AUSTIN (KXAN) — Los dos candidatos que compiten por representar a los habitantes de Austin como su alcalde debatieron el jueves por la noche en el estudio de KXAN, discutiendo la asequibilidad, la seguridad pública y por qué su experiencia los prepara para ser el próximo líder de la ciudad.

Celia Israel y Kirk Watson se dirigieron a una segunda vuelta después de que ninguno obtuviera más del 50% de los votos durante las elecciones del 8 de noviembre. Israel recibió el 39,99% de los votos (o 121.862 votos) mientras que Watson obtuvo el 34,95% de los votos (106.508 votos). Seis candidatos en total estaban en la carrera.

Watson se desempeñó anteriormente como alcalde de Austin, así como también como senador estatal. Recientemente fue decano de la Escuela Hobby de Asuntos Públicos de la Universidad de Houston. Las prioridades que describió para su campaña incluyeron abordar el costo de vida, la falta de vivienda, la seguridad pública, el racismo sistémico y el transporte.

Israel fue recientemente representante estatal, y descubrió su pasión por el gobierno local después de que Ann Richards la eligiera para ser su coordinadora de voluntarios en 1990. La vivienda y la asequibilidad son algunos de los pilares de su campaña, junto con el transporte, los derechos reproductivos y la seguridad pública.

La segunda vuelta de las elecciones de Austin es el 13 de diciembre. La votación anticipada comienza el jueves.

La siguiente transcripción del debate ha sido ligeramente editada eliminando palabras repetidas y condensando preguntas.

Representante Israel, su plan tiene como objetivo incentivar alternativas a las viviendas unifamiliares, como los complejos de cuatro viviendas y las viviendas multifamiliares. Pero, ¿cómo responde a las preocupaciones de las personas que están preocupadas por un desarrollo más denso que cambie el carácter de los vecindarios de Austin?

Israel: Es la singular razón por la que me postulo. Austin está en una crisis en este momento, en gran parte por su propia creación. Decidimos en los años 80 reducir drásticamente la cantidad de cuádruples y dúplexes. Lo hicimos intencionalmente. Y ahora está volviendo a casa para descansar. Sabíamos que íbamos a crecer. Así que tenemos que tenemos que asegurarnos de que estamos trabajando diligentemente con la ciudad y sé que la concejal Paige Ellis está haciendo un buen trabajo para nosotros.

En otras palabras, si va a construir un cuádruple donde sea apropiado, no debe tratarlo como si fuera un complejo de apartamentos de 300 unidades. Está tomando demasiado tiempo y ese período de tiempo está reduciendo nuestra capacidad para seguir el ritmo del crecimiento que hemos estado experimentando.

No hay duda de que todos los alcaldes que han estado antes que nosotros, para presentarse a sí mismos durante las últimas generaciones, han dicho “Vamos a eliminar la burocracia en el Ayuntamiento.” Esta es una oportunidad única debido a la crisis inmobiliaria en la que nos encontramos. El precio medio de la vivienda … es un reto. Mi esposa y yo estamos pasando por esto ahora mismo. … Estamos alquilando. Estamos entre casas. Recibimos esa nota de la compañía de administración de propiedades que decía “$300 más al mes. Tómelo o déjelo.”

Sé lo que es conseguir eso, llevar ese golpe de agua fría a cada familia. Así que les digo a aquellos que están preocupados: Siento su dolor. Entiendo. He estado aquí desde 1982. Y tenemos que ponernos al día con nuestra oferta de viviendas para mantener estos costos bajos.

Consejos anteriores han intentado, y realmente fracasaron, reformar el código de desarrollo obsoleto de la ciudad. En lugar de un código único para toda la ciudad, ha propuesto que cada distrito presente su propio conjunto de reglamentos de código. Entonces, ¿cómo evitará que los distritos opten por excluir por completo las viviendas asequibles? ¿O nuevo desarrollo?

Watson: Bueno, ese no es realmente lo que era mi plan — es y era — y se ha caracterizado erróneamente con el tiempo. Lo que sucedió en Austin, y parte de la frustración que todos sentimos con la incapacidad de hacer las cosas en el Ayuntamiento, es, como usted señaló, que teníamos una talla única para todos. CodeNEXT se colocó sobre toda la ciudad y era todo o nada, y finalmente terminamos sin nada.

Entonces, lo que hace mi plan es decir “preguntemos a los distritos qué quieren hacer para conseguirnos más viviendas,” no para bloquear ninguna vivienda. Y, de hecho, si visita mi sitio web, kirkwatson.com, y lee lo que hace el plan, incluso señala que tendría que haber una línea de base para cada distrito. Tenemos un proyecto de vivienda en esta comunidad y se basa en los distritos. Qué — cuánto va a ser, y luego analizamos los vecindarios y los distritos para saber dónde va a estar.

Esto se hace en mi plan con un incentivo, además, de modo que si un distrito uno de los distritos está haciendo más o lo está haciendo más rápido que, será incentivado y recompensado por hacerlo con un incremento de ese impuesto se queda allí para que puedan hacer cosas como ayudar con la asistencia de alquiler o simplemente evitar el desplazamiento o parques o aceras o cualquier cosa de esa naturaleza. Lo que intento hacer es superar el punto muerto para que podamos obtener más viviendas y prestar atención al vecindario.

¿Permite su plan que los vecindarios excluyan las viviendas asequibles?

Watson: No, de hecho, eso — eso se ha dicho sobre el plan. Pero eso se debe a que se ha caracterizado erróneamente con fines políticos. Y eso es … lo entiendo. No hay nada en este plan que diga que no puedes hacerlo. De hecho, de nuevo, lo que estoy diciendo es que hay una. tiene que haber una línea de base en toda la ciudad. Cada distrito tendrá que hacer algo y si el concejo vota, algo que sea de toda la ciudad, que se aplique y no hay … los distritos mismos no pueden decir, “No, no vamos a hacer eso.”

Sra. Israel, le daremos 30 segundos para responderle.

Israel: Los hechos son que el plan de Kirk se caracterizó por mi campaña como un plan de línea roja y tenía las palabras “cuota” en él, y tuvo que ajustar el lenguaje de su plan. Y a pesar de los cambios que hizo, después de que emitimos nuestro propio plan de vivienda y asequibilidad, es una receta para el statu quo hacer esta capa adicional de tiempo, y es más burocracia. Es más de lo mismo. Esta es una ciudad que se ha vuelto inequitativa. Hemos perdido nuestro porcentaje de afroamericanos y latinos. Y tenemos que … tenemos que deshacernos de esto como una idea y acercarnos más en unidad en estos 10 distritos.

Los votantes acaban de aprobar el bono de vivienda asequible más grande de la historia de la ciudad, pero con la inflación aumentando los costos de construcción, ¿qué priorizaría?

Israel: Tenemos algunas organizaciones sin fines de lucro increíbles e innovadoras aquí en la ciudad que han cambiado su … misión y … su forma de operar. Necesitan un buen socio con la ciudad. Yo diría que la … oportunidad de asociarse con una organización sin fines de lucro que va a trabajar primero para sacar a nuestros desamparados de las calles y ponerlos en un lugar digno debería ser la prioridad, pero es — es una cuestión de que la ciudad sea una buena compañero.

Tengo — soy la única persona — en esta contienda que tiene la experiencia y sabiendo que… hay trámites burocráticos, hay complejidades, hay una tremenda cantidad de burocracia en el código de desarrollo de tierras y necesitamos ayudar a todos, especialmente aquellos que están construyendo proyectos de vivienda asequible. Lleva demasiado tiempo. No hay ninguna razón por la cual un constructor regular y reflexivo con una buena reputación en la construcción de proyectos de viviendas asequibles, les tome dos años solo para obtener la aprobación del plano del sitio.

Tenemos que usar este tiempo y esta crisis que afecta a todo tipo de personas para cambiar realmente esa cultura dentro de la ciudad de Austin y avanzar, y avanzar con urgencia y rapidez en estos proyectos. Me alegro por el bono de vivienda, pero tenemos que … tenemos que mudarnos. Necesitamos aprovechar este tiempo y avanzar rápidamente en proyectos que van a ayudar a los menos entre nosotros.

Watson: Y eso es importante porque la pregunta es sobre “¿qué priorizaría con los bonos de vivienda que acaban de aprobarse?” Una de las cosas con las que quiero comenzar a responder esa pregunta es que priorizaríamos y me aseguraría de que la ciudad priorice la transparencia sobre cómo se gastan esos bonos. Hemos tenido una serie de elecciones en las que ha habido. ha habido más y más dinero colocado en cosas como viviendas asequibles que queremos, pero no ha sido transparente sobre a dónde va ese dinero.

Pero una de las prioridades que tendría es … descubrimos que estamos construyendo algo para aquellos que tienen el 80% o el 60% del ingreso medio. Y lo que necesitamos es… necesitamos que vaya aún más profundo. Necesitamos que esté al 30 y 20%. Entonces, una de mis prioridades sería trabajar con la industria privada. Los desarrolladores privados, a medida que desarrollan sus proyectos, traen ese dinero público para que juntos podamos comprar… esas unidades. Y así terminas con más de las viviendas profundas y más profundamente asequibles que nos estamos perdiendo, incluso cuando estamos incentivando a los desarrolladores privados dando bonos de densidad y cosas de esa naturaleza. Entonces, mi prioridad sería aprovechar ese dinero trabajando con desarrolladores privados y entrar en el rango del 20 y 30%, que no estamos obteniendo y la gente tiene que irse de la ciudad.

Queremos recibir un par de preguntas sobre la asequibilidad de algunos de nuestros votantes. Este viene de Deborah Martin del suroeste de Austin. Esta noche ella escribe ‘Los ciudadanos están pagando impuestos por sus propios hogares y los inquilinos no se dan cuenta de que sus aumentos en el alquiler también se deben a los aumentos en los impuestos a la propiedad. ¿Qué hará para disminuir los impuestos a la propiedad y el gasto de la ciudad?’

Watson: Bueno, mi experiencia, y una de las frustraciones, nuevamente, del público, es que no estamos utilizando nuestro proceso de elaboración de presupuestos de una manera que realmente afecte el costo de vida. Tenemos una emergencia por el costo de la vida, por lo que en la ciudad debemos centrarnos en los aspectos fundamentales que podemos controlar. Parte del proceso presupuestario debería ser, y lo que he presentado como un plan es, en lugar de subir cada año al límite que el estado nos permite hacer, que es tres y medio por ciento, en lugar de haciendo eso todos los años, si comenzamos con el presupuesto en lo que se llama la cantidad ‘sin nuevos ingresos’. En otras palabras, bajamos la tasa para que la ciudad reciba la misma cantidad de ingresos que recibiría el año anterior.

Entonces podemos querer agregar cosas. Puede haber cosas que queramos incluir en el presupuesto, pero requeriría que haya una justificación para avanzar en esa dirección en lugar de comenzar con un aumento de impuestos y luego tratar de entrar y recortarlo como parte del presupuesto. proceso.

Otra cosa que haría es convocar de inmediato a los líderes de todas las diversas jurisdicciones superpuestas y hacernos la pregunta: “¿Dónde estamos duplicando servicios? ¿Dónde estamos pagando dos o tres veces por lo mismo?” O “¿Dónde podemos hacer cosas en las que obtengamos una mejor inversión si una de las jurisdicciones lo recoge y deja que la otra utilice sus ingresos para otra cosa?”

Mark Winters del oeste de Austin escribe: “Muchos residentes de Austin se ven obligados a mudarse de sus apartamentos debido al aumento de la renta. ¿Qué planes tiene para aliviar esa condición para ayudar a los inquilinos de Austin?“

Israel: Es cuando ves grúas por todas partes en el centro de Austin. … Es extraño decirlo, pero no estamos construyendo casas al ritmo en el que deberíamos estar construyendo casas. Todo tipo de viviendas para todo tipo de personas. Mi esposa y yo estamos alquilando ahora mismo. Estamos entre casas. Y recibimos esa nota de la compañía de administración de propiedades que decía “$300 más al mes. Tómalo o déjalo,” el verano pasado. Fue un golpe de agua helada para nuestra familia.

Cuando veo una camioneta cargada de pertenencias personales volando por la 35, sé que es alguien que no está feliz de mudarse. Están en trauma. Están pasando un momento difícil.

Y este es. este es un factor de una ciudad que se ha acostumbrado a tomar demasiado tiempo para construir estos proyectos. Y tengo la experiencia que se necesita… para ayudar a nuestros inquilinos y ayudar a nuestros propietarios. Soy propietario e inquilino en este momento, y esta es una oportunidad para nosotros, con casas que rondan los 500. Los precios medios de las casas rondan los $500,000 y los alquileres aumentan drásticamente. La ciudad, como dije, en la década de 1980 redujo drásticamente el número de dúplex y dúplex. Nos lo hicimos a nosotros mismos. Este no es un problema nuevo. Solo es más doloroso ahora por la crisis que vivimos en medio de la pandemia.

¿Tienes un plan específico para abordar esto?

Israel: Mi plan de vivienda en celiaforaustin.com es muy completo y es muy audaz y muy creativo. Por ejemplo, el otro día, y en el New York Times, todas las ciudades estadounidenses están luchando con esto. … Quiero recordar mi tiempo como alcalde y decir … “Tomamos nuestra propia propiedad,” por ejemplo, una instalación de almacenamiento en Austin Energy. AISD está en el proceso de analizar lo que fue … una escuela. Un edificio comercial que se construyó en los años 70 tiene la oportunidad de ser casas adosadas y … poner un pequeño parque allí.

Los votantes aprobaron la financiación del Proyecto Connect con el objetivo de una movilidad mejor y más equitativa, pero las estimaciones de costos y los plazos han aumentado. Representante Israel, ¿cómo va a abordar los sobrecostos y los retrasos en sus dos años como alcalde?

Israel: Me encanta este tema. Me encanta este tema por varias razones. Crecí en el autobús. Soy de El Paso, Texas, y mi papá era camionero y mi mamá nunca obtuvo una licencia de conducir. Así que crecer en el autobús es una forma, fue una forma de vida para mí.

Creo que el tránsito es equidad. El tránsito es libertad. Así fue para mí cuando era niño. Fue así para mí cuando tomé el autobús, el autobús sin aire acondicionado desde Lake Austin Boulevard … como estudiante de la Universidad de Texas hacia el campus. Y yo soy la única persona en esta raza que tiene esa experiencia vivida.

También quiero … quiero asegurarme de que cada dólar de tránsito que gastemos en Project Connect se gaste de manera inteligente y considerada, con la ayuda de estas personas llamadas ingenieros de transporte. Ellos son expertos. A veces tengo mis propios pensamientos, pero necesitamos escuchar a los expertos en este momento. Cada dólar de transporte debe ser un dólar de equidad que nos una. Se trata de que, a medida que cambiamos nuestro código de suelo y hacemos más construcciones en el corazón de la ciudad, tenemos que poder asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto con Project Connect y esa inversión que los votantes nos confían. .

¿Cómo abordaría los sobrecostos y los retrasos?

Israel: Mi experiencia vivida demuestra el hecho de que no puedo controlar CapMetro, pero tendré un voto con la asociación de tránsito y seré alguien… que entiende… los aspectos de equidad de la misma. Estoy preparado para hacer las preguntas difíciles. Es lo que hice como miembro de la legislatura: nueve años de legislatura. Sabía que no tenía el poder para hacer que las cosas sucedieran. Pero tuve el poder de hacer la pregunta tenaz y dura sobre esos gastos y sobre esos planes. Y yo tipo de geek hacia fuera en este tema. Así que esa es mi… esa es mi visión.

Senador Watson, queremos su opinión sobre Project Connect. Si es elegido, tendrá dos años para hacer avanzar este proyecto. ¿Qué harías en ese tiempo para asegurarte de que el proyecto conecte a todos los que lo necesitan?

Watson: Lo que tenemos que hacer con Project Connect es reconocer, en primer lugar, que el público ha dicho que eso es lo que quiere. Quieren un sistema ferroviario. Así que tenemos que trabajar para honrar … lo que el público ha dicho que quiere tener. Seamos realistas, Project Connect en este momento es un desastre y debe abordarse con inmediatez. Y nos está tomando demasiado tiempo obtener las respuestas que necesitamos para poder intentar hacer lo que el público quiere.

Hay dos variables que deben abordarse y, como alcalde, me gustaría estar en la junta de ATP, que es Austin Transit Partnership. Es una alianza entre la ciudad y Capital Metro y se trabaja en estas dos variables. La primera variable es el activo. ¿Qué es lo que vamos a construir ahora que el precio ha subido como lo ha hecho, con la inflación y el costo de la tierra? ¿Qué vamos a construir realmente? ¿Qué era parte de esos planes que no necesitamos para satisfacer las necesidades del público? Y cosas como el subsuelo, la excavación de túneles subterráneos: ¿qué se necesita hacer allí, y cuántos túneles se necesita hacer, y cómo se vería bajo tierra?

El segundo es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que vamos a usar para construir diferentes partes? Puede tomar, definitivamente tomará más tiempo terminar partes de Project Connect. Entonces… sin ensuciarnos las manos con eso, no vamos a arreglarlo, no vamos a poder arreglarlo.

Israel: Este no es el momento para que retrocedamos en nuestro compromiso con lo que los votantes… nos han asignado. Deberíamos haber aprobado este referéndum en el año 2000 cuando Kirk era alcalde, y no lo hicimos. Entonces no teníamos la voluntad política para hacerlo. Y finalmente llegamos en el año 2020 para hacerlo.

Cada gran ciudad estadounidense tiene un gran sistema de tránsito. Tenemos que hacer Project Connect-plus. Necesitamos hacer no solo las líneas que se proponen, sino también hacer esas conexiones de este a oeste para que más personas puedan decir ‘sí’ al autobús. He encontrado en el transcurso de mi tiempo, la gente no es anti-tránsito. Están en contra de la ineficiencia, y me comprometo a asegurarme de que tengamos el mejor sistema eficiente posible.

Watson: Estoy seguro de que ella no quiso dar a entender que había alguna razón por la que no pasó por mi culpa porque lo que pasó fue… que lo adelantamos. Por primera vez, la ciudad de Austin tuvo la oportunidad de votar, el área de servicio de Capital Metro tuvo la oportunidad de votar sobre si íbamos a tener trenes o no, y desafortunadamente, fracasó. Los votantes lo rechazaron por menos de 2.000 votos. Ganó en la ciudad de Austin, pero fracasó en el área de servicio de Capital Metro… que estaba fuera de la ciudad.

Ojalá hubiera pasado en ese momento porque había sido más barato y ya estaríamos lidiando con un sistema ferroviario. Pero la pregunta era ¿qué vamos a hacer con Project Connect? ¿Y qué vamos a… cómo vamos a responder a esas preguntas? El público está frustrado porque el ayuntamiento no se está ocupando de lo básico, y necesitamos un sentido de emergencia e inmediatez para arreglar estas cosas. Y quiero traer eso a la oficina del alcalde y traer mi experiencia y la capacidad de hacer las cosas.

Israel : El momento en que nos ocupamos de esto fue en el año 2000, … cuando los precios inmobiliarios eran mucho más razonables. El Senador ha demostrado cuando quiere que las cosas pasen, pasan y no pasaron en el año 2000.

La transformación de la I-35, por supuesto, es clave para el futuro del transporte de Austin y será una inversión multimillonaria. Pero la ciudad realmente tiene un control limitado sobre ella. Entonces, Senador Watson, ¿cuáles son sus objetivos para la contribución de la ciudad a este proyecto?

Watson: Bueno, he estado trabajando en la I-35 y tratando de obtener el resultado correcto desde hace bastante tiempo. De hecho, ha sido una de esas cosas en las que hemos hecho un progreso real, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y debemos continuar presionando a TxDOT para que tenga un mejor resultado.

Pero déjame darte un ejemplo. Recientemente, en 2017, la propuesta de TxDOT tenía: los pisos superiores todavía estaban en la propuesta, e incluso iban a agregar carriles a eso, y pude presionar y sacarlos de ese plan. Lo que tenemos que hacer y lo que la ciudad tiene que impulsar son un par de cosas.

Uno, tenemos que hacer que ese camino funcione mejor como camino; El 80% del tráfico en esa carretera que atraviesa el centro de Austin se genera en el área de Austin. Tenemos que hacer que ese camino funcione mejor. Y el plan que estamos tratando de implementar tiene que hacer eso.

Lo segundo es que la carretera debe volverse más segura. Y el plan que estamos tratando de implementar tiene carriles auxiliares que, con suerte, podrían hacer eso. En tercer lugar, debemos asegurarnos de que sea mejor para el transporte público y que los “carriles administrados” de los que se habla lo hagan mejor para el transporte público. Y finalmente, ese camino debe ser rebajado, de la forma en que se habla de ser rebajado. Es ser capaz de unir mejor el este y el oeste y ponernos en una situación en la que podamos taparlo para que esa cicatriz fea y ese monumento feo agreguen a nuestra ciudad en lugar de restarle valor.

Como alcalde, ¿qué priorizaría y hacia qué trabajaría en términos de la I-35 y los proyectos?

Israel: He estado en el Comité de Transporte de la Cámara de Representantes. Como ya he dicho, me encanta este tema. Creo que el transporte es un gran ecualizador para tantas familias. … Necesitamos bajar esto — la interestatal. Necesitamos unir el este y el oeste. No estoy contento con dónde está TxDOT. Y necesitamos tránsito de alta capacidad. Necesitamos tránsito dedicado dentro y fuera. El futuro del … transporte … es eléctrico.

El futuro del transporte es multimodal y ese plan es una receta … para el desastre en el sentido de que está replicando lo que hicimos en Katy Freeway en Houston. El hecho de que ponga más carriles no significa que lo esté mejorando. Derribaremos 100 negocios y hogares y lo lamentaremos. No quiero seguir adelante con el plan hasta que esté seguro de que estamos haciendo lo correcto para los contribuyentes.

El Sr. Watson está siendo falso cuando dice que debemos presionar a TxDOT para obtener un mejor resultado. En varias ocasiones, ha dicho, casi cito, ‘Tenemos que dejar ese plan de TxDOT en paz’. No estoy seguro de por qué dijo eso. Y ahora está diciendo algo diferente.

Watson: Lo que he dicho es que la frustración que tenemos en este pueblo cuando se trata de transporte y no actuar con inmediatez y urgencia. Y lo que acabas de escuchar es alguien que quiere seguir empujando las cosas por el camino, por así decirlo. Lo que he dicho es que no podemos entrar como la Ciudad de Austin y simplemente tratar de acabar con lo que TxDOT está presentando. En cambio, necesitamos trabajar con TxDOT, como lo he hecho yo, para hacer cambios en ese camino.

Pero si está frustrado con el tráfico, lo que no quiere es otro estudio o alguien que quiera… tómese ese tiempo para actuar como si Austin pudiera decirle al estado exactamente lo que puede hacer. Porque ella no puede hacer eso. Necesitamos continuar trabajando con TxDOT para mejorar el camino. Pero en última instancia, el plan de TxDOT terminará siendo una de las cosas que tendremos que decidir si queremos y he estado presionando para asegurarme de que tenga mejoras. No ha habido ningún cambio en lo que he estado diciendo.

Israel: Fue un cambio directo, Kirk. Dijiste que debemos dejar ese plan de TxDOT en paz. Eso plantea la pregunta, ‘¿por qué nosotros, el público, no debemos participar?’ ¿El plan de TxDOT no refleja lo que quiere la comunidad? Como alcalde, defenderé lo que quiere la comunidad y ellos quieren más. Quieren algo mejor y lo conseguirán como alcalde de Israel.

Para priorizar la respuesta a un aumento de delitos violentos con menos oficiales, la policía de Austin ha tardado más en responder a ciertos delitos que no son de emergencia. El jefe de APD dice que el departamento necesita más oficiales para llenar los vacíos creados por las jubilaciones y renuncias. Entonces, más allá del pago, ¿qué haría para abordar el reclutamiento y la retención?

Watson: Una de las primeras cosas que debemos hacer es obtener un contrato con el sindicato de policías. Cuando no tenemos un contrato y están operando sin contrato, entonces aquellos que queremos reclutar, tenemos dificultad para reclutar.

Y la segunda parte de eso es que necesitamos poder mantener a la gente que tenemos en la fuerza. En otras palabras, retener a los que están en la fuerza. Porque… si los retenemos, no tenemos que reclutar reemplazos. Y nuevamente, obtener un contrato será una parte clave para hacerlo porque si el contrato no está vigente y van a perder beneficios, entonces verá un éxodo del departamento de policía. Y… seguiremos bajando… con el número de policías cuando en realidad estamos tratando de aumentar el número de policías.

Tenemos que llegar a la dotación de personal completa. Es imperdonable que las personas sean puestas en espera para las llamadas al 911. Es imperdonable que no estemos cumpliendo los tiempos que deberíamos estar cumpliendo en cuanto a tiempos de respuesta ya sea para un trabajo urgente, urgente, algo en curso o emergencias donde ya no está en curso, o como era la pregunta, situaciones donde simplemente no… la policía no podrá prestar atención a eso durante un período de tiempo. La gente de esta ciudad merece estar segura y merece sentirse segura.

Israel: Necesitamos conseguir ese contrato y quiero una fuerza policial totalmente financiada, totalmente apoyada, bien pagada y bien entrenada. No es fácil para mí hablar de mi historia personal, pero creo que es importante. Cuando yo era una niña, mi papá era un borracho malo y le pegaba a mi mamá. Y llamé a la policía varias veces para decir ‘papá está lastimando a mamá’.

Entiendo el trauma. Entiendo la urgencia. Entiendo el dolor que acompaña a esos momentos sin importar el código postal, sin importar el estado en la vida. Cuando llamas a la policía, quieres que la policía esté allí. … Quieres la mejor fuerza policial posible.

Me preocupan los problemas de dotación de personal porque estamos perdiendo personas de alto nivel que pueden ayudar a los oficiales más jóvenes a ser mejores oficiales. Queremos oficiales que tengan una mentalidad de guardián, no una mentalidad de guerrero.

¿Cómo abordaría el reclutamiento y la retención en la fuerza?

Israel: Todas las profesiones están teniendo una crisis de mano de obra. Ingenieros, operadores de llamadas al 911. Tenemos que asegurarnos de que nuestra policía obtenga el contrato. Espero que tengamos un contrato para asegurarles ‘los necesitamos aquí’. Y quédate en Austin porque conoces las operaciones. Entonces, el próximo alcalde tendrá un contrato que usará para tranquilizar a nuestra fuerza policial. Nosotros… créanme, ellos también quieren a los policías mejor entrenados.

Después de las muertes de George Floyd en Minneapolis en 2020 y la muerte de Michael Ramos aquí en Austin, la ciudad reasignó más de $150 millones en fondos policiales hacia otras soluciones de seguridad pública. Ahora bien, esto, por supuesto, provocó una reacción violenta del gobernador y de los legisladores estatales y la ciudad tuvo que cambiar de rumbo. Entonces, una pregunta de dos partes aquí para ti. Bueno, ¿fue esa la decisión correcta? ¿Y cómo es para usted la reforma policial?

Israel: Yo soy, me opuse, me opuse al proyecto de ley en el pleno de la Cámara. Eso hubiera ordenado lo que Austin… no podía hacer con su propio presupuesto. … Fue un mal proyecto de ley que apuntaba solo a cinco, las cinco ciudades principales. … El autor de esa legislación procedía de una ciudad que no estaba entre las cinco primeras que tenían un índice de criminalidad aún peor que Austin, Texas. Así que tenemos que asegurarnos de que estamos viendo esto… con una lente clara y clara y asegurarnos de que nuestra fuerza policial esté bien financiada y apoyada.

Watson: Ahora, reforma policial. Permítanme comenzar con esto. Podemos tener un sistema policial justo que cumpla con los valores de Austin y podemos hacerlo a través del reclutamiento, a quién reclutamos, capacitando y asegurándonos de que el entrenamiento sea apropiado como parte de las reformas que hacemos, supervisión… y también teniendo un sistema de rendición de cuentas efectivo.

Ahora hay otras cosas que se pueden hacer sin crear una opción binaria con la financiación de nuestra policía y asegurarse de que tengamos todo el personal. Por ejemplo, hacer que el laboratorio criminalístico sea independiente, es una buena decisión. Eso es algo que debería ser parte de la reforma y puedes mover ese dinero y ponerlo allí para que estés en una posición en la que… puede que no vaya directamente al departamento de policía porque tienes que ser independiente, pero Estás obteniendo un mejor resultado.

Además de eso, es apropiado que analicemos la financiación de más… personas que puedan ocuparse de situaciones que se parezcan más a un trabajador social, cuando no se necesita una situación de emergencia en la que se va a necesitar a alguien como un oficial de policía con un arma. Pero tiene que hacerse rápido y tiene que hacerse más inmediatamente. Y tenemos que dotar de personal completo a nuestra policía. Tenemos que reunirnos, y no es una opción binaria tener un sistema justo.

Solo para que conste esta noche: ¿tuvo razón la ciudad al revertir su decisión sobre la financiación de la policía?

Watson: No hicieron bien en tomar, en… el llamado desfinanciamiento de la policía. Si esa es su pregunta, en términos de algunas de las reversiones. Necesitaban revertir algunos de esos porque habían hecho una mala elección en algunos de los llamados desembolsos de la policía.

Este comentario es del presidente de la asociación de bomberos de Austin, Bob Nix: “Austin, en el pasado, se consideraba un buen departamento en términos de pago de beneficios, pero ya no es así. Quiero decir, ni siquiera estamos mejor pagados en el condado de Travis”. ¿Cómo abordaría usted como alcalde el salario y los beneficios para nuestros bomberos?

Israel: Necesitamos un sistema de revisión presupuestaria más completo. Es indignante para mí que nosotros … le pidamos al alcalde y al concejo que analicen el presupuesto en un marco de tiempo muy reducido. Quiero ver el libro mayor. Quiero ver … dónde podemos reducir costos. Quiero ver dónde podemos ahorrar.

Como miembro de la legislatura … es trágico que, por ejemplo, no hayamos aumentado la tasa de pago de los empleados estatales. Entonces, el … sector privado está a la vanguardia … en salarios y beneficios y el sector público está rezagado. Por lo tanto, debemos asegurarnos de apoyar urgentemente a nuestros empleados de la ciudad que están haciendo lo mejor que pueden y no quiero que lo hagan si son buenos, no quiero que se vayan. Quiero que se queden aquí y no quiero perder su experiencia.

Watson: Pero seamos realistas, el Ayuntamiento no está haciendo un buen trabajo al enfocarse en los fundamentos y uno de los fundamentos clave es la seguridad pública. Al no enfocarse en esos fundamentos, está poniendo en riesgo muchas cosas que amamos de nuestra ciudad. Les diré, estoy muy orgulloso de haber sido respaldado en esta carrera por la alcaldía por los bomberos y por los trabajadores de EMS porque saben que le daré prioridad a la seguridad pública y esa es la respuesta.

Estábamos hablando de la policía y la necesidad de dotar de personal policial completo y cuánto tiempo nos llevará dotarlo de personal policial completo. Ahora escuchamos que estamos perdiendo. Estamos perdiendo bomberos. Y les diré que no les estamos proporcionando el equipo que necesitan. Lo mismo ocurre con nuestros trabajadores de EMS.

La seguridad pública tiene que convertirse en una prioridad … y la forma en que se aborda eso en el proceso presupuestario es ponerlo como una prioridad. Miras lo que vas a financiar con la seguridad pública primero como una de las prioridades. Esa es una prioridad fundamental para satisfacer las necesidades de esta ciudad. De esa manera, no tienes que entrar y tratar de jalar aquí o tratar de jalar allá. Solo financias cuáles son los conceptos básicos y fundamentales y cuáles son las prioridades de la ciudad.

Los votantes de Austin aprobaron la prohibición de acampar, pero hemos visto una aplicación limitada. Eso nos lleva a una pregunta de un espectador de JR Long, que vive en el sur de Austin. Él pregunta: ‘¿Se comprometerá a hacer cumplir la prohibición de acampar públicamente y sacar a las personas sin hogar de las calles, los pasos subterráneos de las autopistas y los espacios abiertos?’

Watson: Otro ejemplo de que la ciudad no está haciendo un buen trabajo en el cuidado de lo básico. Sí, haría cumplir la prohibición de acampar. El público nos ha dicho que quiere que hagamos cumplir la prohibición de acampar. Y el estado ha aprobado una legislación que exige que hagamos cumplir la prohibición de acampar y lo que no está sucediendo es que se esté haciendo suficiente esfuerzo para poder hacer cumplir la prohibición de acampar de una manera que sea humana.

Solo tenemos gente que se mueve de un lado a otro de la calle y no tenemos ningún lugar adonde ir. No estamos brindando los tipos de servicios, incluidos los servicios de salud mental, que van a necesitar.

Cuando yo era alcalde, primero lidiamos con algunos de estos problemas. De hecho, creamos el primer centro de recursos para personas sin hogar cuando yo era alcalde. Creamos el primer refugio para mujeres y niños y creamos, el primero en el estado de Texas, el tribunal comunitario del centro. Y creamos eso para que cuando haga cumplir la prohibición de acampar, lo que hicimos cuando yo era alcalde, pero cuando haga cumplir la prohibición de acampar y haya personas que iban a ser encarceladas por un delito menor de Clase C o algo por el estilo. naturaleza, podría llevarlos a los servicios mejor.

Entonces, sí, la respuesta directa a esa pregunta es que haría cumplir la prohibición de acampar, pero también me movería con inmediatez para hacer un mejor trabajo al tratar con las personas sin hogar en general.

Israel: Sí, apoyaría la … hacer cumplir la prohibición de acampar. En la primavera de este año tuvimos nuestra primera helada. Me puse … en ese espacio y fui al refugio de calentamiento y ofrecí mi tiempo como voluntario para entregar suministros a aquellos que regresaban a donde querían estar. Fue trágico. … Te desgarró el corazón ver que se trata de personas que no tenían apoyo familiar … tuvieron varios golpes en el cuerpo en vida. Y no tenía adónde ir. El último lugar al que querían ir era ese centro de recursos del que Kirk está tan orgulloso. Fueron allí. Retrocedieron cuando les pregunté: ‘¿Quieres ir al ARCH (Centro de recursos de Austin para personas sin hogar)? ¿Quieres ir al Ejército de Salvación? Ellos se sentían más cómodos yendo a un campamento en la parte trasera de un 7-Eleven. Así que esto es un fracaso de la ciudad. Es un fracaso de muchas ciudades americanas. Seguiría trabajando con nuestros socios sin fines de lucro que se encuentran en un espacio diferente ahora que hace solo seis meses. Están recalibrando Family Eldercare, Safe Place, Caritas, incluidas Foundation Communities. Necesitan un buen socio con la ciudad. Y eso incluye ayudarlos a construir cosas más rápido. … Tienen tierra, tienen una visión. Están haciendo campañas de capital. A veces solo necesitan una ciudad que mueva esos malditos postes eléctricos y que no tarde mucho en hacerlo.

Watson: El punto es que la razón por la que la gente no quiere ir al centro de recursos es porque no se utiliza de la manera correcta. Es un fracaso ocuparse de lo básico en esta ciudad en este momento. Y es un fracaso mirarlo con un sentido de urgencia y, en cambio, dejar que se prolongue y se prolongue. Necesitamos un recurso, un refugio de emergencia como se pretendía que fuera el centro de recursos para personas sin hogar, y necesitamos una variedad de otras cosas, para que podamos hacer cumplir la prohibición de acampar y hacerlo de una manera humana.

La Ciudad de Austin ha incentivado a los dueños de propiedades para que proporcionen unidades a las personas sin hogar. ¿Apoyas ese modelo y cómo proteges a las personas que viven en esas áreas?

Israel: Tenemos que mirar eso con mucho cuidado. Muchas de esas personas que están … que se encuentran … en ese espacio, necesitan cuidado y atención médica y no puedes simplemente tratarlos … como un saco de papas y decir ‘aquí, vas a vivir aquí por un tiempo tiempo.’ Parece que es una idea que necesita más revisión y análisis.

Antes de ir allí … Soy un fanático de nosotros. Lo que no creo que hayamos hecho bien es que, en lugar de darle una paliza a la ciudad por donde estamos, la ciudad merece tener un socio y eso es con el condado. En West Campus, por ejemplo, la ciudad y el condado están trabajando juntos y sincronizados aunque eso no está en la ETJ (Jurisdicción Extraterritorial).

Necesitamos asegurarnos … de que esas personas sin hogar sean tratadas de manera digna, de manera urgente. Y lo que no veo que suceda es que la ciudad y el condado trabajen de una manera más colaborativa y esa es mi visión como alcalde.

Entonces, este debate es esencialmente una entrevista de trabajo para todas las personas aquí en Austin que miran. Y en cualquier entrevista de trabajo, por supuesto, le pediríamos que describa sus logros para nosotros. ¿De qué se siente más orgulloso en su carrera en el servicio público?

Watson: Bueno, estoy muy orgulloso de varias cosas. Cuando fui alcalde de la ciudad de Austin, hicimos cosas que la gente decía que no podíamos lograr. Hubo una pelea entre los ambientalistas y los desarrolladores en ese momento que la gente dijo que nunca se detendría. No solo pudimos detener eso, pudimos preservar más tierra que en la historia de la ciudad de Austin.

Cuando fui alcalde, también pudimos preservar el suministro de agua para la ciudad de Austin durante décadas. Además, había tres, tal vez cuatro … lugares en los que podrías vivir en el centro, y pudimos convertir el centro en un centro muy vibrante con muchas más viviendas.

Así que tuvimos una serie de éxitos en el Senado. Pudimos. Pude aprobar legislación que aborda la agresión sexual en los campus universitarios y protegió a las mujeres jóvenes en los campus universitarios. También pude modernizar la Ley de Información Pública y la Ley de Reuniones Abiertas.

Y luego, una de las cosas de las que estoy más orgulloso es el hecho de que pudimos obtener la Escuela de Medicina Dell en la Universidad de Texas, siguiendo mis 10 objetivos en 10 años que tracé para la comunidad y la comunidad. abrazado Y obtuvimos una red de seguridad moderna del siglo XXI y un hospital universitario y pude obtener dinero para remodelar el Hospital Estatal de Austin. Un poco más de $ 370 millones para ocuparse de la atención de la salud del cerebro.

Israel: Estuve en el campus de la Universidad de Texas hoy reuniéndome con votantes y he tenido muchos momentos en mi carrera en los que los jóvenes en particular se me han acercado y me han dicho: “Me importa que seas una mujer fuerte, una latina fuerte, orgullosa y abierta miembro de la comunidad LGBT.” Es … significa algo. La representación significa algo, y una vez elegida, sería la primera alcaldesa latina de cualquier ciudad estadounidense importante.

No quiero que la gente vote por mí porque soy latina porque soy miembro de la comunidad LGBT o porque soy mujer, pero quiero que sepan que vengo de una clase trabajadora. Eso lo entiendo. Lo que más me enorgullece es el hecho de que solo soy Celia y estoy haciendo todo lo posible para servir al estado que amo. Y ahora me apoyo en la ciudad que me moldeó en 1982.

\Mi voz ha sido importante en la Cámara para defender a los inmigrantes, defender a las mujeres que estaban perdiendo su autonomía corporal, defender a los niños trans a los que se les dice ‘no puedes jugar al baloncesto, niño’. Estos son tiempos políticos realmente difíciles… donde los marginados se sienten marginados, y llego a apreciar el hecho de que mi voz importa. Y al … ser un buen miembro de la Cámara de Representantes, … estoy haciendo el trabajo que debe hacerse y sigo sirviendo muy bien a mis electores.

La relación entre los líderes estatales y municipales puede volverse antagónica. Apenas en la última sesión, los legisladores del estado de Texas anularon las políticas de nuestra ciudad sobre el presupuesto policial y los campamentos públicos. Entonces, como ciudad, ¿cómo equilibramos nuestros valores e intereses y evitamos gastar tiempo y recursos peleando batallas que probablemente perderemos aquí en el Capitolio?

Israel: No hay duda de que Austin está siendo tratado … como una piñata política, en lugar de la hermosa ciudad que es. Mi enfoque … es no tener peleas en Twitter. Ese es el último lugar donde deberíamos ventilar problemas y discusiones. Soy … tengo una reputación en el Capitolio … como un buen miembro. Puerta abierta, mente abierta: trabajar con mis colegas al otro lado del pasillo y tener esa experiencia legislativa me será útil.

Es una cuestión de comunicarse, levantar el teléfono y hablar con la gente y hablar sobre una situación. Vamos a tener muchas diferencias, o vamos a tener mucho en lo que podemos trabajar mientras la legislatura está mirando. con un superávit de $57 mil millones. Tengo esperanzas y sueños y escucharán de mí y … de nuestro consejo y de nuestro liderazgo en la ciudad, pero no será contencioso. Será lo que vamos a hacer juntos.

Watson: Ahora, la buena noticia es que ya he hecho esto antes. Cuando fui alcalde por primera vez, también nos criticaron; de hecho, nos referimos a la legislación como “Legislación para criticar a Austin.” Y una de las cosas que hicimos para tratar de fortalecer la relación con el estado fue que organizamos una fiesta, cuando asistieron a una de las sesiones legislativas, que en realidad llamamos “Austin Bash,” porque estábamos tratando de fortalecer … ese vínculo entre los dos.

Sé cómo podemos hacer esto y si observan mi historial en el Senado de Texas, verán que tengo el tipo de relaciones que marcarán la diferencia. Quiero ser claro: defenderé los valores de Austin y todos en ese Capitolio saben que defenderé los valores de Austin porque lo he hecho con ellos en el Senado. Pero también saben que no buscaré peleas innecesarias ni crearé enemigos innecesarios.

En cambio, como dije antes, no usaré camisetas que crean problemas o … tuitearé al gobernador o haré ese tipo de cosas porque querré trabajar con ellos en las cosas en las que podemos trabajar. Si miran mi registro legislativo, verán que tengo el registro que muestra que tuve las relaciones y eso es importante. Te pido que hagas esa comparación.

La candidata detrás de ustedes dos en las elecciones de noviembre fue una conservadora autoproclamada, Jennifer Virden. Ahora, obtuvo casi el 20% de los votos, el apoyo de casi uno de cada cinco votantes de Austin. Obviamente, ambos son demócratas. ¿Qué planes le gustaría compartir que atraigan a ese segmento de votantes aquí en Austin, ese voto conservador?

Watson: Quiero ser el alcalde que tenga una base amplia y profunda. Y creo que la forma en que lo haces es, lo que he dicho un par de veces: te enfocas en los fundamentos. Se asegura de que nos ocupemos de lo básico y lo hace con un sentido de urgencia e inmediatez. Concéntrese en las cosas de las que hemos hablado: la seguridad pública y asegurarse de que la seguridad pública esté completamente financiada y que tengamos todo el personal dentro del departamento de policía.

Lo haces asegurándote de que nos movemos con inmediatez para cuidar a los que viven sin hogar y hacer cumplir la prohibición de acampar. Lo hace simplemente haciendo bien el trabajo y centrándose en lo básico, sin ir más allá de lo que necesitamos para que Austin sea la ciudad que queremos.

Porque corremos el riesgo de perder cosas que amamos de esta ciudad, si no nos movemos con esa inmediatez. Y traigo el historial de poder hacer grandes cosas para que podamos.

Israel: Aprecio la voz de la Sra. Virden en esta … carrera. La llamé para felicitarla y le agradecí su voz. Ella, como yo, tiene la experiencia de estar en medio de ese campo de servicios de desarrollo. Y para aquellos que, ya sea que estén tratando de construir una cochera o si están tratando de construir un apartamento tipo estudio en la parte de atrás y el retraso o construir una nueva casa, sé cómo construir una casa como la Sra. Virden. Entonces, entiendo las frustraciones que tiene la gente con el campo de los servicios de desarrollo. … Necesitamos hacerlo mucho mejor y limpiar esa burocracia. Así que diría: “Soy tu chica.” Me siento mucho más cómodo con botas y jeans … y trabajando para ayudarnos a construir más tipos de viviendas, y ese es el tipo de alcalde que quiero ser.

Quienquiera que gane esta elección tendrá que volver a la campaña bastante rápido porque los votantes de Austin aprobaron mover las elecciones de alcalde para alinearlas con las elecciones presidenciales. Aquí en Austin, elegimos nuevamente a nuestro alcalde, que se presentará en 2024. Entonces, ¿qué impacto crees que tendrá eso en tu capacidad para lograr todas las metas que estableciste esta noche?

Watson: Bueno, obviamente no es tanto tiempo. Así que tienes que moverte con sentido, como he dicho una y otra vez, y sé que me estoy repitiendo, tienes que moverte con un sentido de inmediatez y urgencia. Y es por eso que creo que es muy importante que elijamos un alcalde esta vez que tenga la experiencia y haya demostrado que, en las grandes cosas que necesitamos hacer, ha demostrado la capacidad para hacer esas cosas.

Y le pido que compare esos registros porque a solo dos años de que vuelva a presentarse a la reelección, las cosas tienen que moverse muy rápido. No tienes tiempo para aprender en el trabajo. Y creo que traeré la experiencia y el conjunto de habilidades que se han demostrado para que podamos hacer mucho en dos años.

Israel: He servido en la Cámara durante nueve años. Estoy acostumbrado a términos de dos años ya rendir cuentas a los votantes en ciclos de dos años. … si estás gobernando en base a una fecha electoral, por una sensación de miedo… creo que lo estás haciendo mal. Tenemos que mirar cuidadosamente nuestra tierra y nuestras oportunidades para hacer oportunidades de vivienda audaces y creativas, en particular.

Esas cosas llevarán tiempo, pero los votantes merecen saber qué estamos… ¿qué estamos haciendo con el dinero de nuestros impuestos? ¿Cómo estamos avanzando y haciendo un cambio incremental? Y eso implica ser abierto, honesto y transparente, decir: ‘Sí, seré responsable en dos años’ y… Espero con ansias esa oportunidad y no me siento amenazado por ella en absoluto. Y estoy emocionado de empezar.

Declaración final de Kirk Watson

Bueno, antes que nada, permítanme agradecerles a Celia y a ustedes dos por organizar este debate. Y quiero dar las gracias a los que están mirando y mirarán cuando se vuelva a ejecutar, porque aprecio el hecho de que estén interesados en la carrera por la alcaldía, estén interesados en su ciudad. Sabes, voy a repetir un par de cosas. Una es que todos sabemos que el Ayuntamiento no ha hecho un buen trabajo al ocuparse de las cosas de las que hemos hablado aquí esta noche. Cosas fundamentales: crimen, tráfico, asequibilidad y costo de vida y vivienda, cómo tratamos con las personas sin hogar. Y como he dicho, realmente creo que pone en riesgo mucho de lo que amamos de esta ciudad. Amo esta ciudad, y amo a la gente de esta ciudad. Lo que pedí cuando pedí su voto es que compare los registros porque necesitamos tener un alcalde que pueda hacer las cosas y que haya demostrado esa capacidad. Gracias.

Declaración de clausura de Celia Israel

Estoy muy orgulloso de mi historial de servicio a esta comunidad en varias juntas y comisiones y nueve años en la legislatura. Quiero hacer cosas audaces, visionarias y creativas. No me hace sentir cómodo decir que Kirk es alguien que yo — aunque lo he admirado y le he pedido consejo a lo largo de muchos años — ha creído conveniente atacar mi integridad y … mi reputación… como un buen miembro de la legislatura y como una pequeña persona de negocios que está tratando de ganarse la vida. Con las … seis personas compitiendo en esta contienda salí con el 40% de los votos. Gané en vecindarios clave como Hyde Park y French Place y … Allendale. No hay lugar en esta carrera para la negatividad que se me está lanzando. Es una señal de que Kirk está — sospecho que tiene algunas encuestas que dicen que se estaba quedando atrás. Y estoy decepcionado de él. Y creo que los votantes merecen algo mejor.