de Charlotte durante la entrevista un menor que presuntamente también fue amenazado. Como resultado de estos informes, y como medida de precaución, el Departamento de Policía de Bradenton y nuestro Departamento de Seguridad y Vigilancia del Distrito proporcionarán una presencia adicional en y alrededor de nuestro campus mientras continúa una investigación sobre estos asuntos. , el Departamento de Policía de Bradenton y nuestro Departamento de Seguridad del Distrito están plenamente al tanto de estos informes y nos brindarán asistencia y presencia adicionales. Le informaremos según sea necesario. Gracias “.

Los agentes dicen que el niño trató de culpar a un conocido de los mensajes, pero finalmente pudieron rastrear los mensajes de una aplicación llamada TEXTNOW hasta la dirección IP en la casa del niño.

“Los mensajes de texto solo iban al niño, a su padre y a otro miembro de su familia. Al final, él se estaba enviando los mensajes a sí mismo”, dijo la funcionaria de información pública Claudette Bennett. “Es por eso que ves tantos números de teléfono diferentes de los que se reciben los mensajes de texto, porque él estaba usando una aplicación para hacer eso”, explicó.

8 On Your Side fue a la casa del niño el martes por la tarde. Su padre abrió la puerta, pero nos dijo que no tenía ningún comentario.

La oficina del alguacil está estresando a los padres y estudiantes, se toma todas las amenazas en serio.

“No es una broma y todo lo que publica o dice en línea se toma muy en serio. Cada amenaza se investiga a fondo y sus acciones en línea tienen consecuencias muy graves. El hecho de que tenga 12 años no significa que su amenaza no sea” No es creíble. Si podría haber habido armas en el hogar, ese es un medio para seguir adelante con esa amenaza. No importa la edad o las circunstancias, esas amenazas se toman en serio “, dijo Bennett.

Los agentes confirmaron que no había armas de fuego en la casa del niño de 12 años que pudieran usarse para llevar a cabo las amenazas escolares.

El niño está detenido en un centro de detención de menores.