AUSTIN ( KXAN ) — Tras el tiroteo escolar del martes en Texas que dejó 19 estudiantes y dos adultos muertos, los estadounidenses se están reuniendo para recordar a las víctimas, recaudar fondos para sus familias y enviar recursos a una pequeña comunidad sacudida por la tragedia.

Personas de todo el país estaban entristecidas, confundidas y devastadas por los eventos que se desarrollaron en la Escuela Primaria Robb en Uvalde. Y a medida que se dispone de más información sobre las víctimas y las circunstancias que rodearon la tragedia, muchos estadounidenses se preguntan cómo pueden ayudar a las familias y seres queridos que están de luto por la pérdida de las personas fallecidas.

KXAN de Nexstar ha reunido varias formas en que todos podemos ayudar a apoyar a la comunidad de Uvalde.

Fondo conmemorativo de la escuela Robb

El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde ha establecido un fondo conmemorativo a través del First State Bank of Uvalde. Las donaciones se destinarán a las familias de las víctimas del tiroteo, dijo el distrito en un tuit. Hay tres formas de contribuir:

Done a través de Zelle usando la dirección de correo electrónico: robbschoolmemorialfund@gmail.com

Envíe los cheques por correo a 200 E. Nopal St., Uvalde, TX 78801

Visite cualquiera de las sucursales de First State Bank para donar en persona

Los cheques deben hacerse a nombre de “Robb School Memorial Fund”.

Recaudadores de fondos de GoFundMe verificados

GoFundMe ha creado un centro centralizado para eventos de recaudación de fondos relacionados con tiroteos en escuelas de Texas que han sido verificados por su equipo de confianza y seguridad.

“El Equipo de Confianza y Seguridad de GoFundMe actualizó a los funcionarios estatales en Uvalde, Texas, sobre los pasos que tomamos para proteger a los donantes y destinatarios, y proporcionó información sobre la Garantía de GoFundMe, nuestra política que garantiza que todos los fondos recaudados en GoFundMe vayan al lugar correcto”. escribió la compañía en un comunicado.

GoFundMe ha creado un equipo de crisis móvil para poder revisar rápidamente los eventos de recaudación de fondos que se están creando para verificarlos, dijo la compañía.

A continuación se muestran las campañas de recaudación de fondos de GoFundMe que se han verificado hasta el miércoles. Aquellos que deseen donar también pueden volver a consultar con el centro centralizado para recaudar fondos adicionales a medida que se agregan.

Donaciones de sangre

South Texas Blood & Tissue está organizando una colecta de sangre de emergencia el miércoles en el Herby Ham Activity Center en Uvalde de 9 am a 2 pm University Health, en Uvalde, también pidió a las personas que donen sangre si quieren ayudar a las víctimas de este tiroteo.

En Austin, We Are Blood está alentando las donaciones a nivel local. La organización dice que ha visto un “aumento significativo en el interés por citas, visitas sin cita previa y donaciones” desde el tiroteo. Dicen que las citas del centro de donantes están prácticamente llenas durante el fin de semana ya que las personas se apresuraron a ayudar.

WeAreBlood está organizando una campaña de donación de sangre en el Capitolio del Estado de Texas, 1220 Colorado Street, de 9 am a 3 pm el jueves 26 de mayo. Esta campaña será solo sin cita previa y no tendrá citas disponibles.

“Estamos en contacto regular esta tarde con South Texas Blood & Tissue, que atienden a la comunidad de Uvalde y San Antonio, para informarles que estamos listos para prestar ayuda en caso de que la necesiten”, dijo We Are Blood en un comunicado a KXAN. La organización agregó que la ayuda aún no ha sido solicitada.

Evento planeado en el Capitolio del Estado de Texas

Coalition Austin está organizando un luto comunitario de emergencia por las víctimas del tiroteo en la Escuela Primaria Robb el miércoles 25 de mayo de 6 a 8 p.m.

“Damos la bienvenida a todos a unirnos como comunidad para llorar y apoyarnos mutuamente frente a otra tragedia sin sentido de la epidemia de violencia armada en Estados Unidos” , dijeron en una publicación .

Los organizadores están pidiendo a las personas que traigan velas y flores para honrar a quienes perdieron la vida.

Cruz Roja del Centro de Texas

La Cruz Roja Estadounidense dijo que actualmente tiene “todos los recursos y la asistencia” que necesita, aunque aprecia la afluencia de apoyo desde el tiroteo del martes.

“Continuaremos coordinándonos con los funcionarios locales y los socios de la comunidad para determinar cómo podemos apoyar mejor a la comunidad de Uvalde en los próximos días y semanas”.