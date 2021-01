Una inauguración como ninguna otra en medio de una pandemia, disturbios

WASHINGTON (AP) – El día de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden se verá diferente a todo lo que la nación haya visto antes, ya que las cicatrices del COVID-19 y la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos convierten al Frente Occidental en una ciudad fantasma virtual en comparación con años pasados.

En lugar de un desfile por Pennsylvania Avenue, habrá un monumento en el Cementerio Nacional de Arlington. En lugar de bailes, habrá fiestas Zoom. En lugar de que cientos de miles se congreguen en los terrenos del Capitolio y en el National Mall, habrá miles de miembros de la Guardia Nacional.

Qué esperar el día de la inauguración:

LA JURACIÓN

El juramento del cargo de Biden es lo único esencial. La Constitución establece un juramento de 35 palabras para el nuevo presidente. Algunos presidentes lo hacen 39 agregando “así que ayúdame Dios”. Hay historias contradictorias sobre cuándo comenzó el ad lib. Algunos dicen que George Washington agregó las palabras cuando prestó juramento en su inauguración de 1789. Otros dicen que el primer relato de un presidente que usa esas palabras se produjo en la toma de posesión de Chester Arthur en 1881. Independientemente de quién inició el complemento, todos los presidentes desde 1933 lo han hecho.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, jurará a Biden; La juez Sonya Sotomayor jurará a Kamala Harris como vicepresidenta.

Entre las celebridades que traerán el poder de las estrellas a la inauguración de Biden se encuentran Lady Gaga, que cantará “The Star-Spangled Banner”, y Jennifer Lopez, que ofrecerá una actuación musical.

La joven poeta laureada Amanda Gorman leerá un poema original, “The Hill We Climb”.

EL DISCURSO

El discurso de toma de posesión de un presidente está diseñado para establecer el tono y las políticas que seguirá la nueva administración. El discurso de Biden se centrará en cómo buscará cumplir con el tema que ha elegido para la inauguración, “America United”.

Como demostró la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, el desafío que tiene ante sí es abrumador.

QUIEN NO ESTARÁ ALLÍ

El presidente Donald Trump ha optado por no asistir a la inauguración, convirtiéndose en el primer presidente en hacerlo desde Andrew Johnson en 1869. La tradición de que un presidente asistiera a la toma de posesión de su sucesor comenzó con George Washington y los proyectos para el país y el mundo al que Estados Unidos está haciendo la transición. nuevo liderazgo libre y en paz.

Biden y Harris instan a sus seguidores a quedarse en casa debido a la pandemia de coronavirus. El National Mall está cerrado y solo se distribuirá una fracción de los boletos que generalmente se entregan para una inauguración.

Cerca de 200.000 pequeñas banderas estatales y territoriales de Estados Unidos se han instalado en el National Mall, en representación de aquellos que no pueden asistir.

Algunos legisladores de ambos partidos han indicado que no asistirán por motivos de seguridad tras el ataque del 6 de enero al Capitolio.

QUIEN ESTARÁ ALLÍ

Se espera que asistan el vicepresidente Mike Pence y la mayoría de los miembros del Congreso. Los legisladores pueden traer un invitado. En inauguraciones anteriores, los legisladores obtuvieron cientos de boletos para distribuirlos entre amigos, donantes y electores.

Se espera que asistan los ex presidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton y las ex primeras damas Michelle Obama, Laura Bush y Hillary Clinton. El ex presidente Jimmy Carter, de 96 años, y la ex primera dama Rosalynn Carter, de 93, no lo harán, aunque han expresado sus “mejores deseos”.

Se espera que las fuerzas de seguridad dentro y alrededor del Capitolio y la Casa Blanca superen ampliamente en número a los invitados a la inauguración. Después de la insurrección en el Capitolio de los seguidores de Trump cuando los legisladores confirmaron la victoria de Biden, alrededor de 25,000 guardias nacionales fueron llevados a la capital de la nación.

DESPUÉS DEL JURAMENTO

El nuevo presidente se dirigirá al otro lado del Capitolio para seguir la tradición de que el nuevo comandante en jefe inspecciona a las tropas. La ceremonia de aprobación de revisión está diseñada para reflejar la transferencia pacífica del poder. Se presentarán todas las ramas del ejército, aunque los participantes de este año se distanciarán socialmente para disuadir la propagación del virus.

El tradicional almuerzo del Congreso no ocurrirá debido a preocupaciones de COVID-19, pero se espera que Biden se ocupe de algunos asuntos antes de salir del Capitolio.

¿UNA NUEVA TRADICIÓN?

Después de la ceremonia Pass in Review, los Biden y Harris y su esposo, Doug Emhoff, participarán en una ceremonia de colocación de coronas en la Tumba del Soldado Desconocido del Cementerio Nacional de Arlington. Los ex presidentes y primeras damas se unirán a ellos.

¿Y EL DESFILE?

El tradicional desfile inaugural por Pennsylvania Avenue se ha reducido drásticamente. En cambio, después de visitar el Cementerio Nacional de Arlington, Biden recibirá una escolta presidencial, y una corta, además. Se extenderá solo unos cientos de yardas hasta la Casa Blanca en lugar de la ruta de 1.6 millas de inauguraciones anteriores. Los procedimientos proporcionarán al mundo las imágenes de Biden yendo a su nuevo hogar sin atraer grandes multitudes. Una vez más, todas las ramas del ejército participarán en la escolta y los manifestantes se distanciarán socialmente.

Los desfiles virtuales serán televisados y presentarán actuaciones de todo el país. El comité inaugural dice que la programación incluirá actos musicales, bandas locales, poetas y grupos de baile. Se pondrá énfasis en rendir homenaje a los estadounidenses que se encuentran en la primera línea de la pandemia.

FIESTAS NOCTURNAS DE INAUGURACIÓN

En inauguraciones pasadas, los participantes se ponían sus esmoquin y vestidos de gala y asistían a uno de los muchos bailes y galas inaugurales que se celebraban en la ciudad. Este año, los partidos demócratas estatales y los grupos de defensa realizarán bailes virtuales.

El actor Tom Hanks presentará un especial de televisión de 90 minutos en horario estelar con las actuaciones de Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Ant Clemons.

Según los productores, el programa “mostrará la resistencia, el heroísmo y el compromiso unificado del pueblo estadounidense de unirse como nación para sanar y reconstruir”.