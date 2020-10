Nicolas Maduro asegura que Venezuela desarrolló una medicina que ‘cancela el 100% del Covid-19’ sin efectos secundarios

CARACAS, Venezuela (Tampa Hoy) – El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, aseguró que científicos venezolanos crearon una medicina que elimina al 100% el COVID-19 y dijo que el medicamento se presentará a la OMS para su certificación.

Según informa RT Noticias, el presidente de Venezuela dijo que el medicamento fue diseñado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y han estado trabajando en la supuesta cura del virus durante los últimos seis meses.

Maduro recalcó que Venezuela espera “ofrecer este tratamiento al mundo”, felicitando a la IVIC por “esta gran contribución a la humanidad”. Mientras reseño que la producción en masa del medicamento será distribuida gracias a alianzas internacionales.

Los científicos aseguran que este medicamento el cual no se ha revelado su nombre ni tampoco de que está compuesto es completamente seguro y que no afecta a las moléculas saludables del cuerpo, además de no presentar efectos secundarios.

Por su parte varios expertos de la salud ya hicieron expresiones sobre este supuesto medicamento tildando el hallazgo como uno difícil de creer, mientras el presidente de Venezuela cuenta con el aval de varios países internacionales para su distribucion.

ÚLTIMAS NOTICIAS:

Síguenos en nuestras redes sociales:

En Facebook : tampahoy.com

En Instagram: @tampahoy

En Twitter: @tampahoy