Tiroteo en Colorado deja 10 muertos en la última tragedia masiva

BOULDER, Colorado (AP) – Un tiroteo en un supermercado abarrotado de Colorado que mató a 10 personas, incluido el primer oficial de policía en llegar, envió a compradores y trabajadores aterrorizados a luchar por seguridad y asombró a un estado que ha llorado varios asesinatos en masa. Un único sospechoso estaba bajo custodia, dijeron las autoridades.

Cientos de oficiales de policía de toda el área metropolitana de Denver respondieron al ataque del lunes por la tarde, convergiendo en un supermercado King Soopers en una concurrida plaza comercial en el sur de Boulder. Los agentes de SWAT que llevaban escudos balísticos se acercaban lentamente a la tienda mientras otros rápidamente escoltaban a personas asustadas fuera del edificio, algunas de sus ventanas destrozadas. Los clientes y empleados huyeron a través de un muelle de carga trasera para ponerse a salvo. Otros se refugiaron en comercios cercanos.

Esta foto tuiteada por el Departamento de Policía de Boulder el lunes 22 de marzo de 2021 muestra al oficial Eric Talley. La policía dice que varias personas murieron en un tiroteo en un supermercado en Boulder, Colorado, incluido Talley. (Cortesía del Departamento de Policía de Boulder vía AP)

Un sospechoso estaba bajo custodia, dijo entre lágrimas la jefa de policía de Boulder, Maris Herold, el lunes por la noche. Las autoridades no identificaron al sospechoso, aunque el fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty, dijo que el sospechoso era la única persona herida y estaba recibiendo atención médica.

Los oficiales habían escoltado a un hombre sin camisa y esposado, con sangre corriendo por su pierna, desde la tienda durante el asedio. Las autoridades no dijeron si él era el sospechoso. El Hospital Foothills en Boulder estaba tratando a una persona de la escena del tiroteo, pero se negó a hacer más comentarios, dijo Rich Sheehan, portavoz de Boulder Community Health, que opera el hospital.

“Esta es una tragedia y una pesadilla para el condado de Boulder”, dijo Dougherty. “Se trataba de personas que se dedicaban a su día, haciendo sus compras. Prometo a las víctimas y al pueblo del estado de Colorado que aseguraremos justicia ”.

Herold identificó al oficial asesinado como Eric Talley, de 51 años, que había estado con la policía de Boulder desde 2010. Fue el primero en llegar después de responder a una llamada sobre disparos y alguien que portaba un rifle, dijo.

“Según todos los informes, era uno de los oficiales destacados del Departamento de Policía de Boulder y su vida fue demasiado corta”, dijo Dougherty.

Docenas de policías y vehículos de emergencia, con las luces encendidas, escoltaron una ambulancia que llevaba al oficial desde el lugar del tiroteo después del anochecer. Algunos residentes se pararon a lo largo de la ruta, con los brazos levantados en señal de saludo.

Las identidades de las otras nueve víctimas no fueron reveladas ya que la policía aún estaba notificando a sus familiares.

Dougherty dijo que era demasiado pronto para especular sobre un motivo y que la investigación que involucra a agencias locales, estatales y federales tomaría días.

El ataque en Boulder, a unas 25 millas (40 kilómetros) al noroeste de Denver y sede de la Universidad de Colorado, sorprendió a un estado que ha sido testigo de varios tiroteos masivos, incluida la masacre de 1999 en Columbine High School y el tiroteo en el cine Aurora de 2012.

El ataque de media tarde del lunes fue el séptimo asesinato masivo de este año en los EE. UU., Luego del tiroteo del 16 de marzo que dejó ocho personas muertas en tres negocios de masajes en el área de Atlanta, según una base de datos compilada por The Associated Press, USA Today y Northeastern University.

Sigue una pausa en los asesinatos en masa durante la pandemia en 2020, que tuvo el número más pequeño de ataques de este tipo en más de una década, según la base de datos, que rastrea los asesinatos en masa definidos como cuatro o más muertos, sin incluir al tirador.

El representante Joe Neguse, un demócrata cuyo distrito incluye Boulder, dijo el martes en “CBS This Morning” que “ya es suficiente” cuando se trata de estancamientos políticos que impiden que las leyes de control de armas sean aprobadas por el Congreso.

“Se acabó el tiempo de la inacción. No tiene que ser así. Hay propuestas de reforma de la legislación sobre armas de sentido común que se han debatido en el Congreso durante demasiado tiempo “, dijo Neguse.” El lobby de las armas y tantos otros han detenido la capacidad de hacer reformas significativas en el pasado, pero eso no es excusa. Creo que el Los estadounidenses están cansados de las excusas. Así que es hora de que nos arremanguemos en el Congreso y reunamos la fuerza de voluntad política para lograr que se haga algo “.

Dean Schiller dijo que acababa de salir del supermercado cuando escuchó disparos. Vio a tres personas acostadas boca abajo, una en la entrada y dos en el estacionamiento. Schiller dijo que no podía saber si estaban respirando.

Sarah Moonshadow y su hijo, Nicolas Edwards, acababan de comprar fresas cuando escucharon disparos. Moonshadow le dijo a The Denver Post que se agacharon y “simplemente corrieron”. Afuera, dijo Edwards, la policía que llegaba se detuvo junto a un cuerpo en el estacionamiento.

“Sabía que no podíamos hacer nada por el tipo”, dijo. “Teníamos que irnos”.

El video publicado en YouTube mostró a una persona en el piso dentro de la tienda y dos más afuera en el suelo. Lo que suena como dos disparos se escuchan al comienzo del video.

Los investigadores recién habían comenzado a clasificar la escena del crimen y a realizar entrevistas con testigos, dijo Dougherty. Matthew Kirsch, el fiscal federal interino de Colorado, prometió que “todo el peso de la aplicación de la ley federal” apoyará la investigación. Dijo que los investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaban en la escena del crimen, junto con agentes del FBI.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, tuiteó que el presidente Joe Biden había sido informado sobre el tiroteo. El gobernador Jared Polis, mientras tanto, dijo en un comunicado que “Hoy vimos el rostro del mal. Estoy de duelo con mi comunidad y con todos los habitantes de Colorado ”. La cadena King Soopers dijo en un comunicado que estaba ofreciendo oraciones y apoyo “a nuestros asociados, clientes y socorristas que respondieron con tanta valentía a esta trágica situación”.

Los escritores de Associated Press Colleen Slevin y Jim Anderson en Denver contribuyeron. Nieberg es miembro del cuerpo de Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas no cubiertos.