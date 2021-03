VER: Investigador de adicción al sexo habla sobre los tiroteos en spas de Atlanta

La iglesia a la que asistió Robert Aaron Long, el hombre blanco acusado de matar a ocho personas en tres negocios de masajes en el área de Atlanta, la mayoría de ellos mujeres de ascendencia asiática, condenó la semana pasada los tiroteos y dijo que van en contra del evangelio y las enseñanzas de la iglesia.

Long ha sido descrito como un cristiano evangélico devotamente conservador que, según numerosos informes, había estado luchando por controlar sus comportamientos sexuales. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que el sospechoso afirmó haber estado lidiando con una adicción al sexo y que finalmente fue asesinado como una forma de “eliminar” la “tentación” que sentía que representaban estas mujeres.

La Primera Iglesia Bautista Crabapple en Milton, Georgia, dijo que lamenta profundamente “el miedo y el dolor que los estadounidenses de origen asiático están experimentando como resultado de las acciones imperdonables de Aaron”. También dijo que no enseña que los actos de violencia sean aceptables contra “ciertas etnias o contra las mujeres”.

“No sé si realmente tenía comportamientos desregulados o si simplemente se sentía molesto por los comportamientos normales. Creo que está muy claro que estaba extremadamente angustiado por sus comportamientos sexuales”, dijo Joshua Grubbs, profesor de psicología clínica en Universidad Estatal de Bowling Green en Ohio. “Me sentiría cómodo diciendo que sus creencias religiosas conservadoras probablemente lo llevaron a sentirse aún más molesto por sus comportamientos sexuales. Pero si eso cumplió o no, ya sabes, un criterio para el diagnóstico de un trastorno o si fue solo vergüenza, es es demasiado difícil de decir sin realmente, ya sabes, sentarse con él y hacer una entrevista “.

Grubbs investiga la intersección de los comportamientos sexuales, la religión y la moralidad. Dijo que los hombres de trasfondos religiosos conservadores pueden ser propensos a interpretar “solo un poco de comportamiento sexual que viola su moral como una adicción”, especialmente en los Estados Unidos.

“Sabes, vemos personas que son muy religiosas, digamos que los cristianos en los EE. UU., Por ejemplo, informan niveles más bajos de alcoholismo o abuso de opioides o cosas por el estilo. Pero en los últimos años, hemos demostrado sistemáticamente que las personas religiosas , particularmente en los EE. UU., Son especialmente propensos a autodiagnosticarse con adicción sexual o adicción a la pornografía, pero esencialmente se sienten adictos a los comportamientos sexuales a tasas que parecen superar a la población general, especialmente a la población general no religiosa “.

Pero no hay evidencia de que esos comportamientos sexuales predispongan a alguien a la violencia contra otros, dijo.

“Ciertamente no estoy diciendo que debamos poner excusas y ser abiertos y dar la bienvenida a las personas que cometen asesinatos en masa”, dijo Grubbs a The Associated Press. “Creo que existe esta cultura más amplia de una especie de postura punitiva hacia el incumplimiento de la moral que se muestra hasta el extremo aquí”.

Grubbs aconseja a los líderes religiosos sobre cómo hablar sobre sexo, pornografía y “comportamientos sexuales fuera de control” y desaconseja el uso de lenguaje que pueda causar o empeorar los sentimientos de depresión y vergüenza.

“Sabes, estoy acostumbrado a que me digan o me pidan que comente o de ver alguna versión de ‘Anthony Weiner culpa de su comportamiento a la adicción al sexo’, o ‘Harvey Weinstein culpa de su comportamiento a la adicción al sexo’ o ‘Tiger Woods es culpando su comportamiento a la adicción al sexo ‘. Pero el asesinato en masa es nuevo “, dijo Grubbs. “Y así, simplemente, no podía entender cuál era la lógica allí. Y a medida que surgían más y más detalles, creo que mi reacción principal fue un poco de desconcierto y mucha preocupación de que la narrativa equivocada iba a desaparecer. empezar a dominar “.