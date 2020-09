Niño de 8 años ya no le teme a la policía después de hacerse amigo del diputado

CONDADO DE KERSHAW, SC (CNN / WIS) – Un niño de 8 años de Carolina del Sur que le dijo a su madre que tenía miedo de la policía tiene un amigo nuevo e inesperado: un ayudante del alguacil.

“Él dijo, ‘mami, no quiero que me detengan porque tengo miedo de que me disparen”, dijo Ashton, la madre de Gavin Williamson.

Así que Ashton decidió detener el auto cuando un día vio la patrulla de un oficial al costado de la carretera.

“Para asegurarse de que siempre que llegue al punto de ser detenido, no tenga que tener miedo”, dijo.

El diputado Kerry Shelton dijo que fue entonces cuando se formó una nueva amistad.

“Ella me contó toda la historia de que él estaba asustado y quiere que él sepa que no todos los policías son malos policías, tenemos muchos buenos policías”, dijo Shelton. “Entonces, comenzamos a hablar de comida y me ofreció su arroz y se derritió mi corazón. Entonces yo dije, ‘¿Puedo darle un abrazo?’

Ashton dijo que a partir de ese momento, el ayudante Shelton se ha propuesto controlar a Gavin para asegurarse de que esté bien. Y Gavin dice que ahora ve la aplicación de la ley desde una perspectiva diferente.

