LAWRENCE, Kan. (WDAF) – Un video inquietante muestra a un niño en edad preescolar de Lawrence corriendo hacia una piscina y quedar sumergido bajo el agua durante varios minutos.

Un equipo de padre e hijo acudió al rescate. Los socorristas organizaron una reunión para recordar, dónde el niño conoció a sus héroes por segunda vez.

Solo se necesitan 60 segundos para que un adulto se ahogue y 20 segundos para un niño.

Una madre de Lawrence cuenta sus bendiciones después de que un vecino salvó a su hijo de 4 años de ahogarse en la piscina de su complejo de apartamentos.

El Departamento de Policía y Bomberos de Lawrence compartieron un video de todo el incidente.

La semana pasada, Xavier salió del apartamento de su familia y se dirigió directamente a la piscina.

La madre, Alexis Rigney, dijo que a su hijo le encanta nadar y que está atraído por el agua. Xavier tiene autismo y no habla. Encontró su camino a pesar de una puerta cerrada y saltó al agua.

“Se está ahogando en este momento”, dijo el teniente Jeff Krall, mirando el video.

Maddox Westerhaus, de 12 años, vio la situación y corrió a buscar a su papá.

“Simplemente lo vi porque mis amigos me gritaban que buscara ayuda”, dijo Maddox. “Simplemente dije, oh no, y corrí”.

Tom Westerhaus saltó la cerca de seis pies. Sacó a Xavier del agua y comenzó a practicar RCP.

Después de más de dos minutos y medio de compresión en el pecho, Xavier tosió agua y comenzó a llorar. Está vivo.

“Definitivamente afecta mucho más a los hogares tener un hijo y todo eso”, dijo el héroe, Tom Westerhaus. “Me alegro de que todo haya salido como salió”.

Xavier estuvo bajo el agua durante tres minutos y 22 segundos. Ahora, está corriendo alrededor de la estación de bomberos tan enérgico como siempre.

Rigney estaba feliz de abrazar a sus héroes.

“Me alegro de que esté bien ahora”, dijo Rigney. “Es mi mejor amigo. Así que no sé qué haría sin él”.

Westerhaus y Maddox ganaron un Hometown Hero Award y dos monedas de desafío.

“Una moneda de desafío es solo un símbolo del departamento de bomberos de que eres parte de nosotros y apreciamos tus esfuerzos ese día”, dijo el jefe de división Kevin Joles.

El ahogamiento es la principal causa de muerte no intencional en los niños.

Los socorristas alientan las lecciones de natación y los chalecos salvavidas.

El teniente Jeff Krall es paramédico. Perdió a su propio hijo ahogado en 2018. Ahora, su misión es educar a los demás.

“El riesgo de ahogamiento de los niños con autismo es hasta 10 veces mayor que el de otros niños”, dijo Krall.

Alienta a todos los niños a tomar lecciones de natación y usar un chaleco salvavidas cuando estén cerca del agua.

La policía de Lawrence y el condado de Safe Kids Douglas tendrán un evento este sábado en el parque estatal, cerca del lago Clinton.

Los oficiales están entregando cascos de bicicleta y chalecos salvavidas gratis a todos los asistentes.