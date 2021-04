Una madre está demandando a las parteras luego de que el bebé muere durante un parto en casa

LAS VEGAS ( KLAS ) – Un popular programa de televisión y una película de Netflix han puesto a la partería en el centro de atención.

“Call the Midwife” es un programa de la BBC sobre un grupo de enfermeras parteras en Londres en la década de 1950. “Pieces of a woman” es una película de Netflix sobre una mujer que se enfrenta a un devastador parto en casa.

Una mujer de Las Vegas que eligió tener una partera en lugar de un médico para atenderla durante su embarazo está compartiendo su historia.

La partería existe desde hace siglos, pero no está regulada en el estado de Nevada. Algunas parteras trabajan con médicos, mientras que otras no.

Una futura madre puede acudir a una partera en lugar de a un médico para recibir atención y chequeos y, en algunos casos, optar por dar a luz en sus hogares.

Ahora, una madre del condado de Clark está demandando a la partera que la cuidó durante su embarazo y ambas partes están compartiendo sus versiones de lo sucedido.

Alicia Sembradoras / KLAS

Alicia Sowers y su esposo tenían una fecha de parto en mayo de 2020.

“Fue realmente un sueño hecho realidad”, dijo la demandante Alicia Sowers.

Dijo que la pareja eligió un parto en casa debido a la preocupación de ir a un hospital durante la pandemia de COVID-19, y consideraban que su hogar era un lugar especial.

Resultó que los Sembradores iban a tener gemelos.

Si bien su segundo hijo sobrevivió, después de que la llevaron de urgencia al hospital, los Sowers perdieron a su primogénito.

“Nuestro hijo Sullivan nació gris y no respiraba”, dijo Alicia Sowers.

Existe un desacuerdo sobre cómo se desarrolló su embarazo junto con lo que comenzó como un parto en casa.

Los Sowers están demandando a Well Rounded Mama, la mujer que lo dirige, Sherry Hopkins y otros tres miembros de su equipo.

Sowers alega negligencia, incumplimiento de contrato e incumplimiento del deber fiduciario.

Hopkins y Tori Hinkle, quien también es nombrada como acusada, acordaron una entrevista con KLAS para responder a las acusaciones.

Hopkins dice que ella estaba a cargo.

“Para mí, la verdad está de mi lado”, dijo Sherry Hopkins, partera profesional certificada.

Cada lado tiene diferentes versiones de los mismos eventos.

“Teníamos todo tipo de confianza en ella”, dijo Alicia Sowers. “Se sintió como una amistad, ¿sabes?”

Según la demanda:

“El 4 de abril de 2020 o alrededor de esa fecha, el Demandado WRM y / o SHERRY HOPKINS comenzaron a sospechar que los Demandantes estaban teniendo gemelos. A pesar de esta sospecha, los Demandados continuaron su determinación de que los Demandantes eran apropiados para la atención de partería.

“El 2 de mayo de 2020 o alrededor de esa fecha, los demandantes se sometieron a una ecografía que confirmó a los gemelos.

Además, los Demandantes confirmaron que estaban embarazadas de gemelos monoamnióticos-monocoriónicos “.

Según el sitio web de obstetricia y ginecología de la Universidad de Columbia, para los gemelos que comparten el mismo saco y placenta, existe la posibilidad de que sus cordones umbilicales se enreden y provoquen la pérdida de una o ambas vidas. Es por eso que este tipo de embarazo se controla de cerca.

La demanda alega que Sowers anticipó entonces tener que registrarse en un hospital, pero Hopkins afirmó que el parto en casa todavía era una opción. Los sembradores no habían visto a un ginecoobstetra en absoluto.

Hopkins y Hinkle describen a los Sowers como resistentes a los consejos.

Su abogado dice que todavía no hay confirmación de que los gemelos compartieran el mismo saco y placenta porque afirma que Sowers se negó a hacerse una ecografía de diagnóstico.

Hopkins dice que Sowers se resistió a hacerse una ecografía durante el embarazo, incluso después de sus recomendaciones a partir de las 20 semanas.

Cuando se le preguntó si esa resistencia significaba que era hora de que le dijeran a Sowers que diera a luz en el hospital, Hopkins respondió: “Bueno, supongo que eso no quedaría en mis manos. Estás hablando de eliminar las opciones de los padres diciéndoles lo que pueden y no pueden hacer “.

Hopkins dijo que un principio importante de la partería es la autonomía del cuerpo.

Si bien Sowers eligió la partería en lugar de un médico, ahora está cuestionando las calificaciones de Hopkins y de su equipo.

Cuando se le preguntó cuánta investigación había hecho sobre Hopkins y su equipo, Sowers respondió: “Obviamente, no lo suficiente. Ella realmente explicó su experiencia y sus certificaciones y tomó nuestro seguro y el seguro nos dijo, ya sabes, que estaba cubierta y que estábamos listos para irnos, y sentí que eso lo hacía muy legítimo. Pero cuando realmente te sumerges en él, nada de eso realmente tiene ningún peso “.

Según el sitio web de Hopkins, es partera profesional certificada desde 2011.

El Registro de Parteras Profesionales de América del Norte establece que “la competencia de una partera profesional certificada se establece mediante capacitación, educación y experiencia clínica supervisada, seguida de la realización satisfactoria de un examen escrito”.

“Conservo expedientes médicos, expedientes médicos autenticados. Todo está en línea. Todo es electrónico. Cada vez que teníamos una conversación con la Sra. Sowers, cada vez que se negaba a algo, firmaba documentación que decía que sabía exactamente cuál era mi formación ”, dijo Hopkins.

Según el abogado de Hopkins, esos documentos no se pudieron proporcionar a KLAS. Dijo que él y el abogado de Sowers llegaron a un acuerdo de que Hopkins solo podía hablar sobre el cuidado de Sowers para este informe.

Matthew Hoffmann es el abogado de los Sowers.

“Si bien esto era un riesgo, la empresa estaba en una posición única para saber que no estaban equipados para manejar y tenían el deber de decirles a sus clientes: ‘Oigan, no podemos hacer esto de manera segura’, y no lo hicieron. ”, Dijo Hoffman.

Hopkins dice que esta es la primera pérdida de su carrera.

“Todos hemos derramado lágrimas por la pérdida de esta familia mientras ellos han estado de duelo”, dijo.

Sowers mantiene cerca las cenizas de Sullivan.

“Lo incineramos. De hecho, tengo algunos de sus restos en este anillo ”, dijo Sowers.

Agregó que ella y su esposo continúan tratando de hacer frente a la pérdida de su hijo.

“Simplemente nos rompió el corazón”.

Sowers dijo que cree que los partos en casa y las parteras deben ser reguladas.

La partería no está regulada en el estado de Nevada. Los legisladores están considerando dos leyes que crearían supervisión para las parteras profesionales certificadas. Los proyectos de ley son el Proyecto de Ley del Senado 271 y el Proyecto de Ley de la Asamblea 387 .