NEW HAVEN, Conn. ( WTNH ) – Un video de la cámara del tablero de una autopista de Connecticut muestra a un automóvil conducir a 120 mph y chocar contra un camión de pizza provocando que se volcara.

El video muestra el automóvil a alta velocidad conduciendo por varios carriles antes de chocar contra un camión de Big Green Truck Pizza Company, lo que provocó que se volcara de lado en la I-91 el sábado por la tarde.

La policía estatal dijo que el conductor del camión y su pasajero sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital como medida de precaución.

Lianne Page, propietaria de Big Green Truck Pizza, le dijo a WTNH que el camión está fuera de servicio, lo que afectará los eventos de jueves a domingo durante el verano.

“Mis muchachos tuvieron mucha, mucha suerte”, dijo Page.

Ella dijo que el vehículo que se dirigía a alta velocidad se conducía a 120 millas por hora, demasiado rápido para que la policía lo persiguiera.

“Uno de los policías estatales me dijo que no se puede perseguir, así que vieron el auto acelerando, marcaron 120, y no pudieron perseguirlo después de una milla y tuvieron que detenerse”, dijo Page.

Tras el choque, el conductor se dio a la fuga. La policía estatal dijo que el conductor fue descrito como un hombre hispano que vestía una camiseta dorada de Kobe Bryant.

El martes, la policía estatal publicó una foto del sospechoso acusado de causar el accidente:

(Foto CSP)

“Es molesto para nosotros”, dijo Page. “El que golpeó a los jóvenes salió corriendo a pie. El auto no estaba registrado, claramente no tenía seguro”.

Page y su equipo evaluaron el daño al camión el lunes. Ella dijo que es recuperable, pero es probable que esté fuera de servicio durante al menos un año.

Las bodas tendrán prioridad para tener Big Green Truck Pizza, y los eventos locales también tendrán una mayor prioridad. Dijo que ya ha recibido noticias de cinco empresas dispuestas a donar su tiempo, vehículos y recursos para sus próximos eventos de catering.

“Con el fin de obtener un horno, tomará de 12 a 16 semanas, por lo que confiaremos en nuestros amigos de otras compañías de pizza para que nos ayuden”, dijo Page.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe comunicarse con el agente Robert Bentil #1418 en robert.bentil@ct.gov .