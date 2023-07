AMARILLO, Texas (KAMR/KCIT) – Es un video viral con millones de visitas que muestra a Shayden Walker tocando el timbre de sus vecinos Brennan y Angell Ray buscando amigos después de ser intimidado.

Este momento conmovedor comenzó a principios de mes. Angell Ray dijo que la razón por la que decidieron publicar el video en TikTok fue que la gente necesitaba ver el momento y que no era aceptable cómo se sentía Shayden. También pensó que la gente se identificaría con él.

“Honestamente, lo publicamos para conseguir algunos amigos para él… No teníamos idea de que llegaría a todo el mundo o a todo el país, por lo que el hecho de que haya llegado a todo el mundo es una locura”, dijo Angell Ray.

Poco después de publicar el video, los Ray comenzaron un GoFundMe para Shayden que al momento del cierre recaudó casi $40,000.

“Hice el GoFundMe y en la primera hora eran $2,000 y en las primeras cinco horas eran $10 000. Antes de que pudiera salir del trabajo, habíamos superado los $20,000 y, sinceramente, fue alucinante lo rápido que sucedió. Sinceramente, esperábamos llegar a Shayden y sus padres antes de que lo vieran, pero se había vuelto tan viral que no había forma”, dijo Angell Ray.

La madre de Shayden, Krishna Patterson, dijo que no sabía sobre la publicación en TikTok y GoFundMe hasta más tarde esa noche después de que se publicó.

“Le envié un mensaje a Angell y le dije ‘¿Qué es esto?’ porque no los conocía, y luego no pude ver el video porque no tenía TikTok. Entonces, cuando pude ver el video y ver el dolor en los ojos de Shayden, me di cuenta de que estas personas eran simplemente ángeles andantes literales y de buen corazón que querían hacer algo bueno por un niño que vieron sufrir… Cuando estaba hablando con Angell al respecto, finalmente, cuando pude ver cuánto era el GoFundMe, le pedí que lo quitara, y en menos de 24 horas, se había disparado a $37,000… Después de que Shayden y yo hablamos al respecto, acordamos donar algo de eso”, dijo Patterson.

Agregó que esos fondos se destinarían a las víctimas del tornado en Perryton, Texas y Matador, Texas, así como a la guerra en Ucrania.

Brennan Ray dijo que después de ver cómo explotaron el video y GoFundMe, lo primero que tenía en mente era Shayden.

“Lo principal, estaba pensando en Shayden. Estaba pensando en cómo esto va a hacer que el verano de este niño, va a cambiar su vida posiblemente, así que él estaba realmente en lo que tenía en mente, solo asegurándome de que sea feliz y pudiera hacer algunos amigos”, dijo Brennan Ray.

Agregó que aprendió algunas cosas bastante importantes de este momento.

“Fácilmente, puedo decir que nunca juzgues a nadie por cómo se ven, cómo hablan, cómo actúan, porque nunca sabes por lo que alguien está pasando, nunca sabes las luchas que están pasando dentro de ellos mismos, en casa, así que sé bueno con todos y sé consciente de la situación”, dijo Brennan Ray.

Angell Ray agregó que se necesita una persona para marcar la diferencia.

“Somos solo dos personas normales en Amarillo, Texas, por lo que solo una persona que tiene el coraje de salir y pedir amigos lleva a otra persona a tener el coraje de salir y preguntar y difundir la conciencia sobre la intimidación, así que ha sido un gran reacción en cadena de cosas asombrosas que suceden”, dijo.

Shayden compartió algunos consejos para los acosadores y los niños que pueden estar buscando encajar burlándose de los demás.

“Si eres un matón, solo debes saber que no estoy enojado contigo, solo estoy decepcionado contigo. Y si no eres un matón, por favor no te conviertas en un matón. Hablo por experiencia. He sido una vez fui un acosador, pero aprendí de ese error, y espero que las personas que nunca han sido acosadores, simplemente no se conviertan en uno, por favor. Es un mundo lleno de angustia”, dijo Shayden.

Patterson dijo que este momento también trajo conciencia de lo que la intimidación puede hacerle a alguien.

“Muchas personas que son acosadoras alguna vez fueron acosadas, y simplemente no saben cómo lidiar con ese dolor, y espero que esto saque a la luz, no solo a las personas que lidian con su dolor y hablan y piden ayuda. también, pero las personas que son acosadas no están solas y siento que esto es lo que ha hecho”, dijo Patterson.

Brennan Ray dijo que muchas personas en todo el mundo y en la comunidad se han acercado a Shayden para mostrar su apoyo.

“La cuenta oficial de Whataburger quiere enviar a Shayden y a todos sus nuevos amigos para que les traigan algo de comer. Howie Mandel se puso en contacto con nosotros. Quiere hablar por teléfono y hablar con Shayden y elegir su cerebro. Creo que Jake El gerente de Paul le envió un mensaje a mi esposa a través de la página de GoFundMe queriendo que Shayden fuera a Dallas para su próxima pelea y conocer y saludar a Jake Paul… Probablemente tuve 20 personas en mi bandeja de entrada diciendo que lo enviaremos a él y a su familia a Disneyland o Disney World… Y mucha gente no solo intenta ayudarlo con asuntos financieros, sino que lo coloca en posiciones para ayudarlo a hacer amigos, como llevarlo a campamentos, clases de jiu jitsu, tal vez conseguir en un equipo de fútbol”, dijo Brennan Ray.