'Ningún niño se merece eso': Madre sentenciada por el asesinato de su hijo Jordan Belliveau expresa pesar en una entrevista exclusiva en la cárcel

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Horas después de que aceptara un acuerdo de culpabilidad por un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo, Charisse Stinson habló en exclusiva con 8 On Your Side sobre su hijo Jordan, su asesinato y su legado.

Stinson fue arrestada y acusada en 2018 después de que la policía dijera que inventó una historia sobre aceptar un viaje de un extraño que la dejó inconsciente y secuestró a su hijo, Jordan Belliveau, de 2 años.

Después de una Alerta Amber y una búsqueda de 60 horas, el niño fue encontrado en un área boscosa cerca del Complejo Deportivo Largo.

“Lastimé a mucha gente. Como a mucha gente, y lo lamento”, le dijo Stinson a Chip Osowski de 8 On Your Side. “Pero tenía miedo. Y no me avergüenza decir eso ahora. Tenía miedo. No sabía qué hacer”.

Stinson dijo que estaba en un momento muy oscuro cuando admitió haber golpeado a Jordan , provocando que su cabeza golpeara una pared. Una autopsia mostró que el niño murió por un traumatismo contundente .

“Estaba en la oscuridad, odiaba todo . Odiaba la vida, me odiaba a mí mismo. No sabía cómo amar”, dijo Stinson. “Amaba a mi hijo. Y estaba tan decepcionada de mí misma porque no se merecía en absoluto lo que le sucedió. Ningún niño se merece eso”.

(Fuente: Cárcel del condado de Pinellas, folleto familiar)

Stinson dijo que cree que la falta de apoyo la llevó a una mala toma de decisiones y, finalmente, a la muerte de Jordan.

“Es muy difícil cuando no tienes apoyo. Cuando no tienes a nadie. Y yo no tenía a nadie”, dijo. “Solo éramos mi hijo y yo y ya estaba embarazada (de otro hijo)”.

Stinson nos dijo que se está responsabilizando de sus acciones por respeto a Jordan .

“Y la única razón por la que no me he rendido, no es por mí. Es porque le debo eso a mi hijo”, dijo Stinson. “Le debo esto porque si no cambiara, nada de esto importaría”.

Un juez condenó a Stinson a 50 años de prisión el martes. Es una frase con la que estuvo de acuerdo.

“No me malinterpretes, tengo miedo”, dijo Stinson. “Nunca he estado en prisión y voy a cumplir una sentencia bastante larga”.

Pero dijo que tiene la esperanza de que otros no la etiqueten como un monstruo o una asesina de bebés. Quiere que otros aprendan de sus errores .

“Mucha gente no se da cuenta de esto, sí, le he quitado la vida a mi hijo, pero también soy una madre afligida al mismo tiempo”, dijo Stinson. “Y mucha gente no ve eso. Así que para poder superar mi dolor, tuve que aceptar lo que había hecho “.

“Lamento cada decisión que he tomado con respecto a mi hijo porque podría haberlo hecho mejor”, dijo Stinson. “Es difícil y todavía es difícil. Porque ese era mi bebé. Eso era mío. Ese fue un regalo que Dios me dio. Todavía lucho con eso. No voy a endulzarlo”.

