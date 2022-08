MEMPHIS, Tenn. — Una víctima de estafa de criptomonedas que perdió $80,000 compartió su historia con WREG de Nexstar para advertir a otros que no caigan en esta trampa.

Ricky Smith dijo que no quiere que nadie más pase por lo que él está viviendo.

“Tengan cuidado, por favor”, dijo. “Estoy en una situación terrible ahora porque no tengo otros activos en este momento. Fueron ahorros de toda la vida”.

El hombre de 58 años dijo que perdió $80,000 después de comenzar a invertir en criptomonedas. Comenzó en mayo cuando se comunicó con alguien en Facebook. También, se comunicó con alguien en WhatsApp donde una mujer lo conectó con la criptoinversión.

Smith inicialmente pensó que parecía legítimo, pero ahora cree que lo llevaron a un sitio falso.

“Así que decidí probarlo”, dijo. “Dije: ‘Está bien, lo intentaré solo para probar el agua’ y pondré $500 allí al principio y veré qué sucede, ¿sabes? Y cuando puse $500 allí, hubo una ganancia, y fui capaz de recuperarlo. Pero cuanto más ponía y ganaba, en realidad no lo sacaba de inmediato”.

Se le animó a mantener creciendo la cuenta y poner más y más dinero en ella.

“Y antes de que te des cuenta, cuando traté de sacarlo, dijeron: ‘Espera, tienes que pagar impuestos sobre este dinero”, dijo Smith.

Incluso después de pagar varias decenas de miles, le dijeron que necesitaba pagar $48,000 para ser miembro VIP.

“Sabía que estaba atrapado en ese momento”, dijo Smith.

Daniel Irwin, de Better Business Bureau (BBB) of the Mid-South, dijo que las criptoestafas a menudo están relacionadas con inversiones. Dijo que alguien que te promete un gran retorno debería ser una señal de alerta.

“Las estafas criptográficas se están convirtiendo rápidamente en una de las estafas más grandes que vemos”, dijo Irwin. “No hay nada de bajo riesgo en las inversiones en general, especialmente en las inversiones en criptomonedas”.

Smith ahora ha comenzado el largo proceso para tratar de recuperar parte de su dinero.

“La estafa es realmente verdadera aquí, y yo soy uno de los principales ejemplos de por qué quiero transmitir este mensaje para que nadie más pueda ser lastimado o maltratado de esta manera”, dijo.

Smith presentó un informe policial y se comunicó con las agencias federales.

Puede leer consejos a considerar antes de realizar una inversión en criptomonedas directamente en el sitio web del Better business Bureau.