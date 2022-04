TAMPA, Fla. (WFLA) – Un padre hispano de la Bahía de Tampa está alzando la voz para pedir que las escuelas cambien sus mecanismos de respuesta ante los casos de acoso escolar, luego de que su hija de 15 años fuera víctima de bullying en varias oportunidades en una escuela del condado de Pinellas.

Paola Corva, una estudiante de 9no grado de la secundaria Countryside en Clearwater, y quien ha sido víctima de acoso escolar durante este año académico, nos habló de lo que ha vivido en estos meses. “Llegó al límite donde tenía que estar corriendo de ellas, a encerrarme en los baños o salirme de mis clases para que no me hicieran daño”.

Paola nos dijo que ha sufrido todo tipo de acoso, lo que la ha llevado hasta el hospital, algo que recuerda como si fuera ayer. “Me empezaron a insultar, de allí pasó lo de la agresión, me cogieron tres niñas, me golpearon, me dejaron en el piso, tuve que asistir al hospital”.

Frustrada, afirmó que solo puede pensar en una cosa. “Es muy duro para mi, yo quiero seguir adelante y ser una niña feliz y normal”. Afirmó Paola.

Su padre, Camilo Corva, nos dijo que se vio obligado a formular una denuncia ante la Policía de Clearwater, al ver que la escuela no lograba detener las agresiones. “Me cansé de buscar ayuda en la escuela, de preguntar, de escuchar todos los días la situación de mi hija, ver cómo corre. Sé que hay más niños viviendo esta situación y pienso que alguien tenía que salir a la luz enfrente y con la cara limpia y en alto para denunciar lo que pasa en la escuela”.

Entre las medidas, la escuela ofreció a Paola un programa especial llamado “Hope”, que permite a las víctimas de acoso escolar optar por estudiar en una escuela privada, con el costo cubierto por el distrito escolar, algo con lo que no estuvo de acuerdo Camilo. “Por qué tendría yo que sacar a mi hija corriendo de un sitio cuando ella no ha hecho absolutamente nada, donde ella ha tratado de acoplarse a la escuela, a sus amistades y a sus actividades escolares ¿Por qué es la que tiene que salir corriendo y no las personas que están actuando de mala forma?”. Afirmó el padre.

Ante la denuncia, el equipo de Noticias Tampa Hoy contactó a las autoridades escolares, quienes a través de un comunicado afirmaron que “…la principal prioridad de las escuelas del condado de pinellas es la seguridad de sus estudiantes y del personal (…) cuando hay un incidente entre estudiantes se investiga a fondo (…) los administradores proporcionarán un plan de seguridad si es necesario y tomarán las medidas necesarias y apropiadas aplicables a cada caso”.

El padre dijo que es hora de que las autoridades actúen, por el bienestar de los más vulnerables. “Tomar cartas en el asunto, sanciones drásticas, porque es que un tipo de agresión de ese estilo, psicológico y físico, conlleva a unas consecuencias terribles que nada va a poder reparar ni nada le devuelve a uno un hijo”.

Expertos afirman que debemos estar alerta a las señales de nuestros hijos para identificar a tiempo si están sufriendo de algún tipo de acoso escolar.

Entre estas señales, destacan pertenencias dañadas, moretones o rasguños inexplicables, no tener amigos o incluso tener miedo al tener que ir a la escuela.

Si deseas conocer cómo identificar y actuar en el caso de que tu hijo sufra de acoso escolar, puedes hacer click en este enlace.

Si quieres acceder al portal del Distrito Escolar de Pinellas puedes hacer click en este enlace.