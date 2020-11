Walmart Black Friday: vea las ofertas que comienzan esta semana

DALLAS (NEXSTAR) – Walmart anunció el mes pasado un evento renovado del Viernes Negro en tres fases. La fase uno comienza en línea el miércoles por la noche.

Según Walmart, las ofertas en la primera fase se ofrecerán en Walmart.com el 25 de noviembre a las 7 pm ET. La segunda fase de ofertas estará disponible en el sitio a las 12 am ET y la tercera fase estará en las tiendas a las 5 am hora local el viernes 27 de noviembre.

Todas las tiendas Walmart abrirán a las 5 am hora local el Black Friday. La empresa dijo que limitará la cantidad de clientes permitidos en sus tiendas y promoverá el distanciamiento físico.

Aquí hay un vistazo al anuncio final de la compañía antes de Acción de Gracias:

Algunas de las ofertas incluyen:

Apple Watch Series 3 con GPS por $ 119 (antes $ 179, ahorro de $ 60)

Juego de sábanas Hotel Style de 1200 hilos por $ 25 (compra especial)

Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe por $ 299 (compra especial)

Auriculares Oculus Quest 2 VR por $ 299

AirPods Pro a $ 169

onn. Altavoz de fiesta mediano por $ 50 (antes $ 79, $ 29 de ahorro)

Scooter eléctrico Razor por $ 69 (antes $ 98, ahorro de $ 29)

Smart TV Samsung de 65 pulgadas Class 7000 4K por $ 478 (antes $ 528, ahorro de $ 50)

Vizio 70 pulgadas Class 4K UHD SmartCast TV por $ 478 (compra especial)

Seleccione videojuegos por $ 15- $ 30 (compra especial)

Aspirador robot de navegación autovaciado Shark por $ 329 (antes $ 399, $ 70 de ahorro)

Juego de utensilios de cocina de 25 piezas The Pioneer Woman por $ 69 (compra especial)

Consola Xbox Series X por $ 499

“Hemos estado muy atentos al planear el evento de este año. Al distribuir las ofertas a lo largo de varios días y hacer que nuestras mejores ofertas estén disponibles en línea, esperamos que la experiencia del Black Friday en nuestras tiendas sea más segura y manejable tanto para nuestros clientes como para nuestros asociados ”, dijo el vicepresidente ejecutivo y director de comercialización de Walmart, Scott McCall. .

