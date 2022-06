MURRAY, Utah (KTVX) – Una enfermera de Utah está siendo honrada después de salvar la vida de un hombre que colapsó de un ataque al corazón mientras jugaba en un juego de softbol.

Segundos después de que Darren Ewell colapsara, Danya Topham corría hacia el campo donde estaba acostado.

Al no encontrar el pulso, Topham, una enfermera registrada fuera de servicio en Intermountain Healthcare, comenzó a administrar reanimación cardiopulmonar (RCP, por sus siglás en inglés). Cuando los primeros en responder del Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos de Murray se hicieron cargo, Topham dijo que le dijo a su hijo que no creía que Ewell sobreviviría.

Pero justo antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia, Topham escuchó que alguien hablaba con Ewell.

“Pensé, ‘Mie****. ¡Se despertó!’ Estaba en estado de shock”, dijo Topham. “Estaba tan emocionada.”

Ewell dijo que no recuerda mucho de esa noche aparte de despertarse en el hospital con las costillas rotas, pero que deseaba desesperadamente conocer a la mujer que le salvó la vida.

“Si ella no hubiera tomado medidas agresivas de inmediato y no me hubiera hecho RCP y, ya sabes, me rompió las costillas, como dijo mi médico, ‘No hay forma de que hubieras tenido la facultad mental para sobrevivir incluso a un ataque al corazón porque el oxígeno no habría llegado a tu cerebro'”, dijo Ewell.

El martes, los líderes de la ciudad de Murray entregaron a Topham, así como a varios socorristas, premios por sus acciones para salvar vidas.

Topham dijo que espera que su historia aliente a más personas a aprender cómo hacer RCP, algo que la ciudad de Murray ofrece de forma gratuita el segundo martes de cada mes.