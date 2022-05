NUEVA YORK ( WPIX ) — El esqueleto de una mujer de la ciudad de Nueva York que fue reportada como desaparecida en enero fue descubierto accidentalmente por trabajadores tres meses después, mientras hacían mantenimiento afuera de la ventana de su habitación en el complejo de vivienda pública en Queens.

Sin embargo, WPIX de Nexstar ahora se enteró de que la mujer, Marilyn McMichael, de 54 años, puede haber estado muerta desde agosto de 2020; esa fue la última vez que se supo de ella.

“Aparentemente, sus ventanas estaban abiertas, por lo que los hombres en el andamio la vieron en su cama, muerta”, dijo Simone Best Jones, una de las hermanas adoptivas de McMichael.

El hallazgo en el Apartamento 7-H se realizó el 26 de abril.

Best Jones y otra hermana adoptiva, Sharman McElrath, dijeron que se preocuparon por primera vez por McMichael en junio de 2020, cuando la primera ola de la pandemia estaba disminuyendo. Dijeron que McMichael los llamó diciendo que quería ir al hospital.

Tenía un historial de problemas emocionales, agregaron.

“Quería que la llevara al hospital”, dijo Sharman McElrath. “No parecía enferma en absoluto. Parecía un poco maníaca, y yo estaba tratando de explicarle que no aceptan personas en el hospital”.

McElrath dijo que ella y Best Jones fueron al apartamento de McMichael en el séptimo piso de South Jamaica Houses y llamaron a la puerta. Siguieron llamando y no obtuvieron respuesta.

“Nunca haríamos que ella viniera a la puerta”, dijo Best Jones, y agregó que este no era un comportamiento inusual de McMichael. “Ella no quiso hablar con nosotros durante años, porque no quería”.

Pero las hermanas se preocuparon cuando la pandemia se extendió más allá del segundo año.

El 26 de enero, McElrath y Best Jones decidieron presentar un informe de personas desaparecidas y llamaron al 911, reuniéndose con agentes de la policía de vivienda en 106-56 160th Street en el sótano de la oficina de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA). McElrath dijo que el personal de NYCHA les dijo que McMichael “no había pagado el alquiler en más de un año”.

Las hermanas dijeron que encontraron resistencia cuando intentaron presentar un informe policial, porque NYCHA dijo que no eran parientes más cercanos.

“Dijeron que mis padres estaban en la tarjeta de emergencia”, señaló Best Jones, “y les hice saber que ambos habían estado muertos durante más de veinte años”.

Best Jones dijo que el oficial de policía estaba en su teléfono, en un momento, diciendo que estaba esperando para terminar “esta estúpida llamada”. Las hermanas convencieron a los gerentes de NYCHA y al oficial para que las acompañaran al séptimo piso, pero Best Jones recordó que la llave maestra de la puerta no funcionaba.

“Y nunca volvieron a intentarlo”, dijo Best Jones, “y dijeron que lo harían. Dijeron que tenían un investigador que la encontraría”.

Cuando los trabajadores de la construcción vieron el esqueleto tres meses después, las hermanas dijeron que el vecino de McMichael les notificó el descubrimiento.

“Ella fue tratada, para mí, menos que humana”, dijo McElrath. “Tratas a un perro mejor que eso”.

Una fuente le dijo a WPIX que NYCHA tiene un equipo de servicios de emergencia que puede romper una puerta para hacer un control de bienestar.

Los vecinos le dijeron a la policía que no habían visto a McMichael en más de un año.

La oficina del médico forense confirmó que está realizando pruebas en el esqueleto de McMichael y dijo que podrían pasar de cuatro a seis meses antes de que se confirme la causa de la muerte.

La hermana de McMichael anunció su muerte en Facebook, para que los amigos que conocían a las cuatro hermanas de Hollis supieran que Marilyn McMichael había fallecido.

“Queríamos que ella tuviera una voz a través de nosotros, sabiendo que ‘estuve aquí y tuve una vida en esta tierra'”, dijo Sharman McElrath.

“Crecimos en hogares de guarda en el mismo hogar y éramos una familia”, enfatizó Best. “Cuatro chicas.”

Según Best, la policía dijo que McMichael podría haber “estado de vacaciones” durante el período que estuvo desaparecida.

“No era raro no tener noticias de ella”, señaló Best. Pasarían un par de años. Era particular y peculiar”.

Un equipo de WPIX visitó la oficina de NYCHA en el sótano de 106-56 160th Street y pidió hablar con un supervisor, pero se le pidió que abandonara el edificio.

Cuando se contactó el lunes, la secretaria de prensa de NYCHA, Barbara Brancaccio, le dijo a WPIX que “comuníquese con la policía de Nueva York para obtener más información, ya que este es un asunto policial”.

WPIX respondió y preguntó por qué NYCHA no tendría algún papel en controlar a una inquilina de mucho tiempo que no había pagado el alquiler en más de un año. No hubo respuesta.