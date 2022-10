GREENSBORO, NC (WGHP) — Unas dos docenas de mujeres en edad universitaria están en fila para comenzar una carrera de 5 km. Eso no es extraordinario, pero el hecho de que Caitlin Little sea una de ellas sí lo es.

El entrenador de la escuela secundaria de Caitlin sabía que sería una estrella… luego llegó ese día hace cinco años: jueves 12 de octubre de 2017.

Caitlin estaba practicando en la escuela secundaria del sureste de Guilford en Greensboro, Carolina del Norte. El equipo estaba corriendo cuando una niña tropezó y accidentalmente golpeó a Caitlin en la sien derecha. Caitlin nunca se desmayó, pero obviamente estaba conmocionada. Cuando llegó al auto de su mamá y tuvo que preguntar cómo abrir la puerta, Jennifer Little supo que su pequeña estaba en problemas.

Durante más de cuatro años y medio, Caitlin se despertó cada mañana pensando que era viernes 13 de octubre de 2017. Había perdido la capacidad de almacenar recuerdos a largo plazo. Sí, es como el personaje de Drew Barrymore en “50 First Dates”, una película basada en una mujer con la misma condición.

Caitlin podía recordar la mayor parte de lo que sucede en un día determinado, pero su cerebro se reiniciaba de la noche a la mañana y, cada mañana, se despertaba sin recordar nada del día anterior. Cada mañana, su padre la despertaba y le decía qué día era y qué sucedió hace tantos meses que le robaron la memoria.

“ [Tuve que ser] muy organizada. Así que tengo muchas notas Post-It que dicen: ‘Oye, hagamos esto’ o ‘Esto es nuevo’ o cosas que me ayudan. Así que no es tan difícil como me imagino que sería sin ellos”, dijo Caitlin en 2019 .

Los padres de Caitlin, Chris y Jennifer Little, inmediatamente comenzaron a investigar y llevaron a Caitlin a los mejores especialistas en neurología que pudieron encontrar, pero nadie tenía respuestas. Después de ser visto por 70 médicos diferentes , algunos pudieron ayudar.

La memoria de Caitlin finalmente está regresando.

“Sin embargo, no es un milagro de la noche a la mañana. Ha estado ocurriendo durante casi cinco años”, dijo Chris. “Especialmente considerando el hecho de que la mayoría de las personas pueden hacer algo como esto durante unos dos años, y luego se quedan sin energía, sin dinero, sin esperanza”.

Ambos padres de Caitin creen que ella tiene una personalidad que está especialmente equipada para este desafío. Es una jovencita con “determinación… y buena actitud”, dijo Chris.

“Y confía”, dijo Jennifer. “Ella tenía que tener confianza en nosotros para seguir luchando y buscando. Es una batalla mucho más difícil si la persona herida que estás tratando de sacar de esto, si no está dispuesta a hacerlo contigo, es casi imposible”.

Después de cuatro años en los que Caitlin aprendió a lidiar bien con la falta de memoria a largo plazo, sus padres no estaban seguros de cómo reconocerían su recuperación si sucedía.

“La primera vez que me di cuenta sin lugar a dudas de que ella estaba recordando cosas fue cuando llegué a casa del trabajo y pudo contarme algo que sucedió al menos una hora y media antes sobre dos gatitos”, dijo Chris. “Y de los cinco gatitos, pudo señalar a cuáles dos les sucedió, cuál se llevó la peor parte y luego el pronóstico para el que se llevó la peor parte”.

Mientras se recuperaba, la única actividad que Caitlin deseaba continuar era correr, lo que hacía cada vez que estaba lo suficientemente sana.

“Los corredores que corren todo el tiempo y luego dejan de correr, lo pasan mal porque no obtienen la dopamina que solían obtener, y esa es ella”, dijo Jennifer Vandiver, quien fue la entrenadora de Caitlin en la escuela secundaria y estaba en Hagan Stone Park para ver correr a Caitlin el miércoles. “Creo que la ayudó a mantenerse fuerte física y mentalmente. Creo que el hecho de que la sangre vaya a su cerebro ha ayudado, y le está dando lo único que amaba”.

Caitlin estaba emocionada y ansiosa por comenzar la carrera.

“Seguí orando y pidiendo fuerza y resistencia”, dijo Caitlin después de la carrera. “Pasó bastante rápido. Todos comienzan una carrera demasiado rápido. Me estaba asegurando de mantener un ritmo que fuera cómodo para mí”.

El hecho de que ella recordara el curso y recordara cómo lo ejecutaron otros y cómo lo ejecutó ella muestra su mejora. Su memoria no ha regresado por completo, pero sus padres la ven en el camino correcto.

“Se siente como un milagro”, admite su madre.