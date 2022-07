ABILENE, Texas ( KTAB/KRBC ) – Un video que muestra a un empleado de un restaurante de comida rápida de Abilene arrojando el contenido de un vaso al vehículo de un cliente durante una disputa en el autoservicio se ha vuelto viral y atrajo la atención de miles de personas en las redes sociales.



La cliente Brittany Stevens comienza a grabar cuando el empleado de Long John Silvers, Ethan Donald, resume su pedido y le pregunta si quiere extras o condimentos, un encuentro normal que se intensifica cuando Stevens le pregunta sobre un altercado verbal que tuvo lugar antes de que comenzara la grabación.



“¿Siempre les dicen a sus clientes que se callen en el intercomunicador?” pregunta Stevens.



“Sí, lo hacemos”, es la respuesta de Donald.



Luego van y vienen verbalmente, y cuando Stevens le pregunta a Donald por qué les dice esas cosas a los clientes, responde que el restaurante no tiene suficiente personal y que no ha tenido un día libre en dos semanas.



Luego se escucha a Donald decirle a Stevens que si tiene un problema, puede entrar si necesita más ayuda.



Durante el altercado, Stevens pide hablar con el gerente y cuando ella pregunta el nombre de Donald, él le da una respuesta ficticia.



Antes de que el video se corte, se escucha a Donald preguntando a Stevens una vez más si quiere extras o condimentos, y ella da su respuesta antes de volver a preguntar por qué le dijo que se callara.



Donald luego responde: “Tendrás que venir a mí si vas a pasar por este drive thru”.



Cuando Stevens avanza, ella le informa a Donald que lo estaba grabando y que lo había estado haciendo todo el tiempo, a lo que él responde “está bien”.



Cuando Stevens dice “te va a morder, sí”, Donald arroja una taza de hielo desde la ventanilla del autoservicio a su vehículo.



El video termina cuando Donald cierra la ventanilla del autoservicio y Stevens exclama y explica que la acaban de golpear con “un vaso entero de algo”.



Luego de este altercado, Stevens publicó el video en las redes sociales, donde rápidamente obtuvo miles de interacciones y compartidos, porque dice que está preocupada por otros clientes en el futuro.

Esto llevó a la madre de Ethan, Misty Donald, a emitir la siguiente declaración en respuesta:

“Me gustaría enviar un mensaje a los compañeros de trabajo de Long John Silver de Ethan’s and Managers. (También a TODOS sus empleadores anteriores): Gracias por la oportunidad que le dieron a mi hijo de intentar trabajar. Estoy extremadamente agradecido (sp) para cada uno de ustedes. Long John Silvers es un restaurante de comida rápida desde hace mucho tiempo aquí en Abilene y, como MUCHOS, luchan por encontrar empleados y no sobrecargar a los actuales. Las personas luchan con sus propios problemas … mental, físicamente, financieramente y la mayoría ¡Emocionalmente importante! Me gustaría suplicar a la gente que, por favor, SEAN AMABLES con esa persona en ese auricular y en esa ventana. Le pagamos al auto que está detrás de nosotros, y maldecimos y nos burlamos de las personas en el edificio que solo intentan ganarlo con $10 la hora”.

Long John Silvers también respondió al video y dijo: “Long John Silver tiene un compromiso inquebrantable de brindar una experiencia positiva a todos los clientes. Nos disculpamos sinceramente por este incidente, ya que no refleja nuestro estándar de servicio al cliente. Somos conscientes de este problema y estamos tomando las medidas necesarias para resolverlo. Nos hemos comunicado con el cliente y estamos trabajando para hacer las cosas bien”.

Stevens le dijo a KTAB y KRBC que denunció el incidente a la policía pero que no desea presentar cargos. La policía confirmó que se presentó una denuncia y que el caso se está considerando un asunto civil.

La madre de Donald confirmó que renunció a su empleo en Long John Silver poco después de que se grabara el video.

También se confirmó con KTAB/KRBC que Donald tiene el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es una forma de trastorno del espectro autista en el que la persona con el síndrome puede tener dificultades en entornos sociales. Según Mayo Clinic, es una condición altamente manejable con entrenamiento en comunicación y terapia conductual.