Nashville crea centros de ayuda para que los estudiantes de inglés con dificultades estén en línea para la escuela

NASHVILLE, Tenn. (WKRN) – Los estudiantes de inglés son una población específica que lucha a medida que las escuelas cambian en línea durante la pandemia de COVID-19.

Los que aprenden el idioma constituyen más del 10% de los estudiantes de escuelas públicas del país, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.

Es un problema particular en las principales ciudades metropolitanas como Nashville.

Un trabajador ayuda a poner en funcionamiento una computadora en uno de los centros de Nashville (Foto de WKRN)

“Comenzó realmente un desafío, simplemente descubrir cómo comunicarnos. Teníamos muchos números y correos electrónicos malos. No teníamos alrededor del 80% de nuestros padres. Así que comenzar fue realmente difícil”, explicó Clint Wilson, el director ejecutivo de Glenncliff High School en Nashville.

Para las Escuelas Públicas de Metro Nashville, lograr que casi 90,000 estudiantes se conecten a Internet fue bastante difícil, pero cuando el 20% de esos estudiantes y sus familias todavía están aprendiendo inglés, el desafío es aún mayor.

Molly Hegwood, directora ejecutiva de la oficina de Estudiantes de inglés del distrito, dijo que comenzó a notar el problema en la primavera.

“Nos dimos cuenta de que nuestras familias necesitaban apoyo de interpretación, pero también necesitaban poder comunicarse con un intérprete si lo necesitaban, así que cuando una familia tenía problemas técnicos, ¿qué se suponía que debían hacer?” Dijo Hegwood.

Un centro creado para que los estudiantes de inglés reciban ayuda con sus preguntas sobre tecnología (Foto WKRN)

Con la escuela comenzando de nuevo en el otoño, MNPS abrió seis sitios de ayuda en persona con intérpretes para ayudar a inscribir a las familias de estudiantes de inglés. Rápidamente descubrieron que no era suficiente.

“Tenemos muchos niños que nunca han usado una computadora, así que no es solo ‘No sé a dónde ir para iniciar sesión’, es ‘No sé cómo usar el mouse. No sé lo que es un hipervínculo para ir a una conexión para unirse a la clase en vivo para sincronizar el aprendizaje. No sé el verso en mayúsculas en minúsculas y cómo hacerlo en una computadora y cómo hacerlo en una computadora para contraseña y nombre de usuario ‘”, explicó Wilson.

Luego, está la ayuda con los problemas de la computadora y la asistencia para iniciar sesión y enviar asignaciones a las plataformas de aprendizaje virtual, agregó.

Un trabajador ayuda a un estudiante de inglés a iniciar sesión en su computadora portátil en Nashville (Foto de WKRN)

Luego, el distrito se expandió a 10 centros de tiempo completo para cualquier apoyo virtual.

En octubre, los centros habían atendido a más de 5.000 familias.

“Este centro tecnológico realmente ha brindado ese apoyo para los padres y los niños que de otra manera se perderían. Así que sin esto, tenemos niños sentados en casa sin hacer nada”, agregó Wilson.

Ver el éxito y afrontar el próximo desafío

“Puedo verme en estas familias, especialmente cuando son nuevas en el país”, dijo Sandra Hurtado, quien dirige el Registro y Evaluación de MNPS y también habla español. “Las familias están felices porque tienen una persona con quien hablar sobre sus problemas y responder sus preguntas”.

Los números reflejan ese éxito: más del 99% del distrito ha iniciado sesión en la escuela este año.

Sin embargo, ahora que los estudiantes pueden conectarse, los profesores todavía tienen que intentar comunicarse y participar.

Los intérpretes trabajan en los sitios de ayuda en Nashville para ayudar a los estudiantes de inglés con preguntas sobre tecnología (Foto de WKRN)

“Es muy difícil enseñarles de forma virtual. No entienden, por supuesto, debido a las barreras del idioma. Hay que tocar a estos estudiantes para conseguirles el apoyo que necesitan”, dijo Fran Bush, de la Junta de Educación. miembro de una de las zonas más diversas de la ciudad, Antioquía.

“Hay elementos de la adquisición del lenguaje que no contar con esos entornos en los que se puede dar retroalimentación a un estudiante de inmediato, donde pueden verte, mostrarles cómo hacer algo o señalar una imagen para esa pieza individualizada ha sido difícil en el entorno virtual, “, Expresó Hegwood.

Ahora, el distrito está tratando de ayudar a los maestros a ser creativos.

“Yo diría, sin embargo, que como maestros, y a medida que los estudiantes crecen y aprenden estas plataformas, ha habido mucho apoyo adicional por parte de los maestros. Escuchar a los maestros haciendo sesiones individualizadas con los estudiantes, realmente acercándose y ayudándolos y su familia “, agregó Hegwood.

En general, MNPS ha estado más en contacto con las familias de estudiantes de inglés a través de esta pandemia que nunca antes. Pero, Hegwood dijo que algunos estudiantes todavía tienen dificultades.

“Tenemos algunos estudiantes que definitivamente necesitarán apoyo adicional cuando regresemos en persona”, concluyó.

El distrito ha estado regresando gradualmente a los estudiantes al aula, luego de que un poco menos de la mitad eligió permanecer en línea; algunos de ellos son familias de estudiantes de inglés.

Sin embargo, el 23 de octubre, MNPS anunció que detendría la incorporación paulatina de estudiantes al aula después de un aumento en los casos de COVID-19 en todo el condado.

En asociación con la red nacional sin fines de lucro Solutions Journalism Network, las estaciones de Nexstar en todo el país cuentan historias únicas sobre cómo la pandemia ha expuesto las desigualdades para los estudiantes y las soluciones que algunos grupos han encontrado para cerrar esa brecha.