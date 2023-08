KNOXVILLE, Tennessee ( WATE ) — Los registros de la Oficina de Investigaciones de Tennessee muestran que cada año se pierden millones de dólares en estafas románticas. Una viuda de Knoxville de 80 años se convirtió recientemente en la última víctima de este tipo.

Sharon, viuda desde hace 27 años, encontró a un apuesto desconocido que le pidió ser su amigo en Facebook durante esos sombríos meses de la pandemia de 2020. Ella aceptó.

“Su nombre era David J. Armstrong. Su esposa tuvo un accidente automovilístico. La contó palabra por palabra, toda la historia”, explicó Sharon, quien decidió no compartir su apellido, a WATE de Nexstar.

Armstrong ganó confianza con Sharon, le dijo que estaba trabajando en una plataforma petrolera frente a la costa de Inglaterra y se sintió atraído por ella.

“Todas las noches me enviaba un correo electrónico o un mensaje de texto con una bonita y larga carta de amor: ‘¿Estás en la cama, cariño? Espero que estés cómoda. ¿Dormiste bien?’ Una vez me envió una rosa. Estoy profundizando cada vez más en esto”, dijo Sharon.

A través de mensajes, Armstrong afirmó que algo había salido mal en la plataforma petrolera. Le pidió que le enviara dinero para que pudieran estar juntos pronto.

Tennessee promulgó una ley en 2017, conocida como Ley PAUSE, que otorga a las instituciones financieras la autoridad para retrasar o rechazar transacciones que puedan explotar a un adulto mayor o vulnerable.

“Si todos los bancos e instituciones financieras de este estado utilizaran esa ley, entonces podríamos proteger mejor a las personas”, dijo Aaron Bradley, director de la Agencia del Área para el Envejecimiento del Este de Tennessee.

El banco principal de Sharon hizo exactamente eso cuando ella pidió un gran cheque de caja.

“Comenzaron a hacerlo. El cajero dijo: ‘Necesito hacer una llamada’. Supongo que llamaron al banco principal y dijeron: ‘Es una estafa, no lo vamos a hacer'”, dijo Sharon.

Eso no disuadió a Sharon, quien fue a otro banco.

“Y lo hicieron libremente. Lo hicieron dos veces por mí. No hubo ningún problema”, dijo Sharon.

Ella no estaba al tanto del engaño, mientras que otros sospechaban.

“Mis amigos me lo dijeron, mis hijos me lo dijeron”, dijo Sharon. “Mi corazón me decía que él realmente me amaba. Seguía diciendo, ‘¿cómo sabes que me amas cuando ni siquiera me has conocido?'”

Según Sharon, Armstrong respondió: “Lo sé por tu forma de hablar, lo sé por tus fotografías”. Ella se enamoró de ello.

Durante seis meses, Sharon envió cerca de 150,000 dólares a Armstrong.

“No sé por qué no le creí a nadie. Estaba tan segura de que él me lo devolvería. Quiero decir, me amaba por llorar en voz alta. Imagínate”, dijo Sharon.

“Todos podríamos ser víctimas de esto. Estos estafadores son profesionales, son profesionales”, dijo Bradley, añadiendo que los bancos no están utilizando la Ley PAUSE tanto como deberían. “Si lo hicieran, la gente no perdería su dinero. Puede que se enfaden, pero seguirán teniendo su dinero en el banco”.

La Comisión Federal de Comercio dice que la ocupación falsa más común dada por los estafadores románticos es la de alguien en el ejército o un trabajador de una plataforma petrolera en alta mar. Además, la triste historia que le contaron a Sharon es la más repetida. El supuesto novio es un viudo que está atrapado en la plataforma o está intentando salir de la base militar, pero necesita dinero para hacerlo. Una vez que los estafadores reciben con éxito el primer pago, no se dan por vencidos.

Sharon tiene una advertencia directa para los demás.

“No, no, no lo hagas. Sea lo que sea, no importa lo que pienses, no lo hagas, porque perderás cada centavo que envíes. Cada centavo”, dijo Sharon.