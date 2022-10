NORTH LITTLE ROCK, Ark. (AP) — Se esperaba que un motociclista de Arkansas que llevaba una mochila llena de gasolina sobreviviera después de que una bola de fuego lo envolviera cuando un policía estatal usó una Taser contra él durante una parada de tráfico, dijeron las autoridades.

La parada de tráfico del 13 de octubre fue capturada en un dramático video de dashcam proporcionado el jueves a The Associated Press por la policía estatal de Arkansas.

El video muestra a un policía que intenta detener una motocicleta conducida por Christopher Gaylor, de 38 años, de Alexander, Arkansas, porque no se ve la matrícula en la motocicleta. Se produjo una persecución a velocidades cercanas a los 160 kph (100 mph) hasta que Gaylor saltó de su motocicleta en una zona residencial de North Little Rock, dijo la policía estatal.

Un segundo policía estatal usó un Taser en Gaylor e inmediatamente estalló un incendio. La policía estatal dijo que más tarde se enteraron de que Gaylor llevaba alrededor de 1 galón (3,75 litros) de gasolina en su mochila.

El video muestra a los soldados extinguiendo el incendio y brindando atención médica a Gaylor, quien permanece hospitalizado pero se espera que se recupere, dijo la policía estatal.

Enfrenta cargos de delito grave de fuga, no registrar un vehículo, no tener seguro de responsabilidad civil, conducir con una licencia suspendida y conducir de manera imprudente. No estaba claro si tenía un abogado para hablar en su nombre.