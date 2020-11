Trooper compra asiento de seguridad para el hijo de una mujer después de darle 3 boletos

NUEVA YORK (AP) - Jawan M. Jackson recientemente hizo algo que ha estado anhelando hacer durante meses: cantar y bailar nuevamente con su elenco de Broadway.

Jackson es una de las estrellas de "Ain't Too Proud - The Life and Times of The Temptations" y se reunió con sus compañeros de reparto por primera vez desde que cerraron los cines para prepararse para el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's el jueves.