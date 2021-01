Trump se mantiene desafiante en medio de los llamados a renunciar

WASHINGTON (AP) – El presidente Donald Trump ingresa a los últimos días de su presidencia aislado y rechazado por ex aliados y miembros de su propio partido mientras enfrenta un segundo juicio político y crecientes pedidos de renuncia después de que sus partidarios lanzaron un asalto al Capitolio de la nación en un esfuerzo por interrumpir la transferencia pacífica del poder.

Separado de los canales de redes sociales que han sido el alma de su presidencia, Trump, no obstante, intentará pasar a la ofensiva en sus últimos 10 días, sin planes de renunciar.

En cambio, Trump planea arremeter contra las compañías que ahora le han negado sus megáfonos de Twitter y Facebook. Y los asistentes esperan que pase sus últimos días tratando de pregonar sus logros políticos, comenzando con un viaje a Alamo, Texas, el martes para resaltar los esfuerzos de su administración para frenar la inmigración ilegal y la construcción del muro fronterizo.

La decisión de Trump de viajar a Alamo, que lleva el nombre de la misión de San Antonio, donde un pequeño grupo de tejanos que luchaban por la independencia contra el gobierno mexicano fueron derrotados después de un asedio de 13 días, sirvió como símbolo de su desafío mientras enfrenta el final más volátil de cualquier presidencia en la historia moderna.

Trump no ha asumido ninguna responsabilidad por su papel en la incitación a la violencia del miércoles en medio de una rebelión de miembros de su propio partido y los esfuerzos en curso para destituirlo de su cargo. Un segundo senador republicano, Pat Toomey de Pensilvania, pidió el domingo la renuncia de Trump después de que la senadora Lisa Murkowski de Alaska le dijera al Anchorage Daily News: “Lo quiero fuera”.

Fue un cambio sorprendente para un hombre que alguna vez fue considerado el principal contendiente para la nominación de su partido en 2024, y ahora podría ser despojado de su capacidad para postularse para un segundo mandato.

Una nueva encuesta de ABC News / Ipsos publicada el domingo encontró que más de la mitad de los estadounidenses, el 56%, cree que Trump debería ser destituido de su cargo antes de que finalice su mandato. Y dos tercios de los encuestados, el 67%, dijeron que se merece una “buena cantidad” o “mucha” culpa por los disturbios de la semana pasada.

Trump había pronunciado un discurso a sus partidarios en el que repetidamente dijo que las elecciones estaban siendo robadas y los instó a “luchar” antes de que se apresuraran al Capitolio mientras los legisladores estaban en el proceso de certificar las victorias de Biden. La multitud violenta entró a la fuerza, saqueada el edificio y envió al personal aterrorizado y los legisladores, incluido el vicepresidente, a la clandestinidad. Cinco, incluido un oficial de policía del Capitolio, murieron.

Sacudidos por la violenta insurrección y las imágenes de leales al MAGA que los perseguían en los pasillos del Capitolio, los demócratas de la Cámara de Representantes avanzaron rápidamente hacia un segundo juicio político esta semana, aunque el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que un juicio en su cámara no comenzaría antes de que Biden asuma el cargo. .

Si bien las personas cercanas a Trump dijeron que ciertamente preferirían que no se convirtiera en el único presidente en la historia de la nación en ser acusado por segunda vez, Jason Miller, un asesor cercano, señaló que la popularidad de Trump aumentó después de su primer juicio político. Y argumentó que, si avanzan, los demócratas corren el riesgo de volver el sentimiento público en su contra y obstaculizar la agenda de Biden al continuar enfocándose en Trump incluso después de que haya dejado la Casa Blanca.

“Como le dije al presidente esta mañana, nunca descarte la capacidad de los demócratas nacionales para impulsar a la base republicana detrás de usted”, dijo Miller, argumentando que, si “los demócratas nacionales tomaran ese camino, creo que sería un bumerán para ellos”. severamente.”

“Joe Biden no quiere pasar los primeros 100 días de su presidencia teniendo que ser dueño de un juicio político vengativo y extralimitado”, agregó.

Las preocupaciones continuaron surgiendo durante el fin de semana sobre cómo Trump, que se nutre del caos y la atención, podría responder. El episodio del miércoles cortó la esencia de la propia identidad de la nación, la de una república estable y funcional, lo que provocó un examen de conciencia en Washington y en todo el mundo.

Pero Trump, quien una vez se deleitó con la rapidez con que las misivas que escribía en su teléfono inteligente llegarían como chyrons de “NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA” en las redes de noticias por cable, no ha expresado su arrepentimiento y, en cambio, ha sido consumido por la ira. Trump ha sido descrito como apoplético por la pérdida de su plataforma de Twitter y ahora no tiene una salida para liberar esa ira.

Y permanece rodeado por una camarilla de ayudantes cada vez más pequeña a medida que más reflexionan sobre las salidas anticipadas y se enfurece con otros, incluido Pence, que había pasado los últimos cuatro años como su soldado más leal.

Los dos hombres no han hablado desde el miércoles, cuando Pence le informó a Trump que no estaría de acuerdo con el plan inconstitucional de Trump para expulsar a los votantes electorales legales en su intento por revertir las elecciones. Pence nunca había tenido ese poder en primer lugar, pero eso no impidió que Trump insistiera en que lo tenía, tanto en público como en privado, convirtiendo a Pence en un chivo expiatorio al que se le podría culpar por la derrota de Trump.

Los aliados de Pence ahora están furiosos con el presidente, quien creen que no solo lo preparó para el fracaso, sino que puso su vida, y la vida de su esposa, hija y hermano, que estaban con él en el Capitolio, en peligro físico. Después de afirmar repetidamente que Pence podría revertir unilateralmente el resultado de las elecciones en el mitin del miércoles, Trump tuiteó que Pence no tuvo el valor de “hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país” ya que el asedio estaba en marcha y nunca se molestó en verificar la seguridad de Pence. según una persona cercana a Pence.

Aún así, no hay indicios de que Pence esté considerando seriamente moverse para invocar la Enmienda 25 para sacar a Trump del poder, ya que continúan los llamados para que haga ese movimiento. Sin embargo, los asistentes no lo han descartado explícitamente, manteniendo la opción sobre la mesa en caso de que Trump tome más medidas que puedan justificar la discusión, según dos personas cercanas a él que, como otras, hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas. discutir la planificación interna.

“Lo que he escuchado de mis compañeros republicanos es que ya han tenido suficiente”, dijo el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, un viejo amigo y asesor informal. Le dijo al programa “This Week” de ABC que consideraba que la conducta de Trump era motivo de juicio político, diciendo: “Si incitar a la insurrección no lo es, entonces realmente no sé qué es”.

Christie también criticó a Trump por negarse a bajar las banderas de la Casa Blanca a media asta en honor a Brian Sicknick, el oficial de policía del Capitolio que murió a causa de las heridas sufridas mientras trataba de protegerse de la multitud desenfrenada, calificándola de “desgracia nacional”.

Horas después, la Casa Blanca bajó silenciosamente las banderas, aunque Trump aún no ha ofrecido comentarios públicos sobre la muerte del oficial.

Mientras tanto, Trump ha estado en gran parte ausente de sus deberes presidenciales desde que perdió las elecciones, consumido en cambio por conspiraciones básicas sobre el fraude electoral masivo que su propio gobierno ha rechazado, incluso cuando la pandemia de coronavirus se sale de control.

Si bien su legado seguramente quedará manchado para siempre por la violencia del miércoles, sus asesores están presionando a Trump para que pase sus últimos días pregonando sus logros políticos. Se han discutido eventos para resaltar los esfuerzos de su administración para reforzar la paz en el Medio Oriente, revertir las regulaciones, apoyar los trabajos y la fabricación y frenar el poder de China, aunque los esfuerzos anteriores han sido rechazados.

Si bien no está claro si tal acción tendría algún impacto práctico, Trump también está considerando una posible acción ejecutiva a medida que intensifica su guerra contra la gran tecnología después de que Twitter y Facebook lo prohibieron y mientras Amazon se mueve para cerrar plataformas como el favorito de los conservadores, Parler. preocupaciones sobre la posible violencia futura antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el 20 de enero.

Los escritores de Associated Press Zeke Miller y Darlene Superville contribuyeron a este informe.

