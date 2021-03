Víctimas de tiroteo en Colorado: personal de la tienda, policía, fotógrafo

Tres fueron baleados mientras realizaban un día de trabajo en un supermercado de Colorado. Otro era un policía que se apresuró a intentar rescatarlos a ellos y a otros del ataque que dejó 10 muertos.

Una imagen de las víctimas del tiroteo del lunes ha comenzado a emerger mientras el sospechoso de los asesinatos espera tras las rejas su primera comparecencia ante el tribunal, programada para el lunes.

Los que perdieron la vida en la tienda King Soopers en Boulder tenían entre 20 y 65 años. Entre ellos se encontraba un fotógrafo de revistas, un agente de Medicare apasionado por el teatro y otros que se dedicaban a sus días en una concurrida plaza comercial.

Fueron identificados como Denny Stong, de 20 años; Neven Stanisic, 23; Rikki Olds, de 25 años; Tralona Bartkowiak, 49 años; el oficial de policía Eric Talley, de 51 años; Fuente de Suzanne, 59; Teri Leiker, 51 años; Kevin Mahoney, 61 años; Lynn Murray, 62; y Jodi Waters, de 65 años.

Leiker, Olds y Stong trabajaban en el supermercado, dijo el ex compañero de trabajo Jordan Sailas, quien nunca tuvo la oportunidad de traer a su hijo pequeño a la tienda para conocerlos.

Esta foto de 2013 proporcionada por Robert Olds muestra a Rikki Olds, a la izquierda, tomándose una selfie con su tío Robert. Rikki Olds, de 25 años, empleada de King Soopers, fue asesinada el lunes 22 de marzo de 2021 en el tiroteo en un supermercado que mató a varias personas en Boulder, Colorado. Su abuela se atragantó con el teléfono mientras describía a la joven a la que interpretaba papel en la crianza. “Era una persona muy amable, cariñosa y alegre que iluminaba la habitación cuando entraba”, dijo Jeanette Olds, de 71 años, de Lafayette, Colorado (Cortesía de Robert Olds vía AP).

Esta foto sin fecha proporcionada por John Mackenzie muestra a Lynn Murray. Murray, de 62 años, fue una de las varias personas que murieron en un tiroteo en un supermercado en Boulder, Colorado. Una foto de las víctimas del tiroteo el lunes 22 de marzo de 2021 comenzó a surgir cuando el sospechoso de los asesinatos permanecía hospitalizado el martes, pero Se esperaba que fuera ingresado en la cárcel por cargos de asesinato. (John Mackenzie vía AP)

Esta foto tuiteada por el Departamento de Policía de Boulder el lunes 22 de marzo de 2021 muestra al oficial Eric Talley. La policía dice que varias personas murieron en un tiroteo en un supermercado en Boulder, Colorado, incluido Talley. (Cortesía del Departamento de Policía de Boulder vía AP)

VIEJOS RIKKI

Olds, gerente de front-end en King Soopers, aspiraba a ascender en las filas de la tienda, dijo su familia.

“Tenía 25 años, estaba empezando una vida, burbujeante, enérgica y carismática”, dijo su tío Robert Olds.

Dijo que todavía recuerda a la sobrina en edad preescolar que lo acompañaba a él y a sus hijos a los torneos de béisbol y después pedía ir a McDonald’s.

“Estamos devastados”, dijo Robert Olds. Agregó que la familia había escuchado de una de sus amigas que ella había estado tratando de cerrar las puertas de la tienda después de que comenzara el tiroteo en el estacionamiento.

Su abuela se atragantó al hablar por teléfono mientras describía a la joven en la que desempeñó un papel importante en la crianza.

“Era una persona muy amable, cariñosa y alegre que iluminaba la habitación cuando entraba”, dijo Jeanette Olds, de 71 años, de Lafayette, Colorado.

KEVIN MAHONEY

Él “representa todas las cosas del amor”, dijo su hija Erika Mahoney en un tuit conmovedor que incluía una foto de la boda y llamó la atención en las redes sociales.

“Estoy tan agradecido de que pudiera acompañarme por el pasillo el verano pasado”, agregó Mahoney, quien es el director de noticias en una estación de radio pública de California.

También publicó que está embarazada y sabe que su padre “quiere que sea fuerte por su nieta”.

TERI LEIKER

Al antiguo empleado de King Soopers le encantaba ver a la banda de música de la Universidad de Colorado actuar en una celebración de inicio llamada Pearl Street Stampede los viernes por la noche antes de los partidos de fútbol en casa en el campus de Boulder, dijo el director de la banda Matt Dockendorf a The Denver Post.

“Ella estuvo allí incluso antes de que empezáramos a reunirnos, que es media hora antes de que comenzara la estampida”, dijo Dockendorf. “Ella era solo un alimento básico. Era una especie de animadora personal de la banda “.

ERIC TALLEY

Se unió a la fuerza policial en Boulder en 2010 con una experiencia que incluía una maestría en comunicaciones por computadora, dijo su padre.

“A los 40 años, decidió que quería servir a su comunidad”, dijo Homer “Shay” Talley, de 74 años, a The Associated Press desde su rancho en el centro de Texas. “Dejó su trabajo de escritorio. Solo quería servir, y eso es lo que Lo hizo. Simplemente disfrutó de la familia policial “.

Eric Talley fue el primero en llegar después de una llamada sobre disparos y alguien que portaba un rifle, dijo la jefa de policía de Boulder, Maris Herold.

Talley era “según todos los informes, uno de los oficiales sobresalientes” en el departamento, dijo el fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty.

El padre de Talley dijo que su hijo, que tuvo siete hijos, de entre 7 y 20 años, era un padre devoto que “conocía al Señor”.

“Cuando todos los demás en el estacionamiento estaban huyendo, él corrió hacia él”, dijo Shay Talley.

“Sabemos dónde está”, agregó. “Amaba a su familia más que a nada. No tenía miedo de morir. Tenía miedo de hacerlos pasar “.

Talley se graduó de la escuela secundaria en Albuquerque, Nuevo México, en 1988. El superintendente de la escuela expresó sus condolencias y elogió “el ejemplo que el oficial Talley nos deja a todos”.

LYNN MURRAY

Murray estaba comprando en King Soopers, donde la había visto la hija de un amigo. Le llegó la noticia a su esposo, John Mackenzie, quien condujo hasta la tienda y comenzó a enviar mensajes de texto a su esposa.

Después de no recibir respuesta en unos cinco minutos, “Me caí en mi silla”, dijo, ahogándose.

Murray tuvo una larga carrera tomando fotos para revistas como Cosmopolitan y Vogue, dijo Mackenzie.

“Ella me encantó” cuando se conocieron en un estudio de fotografía en la ciudad de Nueva York hace años, dijo. Los juegos de backgammon por computadora pronto se convirtieron en una relación y, finalmente, en dos hijos.

“Ella es la persona más amable que he conocido, sin duda. Tenía un aura sobre ella que era la cosa más genial que jamás querrías saber. Ella era simplemente una chica genial ”, dijo Mackenzie. “Lo tenía todo junto, realmente lo tenía”.

Dijo que pasó horas consolando a sus hijos antes de “perderlo” el martes por la mañana. Mackenzie ofreció un mensaje:

“No vivas con miedo. Mi esposa, ninguna de las víctimas, querría que vivieras con miedo. Quieren que seas más audaz y vivas más audaz. De eso se trata este lugar “.

FUENTE SUZANNE

Fountain era actriz y madre que luego se ganó clientes leales como agente de Medicare, y realizó una investigación exhaustiva para encontrar la cobertura complementaria adecuada para los adultos mayores que se inscriben en el programa federal de seguro de salud, dijo su compañera de vida Phi Bernier.

“Ella nunca escatimó, nunca hizo algo porque era más fácil”, dijo.

Fountain se formó en la Escuela de Teatro Circle in the Square y los dos se conocieron mientras interpretaban papeles principales en “The Glass Menagerie” hace unos 30 años, dijo Bernier. Salieron por un tiempo y luego se volvieron a conectar después de que Fountain vino a verlo en una obra de teatro en 2013.

Hasta la pandemia, Fountain también era gerente de eTown, un lugar de música en vivo sin fines de lucro en Boulder.

“Suzanne fue una luz brillante para todos los que conoció, y nos enorgulleció que representara a eTown en nuestra comunidad, ya que dio la bienvenida a personas en nuestro espacio cientos y cientos de veces”, dijo la organización en una publicación de Facebook.

Fountain ganó elogios por su actuación tanto de críticos como de quienes trabajaron con ella.

“Era absolutamente encantadora, natural, alguien que simplemente no olvidaba”, dijo Brian Miller, quien trabajó con ella en un programa, a The Denver Post .

Una revisión de Boulder Daily Camera dijo que su actuación de 2002 como enfermera en “Wit”, una obra ganadora del premio Pulitzer sobre una mujer que padece cáncer, trajo “una compasión simple pero crucial a la obra”.

___

Las escritoras de Associated Press Patty Nieberg en Boulder, Colorado, y Susan Montoya Bryan en Albuquerque, Nuevo México, contribuyeron. Nieberg es miembro del cuerpo de Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas no cubiertos.