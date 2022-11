(NewsNation) — Investigadores de la Universidad de Houston creen que han desarrollado una vacuna dirigida a los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, que podría poner fin al ciclo de adicción de millones de estadounidenses.

Los hallazgos, que se publicaron en la revista Pharmaceutics , se han descrito como un potencial “cambio de juego” para salvar innumerables vidas al revertir los efectos de la poderosa droga.

“Las autoridades pudieron confiscar suficiente fentanilo para matar a todos en los Estados Unidos, por lo que es un problema muy importante y no va a mejorar”, dijo el Dr. Colin Haile, profesor asociado de investigación de la Universidad de Houston.

El fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina y está inundando las calles de todo el país debido a los traficantes de drogas que contrabandean el producto a través de la frontera.

Haile explicó que la vacuna puede generar anticuerpos anti-fentanilo para evitar que la droga ingrese al cerebro, lo que haría que el usuario no pudiera sentir los efectos eufóricos de la droga una vez que está en su sistema.

“Los anticuerpos anti-fentanilo eran específicos para el fentanilo y un derivado del fentanilo y no reaccionaron de forma cruzada con otros opioides, como la morfina. Eso significa que una persona vacunada aún podría recibir tratamiento para aliviar el dolor con otros opioides”, dijo Haile. “Si no permite que el fentanilo ingrese al cerebro, no tendría efectos”.

En este punto, la vacuna tiene limitaciones: no detendría una sobredosis accidental.

Narcan, el aerosol nasal contrarrestante que llevan los socorristas, todavía se usaría ampliamente para combatir esos efectos inmediatos. Pero ayudaría a los usuarios de drogas que luchan contra la adicción a los opioides a liberarse de sus luchas diarias.

“Todos los días, debe tomar la decisión de dejar de usar sus medicamentos, mientras que, con una vacuna, solo tiene que tomar esa decisión de vez en cuando”, dijo Therese Kosten, profesora de psicología en la Universidad de Houston. .

Durante los estudios de laboratorio, no se descubrieron efectos secundarios adversos de la vacuna.

Se espera que las pruebas en humanos comiencen pronto, pero es probable que aún falten años para que esté disponible públicamente.