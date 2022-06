COLLEVILLE-SUR-MER, Francia (AP) — Cuando los veteranos del Día D pisan las playas de Normandía y otros sitios de la Segunda Guerra Mundial, expresan una mezcla de alegría y tristeza. Alegría al ver el agradecimiento y la simpatía de los franceses hacia los desembarcados el 6 de junio de 1944. Tristeza al pensar en sus compañeros caídos y en otra batalla que ahora se libra en Europa: la guerra de Ucrania.

Cuando un sol brillante se elevaba sobre la amplia franja de arena de la playa de Omaha el lunes, 78 años después, el veterano del Día D de EE. UU., Charles Shay, expresó sus pensamientos por sus camaradas que cayeron ese día. “Nunca los he olvidado y sé que sus espíritus están aquí”, dijo a The Associated Press.

El nativo americano Penobscot de 98 años de Indian Island, Maine, participó en una ceremonia de quema de salvia cerca de la playa en Saint-Laurent-sur-Mer.

Shay, que ahora vive en Normandía, era un médico del ejército estadounidense de 19 años cuando aterrizó en la playa de Omaha el 6 de junio de 1944.

Dijo que estaba triste de ver la guerra en Europa una vez más, tantos años después.

“Ucrania es una situación muy triste. Lo siento por la gente de allí y no sé por qué tuvo que venir esta guerra, pero creo que a los seres humanos les gusta, creo que les gusta pelear. No lo sé”, dijo.

“En 1944 desembarqué en estas playas y pensamos que traeríamos la paz al mundo. Pero no es posible”.

Este año, Shay entregó la tarea de recordar a otra nativa americana, de la tribu Crow, Julia Kelly, una veterana de la Guerra del Golfo, quien realizó el ritual de la salvia. “Nunca olvides, nunca olvides”, dijo. “En este tiempo, en cualquier tiempo, la guerra no es buena”.

El mensaje de Shay para las generaciones jóvenes sería “estar siempre alerta”.

“Por supuesto que tengo que decir que deben proteger su libertad que tienen ahora”, dijo.

Durante los últimos dos años, las ceremonias del Día D se redujeron al mínimo en medio de las restricciones de bloqueo de COVID-19.

Este año, multitudes de visitantes franceses e internacionales, incluidos veteranos de 90 años, regresaron a Normandía para rendir homenaje a las casi 160,000 tropas de Gran Bretaña, EE. UU., Canadá y otros lugares que desembarcaron allí para traer la libertad.

Se esperaban varios miles de personas el lunes en una ceremonia posterior en el cementerio estadounidense con vista a la playa de Omaha en la ciudad francesa de Colleville-sur-Mer. Entre las docenas de veteranos estadounidenses que se esperaba que asistieran estaba Ray Wallace, de 97 años, ex paracaidista de la 82 División Aerotransportada.

El día D, su avión fue golpeado y se incendió, lo que lo obligó a saltar antes de lo esperado. Aterrizó a 32 kilómetros (20 millas) del pueblo de Sainte-Mere-Eglise, el primer pueblo francés en ser liberado de la ocupación nazi.

“Todos nos asustamos un poco entonces. Y luego, cada vez que el chico nos dejaba, estábamos lejos de donde estaba el resto del grupo. Eso fue aterrador”, dijo Wallace a The Associated Press.

Menos de un mes después, los alemanes lo hicieron prisionero. Finalmente fue liberado después de 10 meses y regresó a los EE. UU.

Aun así, Wallace cree que tuvo suerte.

“Recuerdo a los buenos amigos que perdí allí. Así que es un poco emotivo”, dijo, con tristeza en su voz. “Creo que puedes decir que estoy orgulloso de lo que hice, pero no hice mucho”.

Le preguntaron sobre el secreto de su longevidad. “¡Calvados!” bromeó, en referencia al alcohol local de Normandía.

El Día D, las tropas aliadas desembarcaron en las playas con los nombres en código de Omaha, Utah, Juno, Sword y Gold, transportadas por 7.000 barcos. En ese solo día, 4.414 soldados aliados perdieron la vida, 2.501 de ellos estadounidenses. Más de 5.000 resultaron heridos.

Del lado alemán, varios miles resultaron muertos o heridos.

Wallace, que usa una silla de ruedas, estaba entre unos 20 veteranos de la Segunda Guerra Mundial que abrieron el desfile de vehículos militares del sábado en Sainte-Mere-Eglise con grandes aplausos de miles de personas, en un ambiente alegre. No ocultó su placer, saludando alegremente a la multitud mientras los padres explicaban a sus hijos los logros de los héroes de la Segunda Guerra Mundial.

Muchos aficionados a la historia, vestidos con ropa militar y civil de la época, también acudieron a representar los hechos.

El lunes, en Colleville-sur-Mer, aviones de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevolarán el cementerio estadounidense durante la ceremonia de conmemoración, en presencia del general del ejército Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto. El lugar alberga las tumbas de 9.386 personas que murieron combatiendo el Día D y en las operaciones posteriores.

Para Dale Thompson, de 82 años, visitar el sitio durante el fin de semana fue la primera vez.

Thompson, quien viajó desde Florida con su esposa, sirvió en la 101 División Aerotransportada del ejército estadounidense a principios de la década de 1960. Estuvo en Estados Unidos y no vio combate.

Caminando entre las miles de lápidas de mármol, Thompson se preguntó cómo habría reaccionado si aterrizara en el Día D.

“Trato de ponerme en su lugar”, dijo. “¿Podría ser tan heroico como estas personas?”