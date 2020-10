¡Transmite y grita! Aquí están las películas de terror que puedes ver ahora mismo

Credit: Courtesy of A24 Films

AUSTIN ( KXAN ) – La temporada espeluznante casi ha terminado, pero todavía hay tiempo para sentir escalofríos antes de que termine octubre. Aquí hay una lista de las películas de terror disponibles actualmente para transmisión.

Netflix

“Anaconda” (1997) – Jennifer Lopez y Ice Cube contra una serpiente gigante en el Amazonas.

“Green Room” (2015) – Una banda toca en un bar rural, que pronto descubren que es un lugar de reunión neonazi. Las cosas se vuelven locas.

“Hush” (2016) – Una mujer sorda es acosada por un hombre enmascarado que intenta entrar a su casa. Confiando en sus otros sentidos, la mujer se defiende.

“La invitación” (2015) – ¿Qué harías si tu ex te invitara a cenar? Mire esta película antes de decir que sí.

“Killer Klowns from Outer Space” (1988) – Killer Klowns from Outer Space.

“El silencio de los corderos” (1991) – Anthony Hopkins interpreta al Dr. Hannibal Lecter, un hombre con un gusto por la cocina única . Ampliamente considerada como la primera y única (hasta ahora) película de terror en ganar el Oscar a la Mejor Película.

“Sleepy Hollow” (1999) – Tim Burton adapta la historia de Ichabod Crane y el jinete sin cabeza. Las cabezas ruedan.

Hulu

“Gatear” (2019) – Una niña atrapada en un sótano durante una inundación intenta sobrevivir a la noche mientras los caimanes hambrientos acechan bajo el agua.

“New Year, New You” es parte de la serie Into the Dark de Blumhouse en Hulu (Hulu)

“The Lodge” (2019) – Dos niños se quedan solos con su nueva madrastra, que poco a poco comienza a perder el control de la realidad. ¿Se está volviendo loca o hay algo más en marcha?

“New Year, New You” (2018): una influencer de las redes sociales al estilo de Gwyneth Paltrow se reúne con los mejores amigos de su ciudad natal. Esta pijamada no sale según lo planeado.

Amazon Prime

“Hereditario” (2018) – La tragedia y el dolor desgarran lentamente a una familia, además de un siniestro invitado demoníaco.

“Unsane” (2018) – Una mujer está falsamente encerrada en un hospital psiquiátrico donde un hombre que la había acosado previamente puede trabajar o no. ¿Puede escapar viva?

“The Strangers: Prey at Night” (2018): una secuela de la película de 2008 sobre invasores domésticos enmascarados. Si alguna vez quisiste una escena de terror ambientada en “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler, esta es para ti.

“Midsommar” (2019) – Un festival de flores en Suecia no es tan divertido como una mujer pensó que sería.

“Midsommar” (A24)

Disney +

Disney + también ofrece algunas tarifas de Halloween lite para la familia.

“La pesadilla antes de Navidad” (1993) – Mitad película de Halloween, mitad película de Navidad, el musical de animación stop motion de Tim Burton sigue al rey de Halloween mientras intenta espantar la Navidad.

“The Haunted Mansion” (2003) – Eddie Murphy en una mansión encantada de forma cómica.

“Hocus Pocus” (1993) – En un clásico de Halloween protagonizado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy como las hermanas Sanderson, tres brujas han vuelto de entre los muertos en una misión para robar la vida de niños inocentes. Un favorito eterno.

HBO Max

“El hombre invisible” (2020) – Una mujer finalmente escapa de su marido abusivo. ¿Pero ha encontrado una nueva forma de atormentarla?

“Tiburón” (1975) – La icónica película de tiburones de Steven Spielberg. Reconocerías esa música en cualquier lugar .

“Listo o no” (Imágenes de Fox Searchlight)

“Nosotros” (2019) – Una familia está aterrorizada por extraños doppelgängers en este escalofriante que invita a la reflexión.

“Ready or Not” (2019): una mujer conoce a la familia de su nuevo marido por primera vez y la reciben con un juego mortal.

“Alien” (1979): esta casa encantada en el clásico espacial está protagonizada por Sigourney Weaver como la capitana Ellen Ripley, quien debe salvar a su tripulación y su nave de una criatura aterradora con características aterradoras.

“Doctor Sleep” (2019): una secuela de la icónica obra maestra de terror de 1980 “The Shining”, esta adaptación de Stephen King sigue a un hombre telepático que intenta detener a una banda de vampiros que matan niños.

“IT: Chapter Two” (2019) – Pennywise the Clown regresa a Derry, Maine, 27 años después de la primera película. Los amigos de la infancia, ahora adultos, se unen para derrotar al demonio que vive en las alcantarillas en este final.

¡Feliz Halloween!

