Newsfeed Now: Preparativos del debate presidencial; El FBI anuncia una posible interferencia electoral

(KARK / NEXSTAR) – El Comité Judicial del Senado votó para enviar la nominación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema al Senado en pleno.

En esta foto del 13 de octubre de 2020, la nominada a la Corte Suprema Amy Coney Barrett responde preguntas de la senadora Mazie Hirono, demócrata por Hawái, durante el segundo día de su audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado en Capitol Hill en Washington. (Foto AP / Susan Walsh, Grupo)

Principales titulares de campañas de hoy:

INTERFERENCIA EN LAS ELECCIONES: El gobierno de EE. UU. Identificó a dos actores extranjeros que han tomado medidas para interferir con las elecciones presidenciales de 2020 , que van desde obtener información de registro de votantes hasta enviar correos electrónicos destinados a intimidar a los votantes estadounidenses y sembrar disturbios.

FALLO SCOTUS: El miércoles, la Corte Suprema suspendió una orden de un tribunal inferior que habría permitido la votación en la acera en Alabama en noviembre.

VOTACIONES EN TEXAS: Con solo 14 días para las elecciones de 2020, la Pres. Donald Trump y el exvicepresidente demócrata Joe Biden tienen un 47% de los posibles votantes en Texas, según una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac .

ARCHIVO – En esta combinación de fotos de archivo, el exvicepresidente Joe Biden, a la izquierda, habla en Wilmington, Delaware, el 12 de marzo de 2020, y el presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington el 5 de abril de 2020. Algunos de los Las principales compañías de apuestas deportivas del país están organizando concursos en los que los participantes predicen cosas que sucederán o se dirán durante el debate presidencial, el martes 29 de septiembre de 2020, para tener la oportunidad de ganar dinero. (Foto AP / Archivo)

PREPARATIVOS PARA EL DEBATE: El presidente Donald Trump y su rival demócrata, Joe Biden, se encuentran en el escenario del debate por segunda y última vez el jueves por la noche en Tennessee. La reunión de 90 minutos en horario estelar se produce solo 12 días antes del día de las elecciones.

