Un hombre desarmado baleado por un agente que lo llevó a casa se encuentra en estado crítico, dice el abogado

CONDADO SPOTSYLVANIA, Virginia ( WRIC / WFLA) – La familia de Isaiah Brown, el hombre desarmado que recibió un disparo de un agente de policía del condado de Spotsylvania la semana pasada, se dirigió a los medios de comunicación esta mañana después de la publicación de la llamada al 911 y el video de la cámara corporal de Brown sobre el fin de semana.

El hombre de 32 años recibió varios disparos de un agente en las primeras horas de la mañana del 21 de abril. El agente confundió el teléfono que sostenía Brown mientras hablaba con el despacho del 911 para pedirle un arma.

CNN informa que el oficial le había llevado a Brown a casa desde una estación de servicio después de responder a una llamada sobre un “automovilista discapacitado”. Regresó a la casa para responder a un “incidente doméstico”.

Durante una conferencia de prensa el lunes, el abogado de la familia, David Haynes, dijo que la condición de Brown es “tocar y listo”.

“Los médicos informaron a la familia que había diez balas dentro del cuerpo de Isaiah Brown”, dijo Haynes. “Dos fueron removidos al final durante la segunda cirugía de trauma. Ocho permanecen en su cuerpo. Actualmente está conectado a un respirador y se ha informado a la familia que permanece en estado crítico “.

Yolanda Brown, hermana de la víctima, agradeció al público sus oraciones. Dijo que tiene muchas preguntas que le gustaría haber respondido. Dijo que no va a etiquetar la situación, pero dijo que el país está dividido en este momento y hay muchos grupos minoritarios que caminan con miedo.

“No tenemos ningún odio en nuestro corazón ni prejuicios hacia nadie”, dijo Yolanda Brown.

Jennifer Brown, la madre de la víctima, dijo que su única esperanza en este momento es que su hijo regrese vivo a casa.

Durante la conferencia de prensa, Haynes dijo que están presentando una solicitud de Ley de Libertad de Información para obtener el audio completo entre el despacho y el diputado.

“Queremos una transparencia total en este asunto”, dijo Haynes. “Queremos que salga toda la información”.

“Brown estaba desarmado”, reiteró Haynes. “Era un teléfono inalámbrico. Estaba en ese teléfono con el 911. Obedeció todos los comandos “.

Haynes dijo que los diputados, por otro lado, cometieron “errores policiales básicos terribles y graves”.

“No esperaron refuerzos. No iluminaron adecuadamente la situación ”, dijo Haynes.

El abogado de la familia dijo que los agentes reaccionaron de forma exagerada debido al error de comunicación entre el despacho y los agentes.

“Isaiah Brown había dejado en claro 90 segundos completos o más antes de que los agentes llegaran a la escena que estaba desarmado y no tenía un arma”, dijo Haynes.

Haynes dijo que este es un incidente que nunca debería haber sucedido y que Brown debería estar aquí hoy cuidando a los pacientes ancianos como lo hizo mientras trabajaba en un hogar de ancianos.

Durante el fin de semana, Haynes emitió un comunicado diciendo que el tiroteo era “completamente evitable”.

“En la llamada al 911, Isaiah le dijo claramente al despacho que no tenía un arma más de 90 segundos antes de que llegara el oficial”, dijo Haynes. “Le dijo a Despacho que se alejaba de la casa y se alejaba de cualquier otra persona y que estaba solo en la carretera”.

Haynes dijo que no había indicios de que Brown no estuviera cumpliendo con las órdenes de envío.

En la llamada al 911 publicada, se escucha a Brown decir que su hermano le está impidiendo obtener sus pertenencias y que no puede llegar a su automóvil, que en ese momento estaba averiado. Durante la llamada, le dice al despachador que va a matar a su hermano, el despachador luego le pregunta por qué diría eso.

El despachador le pregunta a Brown si tiene un arma o no, él le dice que no. La policía del estado de Virginia también ha declarado que Brown no tenía un arma en él.

Brown luego le dice al despachador que está caminando por la calle pero que permanece en la línea. Cuando llega el oficial, se le puede escuchar gritarle a Brown que “suelte el arma”. El oficial luego dice “tiene un arma en la cabeza”. Brown no es visible en este punto en las imágenes de la cámara corporal.

“Deja de caminar hacia mí, deja de caminar hacia mí, para, para”, repite el diputado. Poco después suenan múltiples disparos.

El oficial estuvo fuera de su vehículo por menos de 30 segundos antes de que se dispararan los disparos. Brown fue golpeado varias veces y el ayudante le administró ayuda.

Según el equipo legal de Brown, Brown se encuentra actualmente en estado crítico en la UCI de un hospital de Fredericksburg.

El oficial que disparó a Brown está de licencia administrativa mientras la Policía del Estado de Virginia investiga.