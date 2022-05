(NEXSTAR) – Ulta Beauty se disculpa por un correo electrónico promocional enviado a los compradores el domingo por la noche que tenía la intención de resaltar las fragancias de Kate Spade New York, pero en cambio provocó una reacción violenta debido a su línea de asunto.

En 2018, un ama de llaves descubrió el cuerpo de Spade en su habitación. La policía dice que la diseñadora de moda dejó una nota que apuntaba a “un trágico suicidio”. El esposo y socio comercial de Spade dijo que ella sufrió depresión y ansiedad durante muchos años.

El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York dictaminó que la muerte de Spade fue un suicidio por ahorcamiento después de que la encontraron muerta en su apartamento de Park Avenue.

El asunto del correo electrónico que Ulta Beauty envió el domingo decía en inglés: “Come hang with Kate Spade”, o su traducción a español “Ven a pasar el rato con Kate Spade”, como se ve en varias capturas de pantalla compartidas en Twitter.

La polémica radica en el uso de la palabra en inglés “hang”, que significa colgar, y en la forma en la que se quitó la vida la diseñadora.

“Ulta, es posible que deba hablar con su personal de marketing”, dijo un usuario de Twitter en respuesta al correo electrónico. Otro dijo que “simplemente no pueden creer que este sea un correo electrónico real”.

Algunos, por otro lado, sintieron que fue un descuido. “Creo que tienden a creer lo peor”, escribió en parte un usuario de Twitter, y agregó que “realmente dudan” de que el asunto del correo electrónico fuera intencional.

Ulta Beauty envió un correo electrónico de disculpa a los compradores el lunes, que decía, en parte, “esto fue realmente un error sin intención de hacer daño”. El correo electrónico continuó, reconociendo que el mensaje promocional se envió el primer día de mayo, que es el Mes de Concientización sobre la Salud Mental.

Ulta Beauty compartió la siguiente declaración con Nexstar, disculpándose por el error:

Ulta Beauty envió recientemente un correo electrónico con la fragancia Kate Spade New York con un asunto (en el email) insensible y por esto, nos disculpamos sinceramente. La salud mental es un tema muy serio e importante en este país, y no es algo que nos tomemos a la ligera. Pedimos disculpas a la familia Spade, a nuestros socios de la marca Kate Spade New York y a nuestros clientes. Gracias por comprender mientras nos esforzamos por hacerlo mejor.

Portavoz de Ulta Beauty