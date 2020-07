‘Necesitamos su ayuda’: Las cervecerías de Florida hacen sonar la alarma en medio del cierre por coronavirus

TAMPA, Fla. (WFLA) – Aquellos en la industria cervecera artesanal en Florida enviaron una carta al gobernador Ron DeSantis y al secretario del Departamento de Regulación Comercial y Profesional esta semana para expresar sus preocupaciones sobre sus negocios que se ven obligados a cerrar. .

“Necesitamos su ayuda”, comienza la carta.

Explica cuántas pequeñas cervecerías están en peligro de cerrar para siempre. El estado requirió que las empresas con más del 50% de ventas de alcohol cerraran a medida que aumentaban los casos de coronavirus. Algunos no piensan que tendrán la oportunidad de recuperarse.

“Toda la industria cervecera artesanal de Florida está ahora en peligro”, dice la carta.

En Coppertail Brewing Company en Ybor City, saben una o dos cosas sobre cómo mantener las cosas limpias.

“Tenemos un estándar muy diferente al de cualquier bar o restaurante en el país aquí”, dijo Ken Foutch, director de operaciones. “Si miras a tu alrededor, el saneamiento es nuestra vida, mantener un ambiente limpio”.

A la vuelta de la esquina Arcade, cervecería y bar en San Petersburgo. Foto: John McMahan.

Lo mismo ocurre con la galería, cervecería y bar a la vuelta de la esquina en St. Peterburg.

“Una cervecería se enfoca principalmente en la limpieza”, dijo el copropietario John McMahan. “Y la importancia de la limpieza cuando se trata del proceso de elaboración de cerveza es insuficiente”.

Es por eso que esas dos empresas, y más de 300 en Florida, quieren reabrir.

“Lo que realmente estamos pidiendo es comunicación, poder abrir de manera responsable, poder abrir con un conjunto de pautas para que nuestra industria pueda sobrevivir”, dijo McMahan.

Los líderes de la industria dicen que sus negocios no son como los bares tradicionales. En cambio, dicen, atienden a una multitud diferente que sale a disfrutar y probar cerveza nueva.

“Nuestra mayor preocupación es permanecer en el negocio. Este ha sido el momento más desafiante en la historia de la cerveza desde la post prohibición”, dijo Foutch. “Ninguna otra industria ha sido golpeada como la nuestra”.

En cuanto a la carta, el director de operaciones de Coppertail espera que alguien en Tallahassee la lea y responda con pensamiento, cuidado y preocupación.

“Sabes, realmente espero que escuche nuestra voz”, dijo Foutch sobre el gobernador DeSantis. “Sé que hemos estado hablando y no creo que nos hayan escuchado”.

8 On Your Side envió un correo electrónico a la oficina del gobernador, pero no ha recibido respuesta. Una persona que contestó el teléfono en el DBPR dijo que una respuesta era poco probable.

ÚLTIMAS NOTICIAS: