EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Todas las personas se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

PARROQUIA DE PLAQUEMINES, La. ( WGNO )— La familia de un niño de 12 años que fue arrestado en febrero está pidiendo el despido y la investigación de dos agentes del alguacil de la parroquia de Plaquemines que lo detuvieron.

Una declaración emitida el miércoles por la noche por el representante de la familia, la Dra. Ashonta Wyatt, afirma que los agentes involucrados violaron los derechos constitucionales del menor, específicamente dos sargentos del departamento.

El arresto se remonta alrededor de las 6:45 p.m. del 19 de febrero, cuando la PPSO respondió a un informe de un grupo que viajaba en cuatro vehículos todoterreno y una moto de cross que conducían imprudentemente hacia el tráfico que se aproximaba en Woodland Highway en Belle Chasse. Los detectives dicen que los conductores no tenían luces delanteras, iban a exceso de velocidad, manejaban en las aceras y pasaban a través del tráfico que se aproximaba.

Tres de los cinco conductores se dieron a la fuga de la parroquia, sin embargo, los otros dos fueron detenidos esa noche. Primero, Jaiques Wilson, de 20 años, de Nueva Orleans, fue detenido después de chocar un vehículo todo terreno de frente dentro del túnel Belle Chasse y sufrir heridas leves.

El segundo arresto fue el menor, quien según la PPSO conducía la moto. Aquí es donde las afirmaciones hechas por la oficina del alguacil y la familia del niño se contradicen entre sí.

En una publicación de Facebook, la oficina del alguacil dice que el niño de 12 años, que usaba un casco integral y era más alto que la mayoría de los agentes que respondieron, se negó a bajarse de su motocicleta que se había vuelto inoperable. Según los informes, el menor rechazó cualquier demanda de bajarse de su bicicleta, lo que provocó una pelea con los agentes mientras intentaba evitar ser esposado.

Sin embargo, el abogado de la familia dice que el preadolescente no se resistió. En las imágenes de la cámara del tablero de esa noche, se ve a los agentes arrebatando al menor de la bicicleta y tirándolo al suelo. El video también muestra a un oficial pateando al sospechoso mientras otro se arrodilla encima del sospechoso. Mira el video a continuación.

VIDEO DE DASHCAM: El oficial parece patear a un sospechoso de 12 años durante el arresto en la parroquia de Plaquemines (Video cortesía: Ashonta Wyatt)

El equipo legal de la familia también dice que los agentes pusieron en peligro la vida del niño de 12 años, quien quedó con una conmoción cerebral y una fractura en el brazo izquierdo. Pero, la PPSO informa que el niño, que luego fue entregado a uno de sus padres, no se quejó de ninguna lesión y no recibió tratamiento. Aún más, la oficina del alguacil dice que el video del caso muestra al niño mostrando un comportamiento normal antes de su liberación, y desde entonces no ha habido quejas de la familia con respecto a sus lesiones.

El menor fue acusado de dos delitos graves y dos delitos menores, incluido resistirse al arresto. Dado que el caso aún está en proceso de adjudicación, la PPSO dice que los detectives están limitados en lo que se puede divulgar, sin embargo, una declaración de la oficina del alguacil afirma que se hizo el uso apropiado de la fuerza para detener al sospechoso.

Además, la oficina del alguacil dice que el equipo legal de la familia también representa a Reginald Hamilton, un adolescente que también fue arrestado en la parroquia de Plaquemines por cargos similares en mayo. La semana pasada, Hamilton fue liberado luego de pagar una fianza que se redujo de $500,000 a $152,000.

“Después de contratar recientemente los servicios del mismo asesor legal que Reginald Hamilton, está claro que estas acusaciones son un intento de presentar contenido editado y contextualizado para inflamar la percepción del público sobre los hechos de estos incidentes. Se presentarán todos los hechos de estos casos. en un tribunal de justicia y confiamos en que se presentará la verdad y se hará justicia en ambos casos”.