Negocio de San Petersburgo desalojado del aeropuerto Albert Whitted después de organizar la fiesta del Super Bowl de 50 Cent

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Los líderes de la ciudad de San Petersburgo están rescindiendo el contrato de arrendamiento de Sky Addict Aviation en el aeropuerto Albert Whitted después de organizar una gran fiesta del Super Bowl sin permiso.

El rapero 50 Cent organizó la fiesta el viernes por la noche dentro de la percha de la compañía.

“No tenía idea. Desearía haberlo sabido porque probablemente hubiéramos entrado y cerrado”, dijo el alcalde de San Petersburgo, Rick Krisemen.

Dijo que su oficina se enteró de la fiesta a través de las redes sociales. Sucedió apenas una semana después de la campaña Race to Safe del alcalde que incluye una orden para organizar eventos durante la pandemia.

“Creemos que se puede realizar un evento si se toman ciertas precauciones y se tiene un plan de seguridad y se hace cumplir el plan de seguridad”. El alcalde Krisemen le dijo a 8 On Your Side que nunca recibieron una solicitud para la fiesta o un plan de seguridad, lo que los obligó a rescindir el contrato comercial.

8 On Your Side se comunicó con Sky Addict Aviation varias veces para hacer comentarios y no obtuvo respuesta.