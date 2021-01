UT-Chattanooga despide al entrenador asistente Chris Malone después de un tuit ‘espantoso’ sobre Stacey Abrams

CHATTANOOGA, Tenn. (AP / WAVY ) – Chattanooga despidió a un ex liniero de conferencias de Virginia Tech y ex entrenador asistente de Old Dominion y James Madison luego de una publicación en las redes sociales que despreciaba tanto al estado de Georgia como a Stacey Abrams como “Fat Albert”.

En el tweet capturado por capturas de pantalla, el entrenador de línea ofensiva Chris Malone publicó en Twitter el martes por la noche: “¡¡¡Felicitaciones al GA estatal y Fat Albert @staceyabrams porque realmente le han mostrado a Estados Unidos el verdadero trabajo de hacer trampa en una elección, nuevamente !!! Disfruta del buffet Big Girl !! ¡¡¡Te lo has ganado!!! ¡Espero que el dinero sea bueno, todavía no gobernador! “

La cuenta de Twitter fue eliminada el miércoles por la noche.

El director atlético de Chattanooga, Mark Wharton, emitió un comunicado el jueves, diciendo que la publicación le llamó la atención el miércoles por la noche. Chattanooga confirmó que Malone fue despedido. Wharton no se refirió a él por su nombre, diciendo que “ese individuo” ya no es parte del programa sin especificar que era Malone.

“Me llamaron la atención sobre una publicación totalmente inapropiada en las redes sociales de un miembro de nuestro personal de fútbol”, dijo Wharton. “Toda la publicación fue espantosa”.

El entrenador de fútbol americano Rusty Wright también se refirió a Malone como “ese individuo” y calificó la publicación como inaceptable y dijo que violaba los estándares del programa.

Malone ya no figuraba en el sitio web del personal de Chattanooga el jueves por la mañana. Chattanooga jugó un juego en la temporada 2020, una derrota en Western Kentucky.

Malone, un nativo de Emporia y ex liniero estrella en Virginia Tech en los años 90, fue entrenador en ODU de 2016 a 2018. También fue entrenador en JMU, VMI y Virginia State, una universidad históricamente negra.

Abrams, quien perdió una reñida carrera por gobernadora en Georgia en 2018, ha sido celebrada por los demócratas por su trabajo para aumentar la participación de votantes en Georgia, lo que finalmente lo cambió a favor de Joe Biden y los candidatos demócratas al Senado Raphael Warnock y Jon Ossoff.