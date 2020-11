Video de un nativo americano bailando en la calle después de la victoria de Biden se vuelve viral

TAMPA, Fla. (WFLA) — Después de las noticias esperanzadoras del fabricante de medicamentos Pfizer, es posible que se pregunte qué tan pronto podrá recibir una vacuna contra el coronavirus. 8 On Your Side está recibiendo respuestas sobre el plan de implementación de vacunas de Florida.

Los expertos le dicen a 8 On Your Side, a partir de ahora, no podrá recibir una vacuna de Pfizer durante muchos meses a menos que sea parte de un grupo de riesgo.