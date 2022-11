FILE – Twitter headquarters is shown in San Francisco on Nov. 4, 2022. (AP Photo/Jeff Chiu, File)

Twitter ha comenzado a agregar etiquetas grises “oficiales” a algunas cuentas de alto perfil para indicar que son auténticas, el último giro en la revisión caótica del sistema de verificación de la plataforma por parte del nuevo propietario, Elon Musk.

Sitios de medios como The Associated Press, The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal recibieron una designación oficial el miércoles, al igual que compañías como Nike, Apple y Coca-Cola.

El sistema actual del sitio de usar lo que se conoce como “marcas azules” que confirman la autenticidad de una cuenta pronto desaparecerá para aquellos que no pagan una tarifa mensual. Las marcas de verificación estarán disponibles en una fecha aún por anunciar para cualquiera que esté dispuesto a pagar una suscripción de $7.99 al mes, que también incluirá algunas características adicionales, como menos anuncios y la capacidad de tener tuits con mayor visibilidad que los provenientes de no suscriptores.

El sistema de verificación actual de la plataforma ha estado en funcionamiento desde 2009 y se creó para garantizar que las cuentas de alto perfil y de cara al público sean quienes dicen ser.

Los expertos han expresado su preocupación de que poner la marca de verificación a disposición de cualquier persona por una tarifa podría dar lugar a suplantaciones y la difusión de información errónea y estafas. La etiqueta gris, un color que tiende a mezclarse con el fondo, ya sea que use el modo claro u oscuro para desplazarse por Twitter, es un compromiso aparente. Pero podría generar más confusión, ya que los usuarios de Twitter acostumbrados a la marca azul como marca de autenticidad ahora tendrán que buscar la designación “oficial” menos obvia.

Esther Crawford, una empleada de Twitter que ha estado trabajando en la revisión de la verificación, dijo el martes en Twitter que la etiqueta “oficial” se agregará a “cuentas seleccionadas” cuando se lance el nuevo sistema.

“No todas las cuentas previamente verificadas obtendrán la etiqueta ‘Oficial’ y la etiqueta no está disponible para la compra”, dijo Crawford, quien recientemente fue objeto de una foto viral que la mostraba durmiendo en el piso de una oficina de Twitter mientras trabajaba para reunirse con Musk. plazos

Crawford dijo que quienes reciben la etiqueta incluyen cuentas gubernamentales, empresas comerciales, socios comerciales, los principales medios de comunicación, editores y algunas figuras públicas.

Hay alrededor de 423,000 cuentas verificadas bajo el sistema saliente. Muchos de ellos pertenecen a celebridades, empresas y políticos, así como a medios de comunicación.

Pero una gran parte de las cuentas verificadas pertenecen a periodistas individuales, algunos con pocos seguidores en periódicos locales y sitios de noticias de todo el mundo. La idea era verificar a los reporteros para que sus identidades no pudieran usarse para difundir información falsa en Twitter.

Musk había flotado previamente designando cuentas oficiales de una manera distinta al cheque azul.