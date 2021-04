Todavía no hay cargos en Minnesota por disparar contra un hombre negro mientras continúan las protestas

BROOKLYN CENTER, Minnesota (AP) – Los fiscales esperan decidir el miércoles si acusarán a un ex policía blanco que mató a tiros a un hombre negro durante una parada de tráfico en un suburbio de Minneapolis, lo que desató noches de protestas y aumentó las tensiones en medio del cercano juicio por asesinato de el ex oficial acusado de matar a George Floyd.

El oficial de policía del Centro de Brooklyn Kim Potter y el jefe de policía Tim Gannon renunciaron el martes, dos días después de que Potter le disparara a Daunte Wright, de 20 años. Gannon ha dicho que creía que Potter agarró por error su pistola cuando estaba tratando de sacar su Taser.

El alcalde de Brooklyn Center, Mike Elliott, dijo en una conferencia de prensa que la ciudad se había estado moviendo hacia el despido de Potter, una veterana de 26 años, cuando renunció. Elliott dijo que esperaba que su renuncia “trajera un poco de calma a la comunidad”, pero que seguiría trabajando para lograr una “plena responsabilidad ante la ley”.

El fiscal del condado de Washington, Pete Orput, le dijo a WCCO-AM que había recibido información sobre el caso de los investigadores estatales y esperaba tener una decisión de acusación el miércoles. Orput no respondió a un mensaje de The Associated Press. Si bien el tiroteo ocurrió en el condado de Hennepin, los fiscales remitieron el caso al cercano condado de Washington, una práctica que los abogados del condado en el área de Minneapolis adoptaron el año pasado para manejar casos policiales de fuerza letal.

“Tenemos que asegurarnos de que se haga justicia, se haga justicia. Daunte Wright se lo merece. Su familia se lo merece ”, dijo Elliott.

Pero la policía y los manifestantes se enfrentaron una vez más después del anochecer del martes, con cientos de manifestantes reunidos nuevamente en el cuartel general de policía fuertemente vigilado del Brooklyn Center, ahora rodeado por barreras de concreto y una valla de metal alta, y donde policías antidisturbios y soldados de la Guardia Nacional vigilaban.

Aproximadamente 90 minutos antes del toque de queda a las 10 pm, la policía estatal anunció por un altavoz que la reunión había sido declarada ilegal y ordenó a la multitud que se dispersara. Eso desencadenó rápidamente enfrentamientos, con manifestantes lanzando fuegos artificiales hacia la estación y arrojando objetos a la policía, quienes lanzaron flashbangs y granadas de gas, y luego marcharon en línea para obligar a la multitud a retroceder.

“Por la presente se les ordena que se dispersen”, anunciaron las autoridades, advirtiendo que cualquier persona que no se fuera sería arrestada. La policía estatal dijo que la orden de dispersión se produjo antes del toque de queda porque los manifestantes intentaban derribar la cerca y arrojar piedras a la policía. El número de manifestantes se redujo rápidamente durante la siguiente hora, hasta que solo quedaron unos pocos. La policía también ordenó a todos los medios que abandonaran el lugar.

Gannon ha dicho que creía que Potter agarró por error su arma cuando ella iba por su Taser. Pero los manifestantes y los miembros de la familia de Wright dicen que el tiroteo muestra cómo el sistema de justicia se inclina contra los negros, y señalaron que Wright fue detenido por un registro de automóvil vencido y terminó muerto.

Brooklyn Center, un suburbio al norte de Minneapolis, ha visto cambiar drásticamente su demografía racial en los últimos años. En 2000, más del 70% de la ciudad era blanca. Hoy en día, la mayoría de los residentes son negros, asiáticos o hispanos.

Elliott dijo que no tenía información sobre la diversidad racial del departamento de policía a la mano, pero que “tenemos muy pocas personas de color en nuestro departamento”.

Después de detener a Wright por las placas vencidas, la policía intentó arrestarlo con una orden pendiente. La orden fue por no comparecer ante el tribunal por cargos de huir de los oficiales y poseer un arma sin permiso durante un encuentro con la policía de Minneapolis en junio.

Las imágenes de la cámara corporal publicadas el lunes muestran a Wright luchando con la policía cuando Potter grita: “¡Te daré un golpe! ¡Te Tase! Taser! Taser! Taser! ” Ella saca su arma después de que el hombre se libera de la policía y regresa al auto.

Después de disparar un solo tiro de su pistola, el auto se aleja y Potter dice: “¡Santo (improperio)! Le disparé. “

Wright murió de una herida de bala en el pecho, según el médico forense.

Las protestas comenzaron en cuestión de horas.

En su carta de renuncia de un párrafo, Potter dijo: “Me encantó cada minuto de ser oficial de policía y de servir a esta comunidad lo mejor que pude, pero creo que es lo mejor para la comunidad, el departamento, y mis compañeros oficiales si renuncio inmediatamente “.

El padre de Wright, Aubrey Wright, le dijo a “Good Morning America” de ABC que rechaza la explicación de que Potter confundió su arma con su Taser.

“Perdí a mi hijo. Nunca regresará. No puedo aceptar eso. ¿Un error? Eso ni siquiera suena bien. Este oficial ha estado en la fuerza durante 26 años. No puedo aceptar eso ”, dijo.

Ben Crump, el abogado de la familia Wright, habló afuera del juzgado de Minneapolis, donde el oficial de policía despedido Derek Chauvin está siendo juzgado por la muerte de Floyd. Crump comparó la muerte de Wright con la de Floyd, quien fue inmovilizado por la policía cuando intentaron arrestarlo por supuestamente pasar 20 dólares falsificados en un mercado del vecindario en mayo pasado.

Daunte Wright “no era una amenaza para ellos”, dijo Crump. “¿Fue la mejor decisión? No. Pero los jóvenes no siempre toman las mejores decisiones. Como dijo su madre, estaba asustado “.

