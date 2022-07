APACHE JUNCTION, Ariz. (WFLA) – Una mujer de Arizona tuvo que ser rescatada después de que su automóvil quedara atrapado en las crecientes inundaciones debido a un monzón.

Las imágenes de la cámara corporal recientemente publicadas por el Departamento de Policía de Apache Junction muestran a los socorristas que acuden al rescate de una mujer atrapada en una camioneta que buscaba a su perro perdido.

El auto estaba medio sumergido en lodo y agua cuando la policía la sacó del asiento trasero. Lamentablemente, su perro nunca fue encontrado.

Según un informe de 12News, al menos cuatro personas fueron rescatadas de sus autos el jueves. Otra mujer dijo que tuvo que abandonar su hogar.

“Dije que me tengo que ir, me tengo que ir ahora, tengo que salir ahora”, dijo la mujer, diciéndole a 12News que el agua tenía casi dos pies de profundidad. “Dije, ‘adiós dulce hogar, me tengo que ir. Te lo doy, Jesús'”, dijo.

La policía de Apache Junction respondió a 24 llamadas por inundaciones solo el jueves.