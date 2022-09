LOS LUNAS, NM (KRQE) – Los agentes del orden público han expresado su frustración por “atrapar y liberar”, cuando los delincuentes salen de la cárcel poco después de haber sido fichados. Pero en este caso, un sospechoso en Nuevo México pudo escabullirse de la custodia por su cuenta, escapando de una estación de policía, y fue capturado en video.

Un video de los oficiales de la Policía Estatal de Nuevo México muestra un encuentro con un hombre acusado de conducir un camión robado el mes pasado.

Jesús Jiménez les dijo a los oficiales del NMSP que el auto de su esposa se descompuso, así que le pidió prestada la camioneta a un amigo.

“El vehículo de mi esposa que conducíamos se rompió”, dijo Jiménez a los oficiales.

Cuando el oficial verificó el número de VIN en el camión, el despacho le informó que el camión había sido reportado como robado. Jiménez tenía a su esposa e hijos en la camioneta.

Cuando le preguntaron a su esposa de dónde venía el camión, ella les dijo a los oficiales en el lugar que pertenecía a “uno de los amigos [de Jimenez] en Albuquerque. No conozco al amigo”.

El informe del oficial muestra que el encendido del camión robado fue manipulado. Jiménez dijo que no tenía mensajes de texto con su amigo, ni ninguna otra evidencia para respaldar su versión de que le prestaron la camioneta.

El camión fue remolcado. Jiménez fue arrestado y transportado a la estación de policía del estado de Nuevo México en Los Lunas para ser registrado.

Un oficial colocó a Jiménez en una celda de detención y salió de la habitación para comenzar con el papeleo. En el video de la cámara corporal del oficial, puede escuchar el pestillo de la puerta y ver la mano del oficial cerrando la puerta. Luego termina el videoclip.

KRQE reunió otros ángulos de cámaras de vigilancia obtenidos a través de una solicitud de registros públicos. Los videos muestran a Jiménez, en un momento, ya no en la celda de detención, sino de pie en una puerta de la estación de policía. Luego se lo ve saliendo lentamente de la estación de policía.

Un ángulo muestra que la mano izquierda de Jiménez ya se está deslizando a través de las esposas cuando se acerca a una salida. Comprueba si hay alguien afuera a través de una ventana en la puerta de salida, luego la abre. En dos minutos, Jiménez había salido de la comisaría.

Afuera, camina tranquilamente hacia la calle. También se le ve deslizando su mano izquierda completamente fuera de las esposas.

Diez minutos después de la fuga, el video de vigilancia muestra al oficial de registro notando la desaparición de Jiménez.

“Parece que la cerradura de la puerta no funcionó y Jiménez pudo abrirla y salir de la oficina sin ser detectado”, dijo el portavoz de la Policía Estatal de Nuevo México, Ray Wilson, en un comunicado a KRQE. “Se inició una investigación interna para determinar por qué la cerradura no funcionó correctamente y si hubo alguna violación de la política y los procedimientos”.

Alerta de búsqueda enviada desde NMSP. (Policía Estatal de Nuevo México)

La Policía Estatal emitió una alerta tras la fuga de Jiménez. Cuatro horas después, fue visto y arrestado en una casa en Los Chavez, Nuevo México. Wilson dijo que no llevaba esposas en ese momento.

“¿Dónde están las esposas?” le preguntó un oficial a Jiménez, quien respondió: “No los tengo, hombre”. Wilson dijo que las esposas fueron recuperadas más tarde.

Esta vez, los agentes se aseguraron de que Jiménez estuviera bien esposado antes de subirlo a una patrulla.

La esposa de Jiménez dijo que había recibido una llamada de él pidiéndole que la llevara a casa. Ella le dijo a los oficiales de policía: “Él realmente no me explicó demasiado. No tenía las esposas puestas cuando mi mamá y yo lo recogimos”.

Los oficiales la dejaron con una advertencia. “Nunca entres en un vehículo con alguien que tenga el encendido levantado. Irá a la cárcel por un tiempo”, dijo un oficial.

Los registros judiciales muestran que Jiménez fue liberado de la cárcel dos semanas después. Tiene una audiencia programada para fin de mes.