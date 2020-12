Nashville crea centros bilingües para estudiantes aprendiendo inglés

TAMPA, Fla. (WFLA) - El Krewe of the Knights of Sant 'Yago ha pospuesto su desfile anual Gasparilla Knight Parade en respuesta a la pandemia de COVID-19.

“Hemos trabajado con la Ciudad de Tampa y MOR-TV para evaluar el impacto del desfile en la salud y seguridad de nuestra comunidad durante la pandemia de COVID-19”, dijo el presidente del desfile Ken Willis. "Posponer el desfile es la opción más inteligente para limitar la propagación de COVID-19".