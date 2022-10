POTTSVILLE, Ark. (WFLA) – El video del tablero de una patrulla capturó el momento en que un hombre salió corriendo de una parada de tráfico … sin razón aparente.

La policía de Pottsville, Arkansas, dijo que estaba realizando una parada de tráfico en un automóvil cuando un hombre que viajaba en el asiento trasero salió, dejó caer su bolso y salió corriendo.

“Sigue corriendo”, dijo el oficial que respondió después de informar al despacho sobre lo sucedido.

Según la policía, la conductora, que solo recibió una advertencia por la parada de tráfico, ni siquiera sabía quién era el tipo o por qué corrió. En el video, se escucha a la conductora decir que lo recogió después de verlo caminar.

“No lo sabemos, pero parece un buen día para abrigarse y ver Forrest Gump”, dijo el departamento.

El departamento dijo que la bolsa del hombre no tenía ningún artículo ilegal, por lo que realmente están confundidos sobre por qué huyó. Como tal, no lo estaban buscando y no creían que hubiera motivo de alarma.