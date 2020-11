Video alterado para que parezca que Biden saludó al estado equivocado

Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden speaks during a campaign rally at the Minnesota State Fairgrounds in St. Paul, Minn., Friday, Oct. 30, 2020. (AP Photo/Andrew Harnik)

Es un momento incómodo cuando un candidato presidencial saluda a la audiencia en un mitin y nombra el estado equivocado.

Afortunadamente para el nominado demócrata Joe Biden, eso no le sucedió esta semana, a pesar de un video ampliamente compartido que parece mostrarlo diciendo “Hola, Minnesota” a una multitud en Florida.

Resulta que, de hecho, estaba en Minnesota. El video que se compartió se modificó para cambiar el texto de un letrero y el podio para referirse a Tampa, Florida, en lugar de Minnesota.

Lo que necesita saber sobre este video editado y las falsedades que se extienden a su alrededor:

RECLAMO: El video muestra al candidato presidencial demócrata Joe Biden diciendo erróneamente “Hola, Minnesota” en un evento de campaña en Tampa, Florida.

EVALUACIÓN DE AP: Falso. El letrero detrás de Biden en este video ha sido editado para agregar las palabras “Tampa, Florida” y eliminar las palabras “TEXT MN to 30330”. El podio también se ha editado para agregar “FL” en lugar de “MN”. El video original de este evento confirma que Biden estaba en Minnesota y se dirigió al estado correcto en su saludo.

LOS HECHOS: Un video alterado que circula ampliamente en las redes sociales parece mostrar a Biden cometiendo un error vergonzoso: dirigirse a los habitantes de Minnesota durante una parada de campaña en todo el país en Tampa, Florida.

“¡Hola, Minnesota!” Biden dice después de subir al escenario. Detrás de él, parece un letrero que dice “Tampa, Florida” y “Batalla por el alma de la nación”.

Biden continúa: “Jessica, gracias por estar aquí, por compartir tu historia”. Luego, termina el clip de 16 segundos.

El video tuvo más de un millón de visitas en Twitter el domingo y se difundió rápidamente el fin de semana anterior a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin embargo, las palabras en el letrero y el podio en este video han sido manipuladas. Varias fuentes prueban que Biden no se refirió al estado equivocado en su saludo y de hecho estaba en Minnesota.

Una versión original del video en C-SPAN muestra que fue tomado durante una parada de campaña el 30 de octubre en St. Paul, Minnesota. El letrero no decía “Tampa, Florida”, sino que decía “TEXT MN to 30330”. El podio no decía “TEXT FL to 30330”, sino que decía “TEXT MN to 30330”.

Varias imágenes de Associated Press del evento proporcionan una prueba adicional de que el letrero y el podio decían “TEXT MN to 30330” y no incluían la mención de Florida.

También hay otras pistas contextuales. El video muestra a Biden con un abrigo grueso para el clima frío de Minnesota. En una aparición reciente en la cálida Tampa, Florida, el 29 de octubre, Biden solo vestía una chaqueta de traje.

La campaña de Biden también confirmó a la AP que el video fue tomado en Minnesota.

La referencia de Biden a alguien llamada Jessica en su saludo fue a Jessica Intermill, una minnesotana con artritis reumatoide que habló sobre el cuidado de la salud en el evento de St. Paul antes de que Biden subiera al escenario.

