VIDEO: Hermosas ondas bioluminiscentes capturadas en cámara a lo largo de la costa de California

ALBANY, NY (AP) - Una mujer que actualmente trabaja en la oficina del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dice que él miró por debajo de su camisa y le hizo comentarios sugerentes a ella y a otro asistente, según un informe del periódico publicado el viernes.

Alyssa McGrath le dijo a The New York Times que Cuomo la llamó hermosa en italiano, se refirió a ella y a su colega como “mamás mixtas”, le preguntó por qué no llevaba un anillo de bodas y preguntó sobre su divorcio.