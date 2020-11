NCAA en conversaciones para jugar todos los partidos de March Madness en Indianápolis

INDIANAPOLIS ( WXIN ) – La NCAA está haciendo planes para realizar todos los partidos de su torneo de baloncesto de 68 equipos en el área metropolitana de Indianápolis.

La NCAA había planeado originalmente celebrar los juegos de la ronda anterior de March Madness en 13 sitios diferentes para 2021. Sin embargo, el Comité de Baloncesto Masculino de la División I de la NCAA decidió que sería “muy difícil” realizar esos juegos en diferentes regiones durante la pandemia. dijo la NCAA en un comunicado el lunes.

El comité está ahora en conversaciones preliminares con el estado de Indiana y la ciudad de Indianápolis para albergar el torneo durante las fechas coordinadas en marzo y abril. Indianápolis ya estaba programado como sede de la Final Four de 2021.

El comité dijo que la medida permitiría que los juegos se lleven a cabo en un área geográfica manejable que limita los viajes y proporciona un “ambiente seguro y controlado con lugares de competencia y práctica, recursos médicos y alojamiento para equipos y oficiales, todos muy cerca unos de otros”.

“Hemos aprendido mucho de monitorear otros eventos deportivos exitosos en los últimos meses, y quedó claro que no es factible administrar este complejo campeonato en tantos estados diferentes con los desafíos que presenta la pandemia”, dijo Dan Gavitt, senior de la NCAA vicepresidente de baloncesto. “Sin embargo, estamos desarrollando un plan sólido para presentar un torneo March Madness seguro, responsable y fantástico como ningún otro que hayamos experimentado”.

CBS Sports está programado para transmitir los juegos en TBS, CBS, TNT y truTV y sus plataformas digitales.

ANTERIORES SITIOS PREDETERMINADOS PARA 2021 (EL PRÓXIMO AÑO PROGRAMADO PARA SER LA RONDA DEL CAMPEONATO DE LA NCAA)

First Four – Dayton, OH, 16-17 de marzo (2022-2026 First Four)

Primera / Segunda Ronda –

Boise, ID, 18/20 de marzo (ninguno programado)

Dallas, TX, 18/20 de marzo (2024 Regional Sur)

Detroit, MI, 18/20 de marzo (2024 Midwest Regional)

Providence, RI, 18/20 de marzo (2025 primera y segunda rondas)

Lexington, KY, 19/21 de marzo (2025 primera y segunda rondas)

Raleigh, NC, 19/21 de marzo (2025 primera y segunda rondas)

San José, CA, 19/21 de marzo (2026 West Regional)

Wichita, KS, 19/21 de marzo (2025 1a / 2da rondas)

West Regional – Denver, CO, 25/27 de marzo (2023, 2025 1ra / 2da rondas)

Midwest Regional – Minneapolis, MN, 25/27 de marzo (no programado)

East Regional – Brooklyn, NY, 26/28 de marzo (2024 1ra / 2da rondas)

South Regional – Memphis, TN, 26/28 de marzo (2024 1a / 2da rondas)