Universidad de Florida acusada de censura tras la suspensión de 3 grupos conservadores

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los legisladores estatales republicanos están presionando a la Universidad de Florida después de que suspendió a tres organizaciones estudiantiles conservadoras por supuestamente violar las reglas COVID-19 en un evento en el campus.

Los legisladores argumentan que el castigo no se ajusta al delito y que las reglas no se aplican de manera uniforme.

En un comunicado oficial, la Universidad de Florida dijo que las tres organizaciones estudiantiles conservadoras fueron suspendidas porque no registraron una barbacoa en el campus y violaron las pautas de mascarilla facial y distanciamiento social.

“Algunas personas se habían quitado las máscaras. Tuvimos que comer ”, dijo Philip Smith, quien es el presidente del capítulo de UF de Young Americans for Freedom (YAF).

YAF junto con la Red de Mujeres Iluminadas y Turning Point USA fueron las tres organizaciones suspendidas por la universidad.

“Si pensamos que están discriminando específicamente a los conservadores, no estamos seguros”, dijo Smith.

Pero el representante Randy Fine no tiene ninguna duda de que está en juego un doble rasero.

“Sí, no hay duda y se pone peor. Cuando le pregunté a UF por qué este grupo se metió en problemas, dijeron que habían empleado una política de Alemania del Este similar a la de la Stasi, en la que les piden a los estudiantes que delaten a otros estudiantes ”, dijo Fine.

Tuiteó fotos de otros estudiantes de la UF como evidencia de que las reglas no se están aplicando de manera uniforme.

“Los únicos otros grupos que han tenido estos problemas son cuatro fraternidades y hermandades de mujeres, que aparentemente tuvieron algún tipo de fiestas furiosas en las que pueden haber violado las reglas”, dijo Fine. “El problema que tenemos en la Universidad de Florida es que su declaración implica que no ha habido protestas de Black Lives Matter en las que la gente no haya completado un permiso, no ha habido otros grupos. Se ve tan mal”.

Fine dijo que el incidente respalda la necesidad de una legislación que ya se esté moviendo a través de la legislatura, que busca proteger la diversidad de pensamiento en los campus universitarios.

El representante del patrocinador, Spencer Roach, dijo que el proyecto de ley crea protecciones para los estudiantes y los funcionarios del gobierno estudiantil que enfrentan medidas disciplinarias.

“Una cosa que no imaginamos fue que estos grupos serían atacados”, dijo Roach.

Fine ha sugerido recortar los fondos de UF por el incidente.

Roach dio un paso más.

“El rector de la universidad les debe una explicación a los contribuyentes y si no puede dar una, debe renunciar”, dijo Roach.

Los grupos de estudiantes nos dijeron que esperan poder trabajar con UF para resolver el problema pronto.

El Capitol News Desk de New Channel 8 se comunicó con la universidad el martes por la mañana para obtener más comentarios sobre esta historia con la esperanza de recibir fotos y pruebas que muestren los presuntos delitos.

Hasta el momento no se ha dado respuesta.