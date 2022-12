Twitter suspendió el jueves las cuentas de los periodistas que cubren la plataforma de redes sociales y su nuevo propietario, Elon Musk, entre ellos los reporteros que trabajan para The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America y otras publicaciones.

La empresa no ha explicado a los periodistas por qué eliminó las cuentas e hizo desaparecer sus perfiles y tuits anteriores. Pero Musk recurrió a Twitter el jueves por la noche para acusar a los periodistas de compartir información privada sobre su paradero que describió como “básicamente coordenadas de asesinato”. No proporcionó pruebas para esa afirmación.

La suspensión repentina de los reporteros de noticias siguió a la decisión de Musk el miércoles de prohibir permanentemente una cuenta que rastreaba automáticamente los vuelos de su avión privado utilizando datos disponibles públicamente. Eso también llevó a Twitter a cambiar sus reglas para que todos los usuarios prohibieran compartir la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento.

Varios de los reporteros suspendidos el jueves por la noche habían estado escribiendo sobre esa nueva política y la justificación de Musk para imponerla, que involucraba sus acusaciones sobre un incidente de acoso que, según dijo, afectó a su familia el martes por la noche en Los Ángeles.

“Se aplican las mismas reglas de doxing a los ‘periodistas’ que a todos los demás”, tuiteó Musk el jueves. Más tarde agregó: “Criticarme todo el día está totalmente bien, pero doxear mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia no”.

“Doxxing” se refiere a la divulgación en línea de la identidad, la dirección u otros datos personales de alguien.

La editora ejecutiva del Washington Post, Sally Buzbee, pidió que la cuenta de Twitter del reportero de tecnología Drew Harwell se restablezca de inmediato. La suspensión “socava directamente la afirmación de Elon Musk de que tiene la intención de ejecutar Twitter como una plataforma dedicada a la libertad de expresión”, escribió Buzbee. “Harwell fue desterrado sin previo aviso, proceso o explicación, luego de la publicación de sus informes precisos sobre Musk”.

CNN dijo en un comunicado que “la suspensión impulsiva e injustificada de varios reporteros, incluido Donie O’Sullivan de CNN, es preocupante pero no sorprendente”.

“La creciente inestabilidad y volatilidad de Twitter debería ser una preocupación increíble para todos los que usan Twitter”, agregó la declaración de CNN. “Le hemos pedido a Twitter una explicación y reevaluaremos nuestra relación en función de esa respuesta”.

Otro periodista suspendido, Matt Binder, del medio de noticias de tecnología Mashable, dijo que fue suspendido el jueves por la noche inmediatamente después de compartir una captura de pantalla que O’Sullivan había publicado antes de la suspensión del reportero de CNN.

La captura de pantalla mostró una declaración del Departamento de Policía de Los Ángeles enviada el jueves temprano a varios medios de comunicación, incluido The Associated Press, sobre cómo se puso en contacto con los representantes de Musk sobre el presunto incidente de acoso, pero que aún no se había presentado ningún informe delictivo.

“No compartí ningún dato de ubicación, según los nuevos términos de Twitter. Tampoco compartí ningún enlace a ElonJet u otras cuentas de seguimiento de ubicación”, dijo Binder en un correo electrónico. “He sido muy crítico con Musk, pero nunca rompí ninguna de las políticas enumeradas en Twitter”.

Binder dijo que un mensaje que recibió mientras intentaba acceder a su cuenta de Twitter mostraba que su suspensión era permanente. Pero Musk luego sugirió que la sanción duraría una semana en respuesta a una pregunta sobre su suspensión del expresentador de ESPN y MSNBC, Keith Olbermann.

El jueves por la noche, Musk se unió brevemente a un chat de conferencia de Twitter Spaces organizado por la periodista Kate Notopoulos de Buzzfeed. Reiteró sus afirmaciones de que los periodistas prohibidos por Twitter lo estaban “engañando” cuando informaban sobre la prohibición de las cuentas de seguimiento de aviones.

“No hay un trato especial para los periodistas”, dijo Musk, luego de que Drew Harwell, del Post, le preguntara si tenía una conexión entre el incidente de acoso y la publicación de información en tiempo real.

“Dox, te suspenden, fin de la historia”, agregó, antes de cerrar sesión abruptamente. The Spaces terminó abruptamente poco después de las 9 p. m., hora del Pacífico.

“Lo siento, parece que Space se cortó, la pantalla se quedó en blanco de repente en mi extremo y todos fueron expulsados”, tuiteó el presentador Notopoulos a las 9:14 p.m. hora del Pacífico.

Otro reportero suspendido, Steve Herman de Voice of America, dijo que asume que fue prohibido “porque estaba twitteando sobre la suspensión de otros periodistas por twittear sobre el arranque de cuentas que se habían vinculado al feed de Elon Jet”.

Las suspensiones se producen cuando Musk realiza cambios importantes en la moderación de contenido en Twitter . Ha intentado, a través de la publicación de documentos seleccionados de la empresa denominados “Los archivos de Twitter”, afirmar que la plataforma suprimió las voces derechistas bajo sus líderes anteriores.

Ha prometido dejar que reine la libertad de expresión y ha restablecido las cuentas de alto perfil que anteriormente violaron las reglas de Twitter contra la conducta de odio o la desinformación dañina, pero también ha dicho que reprimiría la negatividad y el odio al privar a algunas cuentas de la “libertad de alcance”.

El Comité para la Protección de los Periodistas, una organización sin fines de lucro que defiende a los periodistas de todo el mundo, dijo el jueves por la noche que estaba preocupado por las suspensiones.

“Si se confirma como represalia por su trabajo, sería una grave violación del derecho de los periodistas a informar sin temor a represalias”, dijo el grupo.