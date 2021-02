Ubicaciones de Chick-fil-A experimentan interrupciones y solo aceptan pagos en efectivo

(Photo by Alex Wong/Getty Images)

DOTHAN, Ala. (WDHN) – Las tiendas Chick-fil-A de todo el país están experimentando una interrupción en los pagos con tarjeta de crédito.

Según publicaciones en línea, el problema es con el proveedor externo de la cadena. Esto ha detenido temporalmente los pagos con tarjeta de crédito o débito y ha provocado problemas con los pedidos móviles.

Como tal, las ubicaciones en varias ciudades solo aceptan pagos en efectivo y no procesan pedidos móviles o en la acera. 8 On Your Side se ha acercado a los restaurantes en el área de Tampa Bay para ver cuáles son los impactos.

No se sabe cuándo se resolverá el problema.