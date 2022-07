(Courtesy of John Siau via FBI Salt Lake City)

SYRACUSE, NY ( WSYR ) – El martes, un padre de Pompey, Nueva York y su hija de 18 meses estaban de vacaciones en Montana cuando fueron asesinados a tiros. La tía del niño logró matar al agresor después de que se quedó sin municiones, dijeron las autoridades.

Solo unos días después del asesinato, John Siau, el padre y abuelo de las víctimas, compartió un video en el que pedía a la gente que no “albergara la ira”.

“Como he hablado con cada uno de mis hijos -somos una familia muy grande- les he dicho: duelan, estén tristes, pero no se enojen por lo que está pasando… porque lo que hemos visto es la resultado de alguien que ha albergado ira toda su vida”, compartió John Siau.

Más tarde pasó a compartir una importante línea de oración en la que espera que todos puedan pensar: “Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”.

“Ciertamente, la familia Siau ha cometido terribles transgresiones contra nosotros”, dijo Siau. “Pero nuestro objetivo es perdonar”.

En el ataque del fin de semana a la reserva india Blackfeet en el noroeste de Montana murieron David Siau, de 39 años, de Syracuse, Nueva York, y su hija de 18 meses, McKenzie.

El agresor, Derick Amos Madden, de 37 años, había tenido una relación anterior con la hermana de David, Christina Siau, de 30 años, dijo la oficina del alguacil del condado de Glacier.

Madden estrelló una Toyota Tacoma contra una acera y atropelló a la familia Siau justo antes de las 9:00 p. m. del domingo mientras caminaban por el pequeño pueblo de East Glacier Park, golpeando a algunos de ellos antes de estrellarse contra un árbol, dijo la oficina del alguacil. La oficina del alguacil del condado de Glacier dijo que Madden tenía problemas de salud mental anteriores.

Madden salió y disparó y mató a David Siau e hirió de muerte a McKenzie. La niña estaba en brazos de su madre, Christy Siau, de 40 años, quien también recibió un disparo y resultó herida cuando intentaba huir.

Madden luego se quedó sin municiones y usó un cuchillo para atacar a la cuñada de Christy, Christina Siau. Después de una pelea, Christina hirió fatalmente a Madden, quien según las autoridades murió en el lugar.

El capitán Tom Seifert no dio a conocer más detalles sobre cómo Christina Siau mató a Madden.

“Ella se defendió y ganó”, dijo Seifert.

La comunidad está recaudando dinero para apoyar a la familia a través de GoFundMe y un fondo creado a través de la iglesia de la familia.

Associated Press contribuyó a este informe.